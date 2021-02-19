Откололся десятый штат: как Байден будет бороться с запретом на аборты

Южная Каролина стала первым в 2021 году американским штатом, запретившим аборты почти по всем причинам на своей территории. Соответствующий закон подписал губернатор республиканец Генри Макмастер.

Так, под запрет попали аборты, проводимые при появлении сердцебиения у плода, что обычно возникает на шестой недели беременности — до того, как многие женщины узнают о своей беременности.

Исключением может быть признано зачатие вследствие инцеста или изнасилования. В иных ситуациях, в соответствии с новым законом штата, врач, проводящий аборт, может лишиться свободы на срок до двух лет.

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Решение властей Южной Каролины уже попыталась оспорить в суде организация по охране здоровья женщин Planned Parenthood. Ее представители настаивают, что новый закон противоречит конституции США, поскольку право женщин на аборт была закреплено еще в 1973 году.

Как пишет CNN, шаг Южной Каролины — первый залп в новом противостоянии консерваторов и либералов по абортам и потенциально опасный эпизод для администрации президента-демократа Джо Байдена. Обозреватели телеканала отмечают, что новый американский лидер может столкнутся с трудностями при продвижении права женщины на аборт, поскольку его предшественник Дональд Трамп усилил позиции консерваторов в федеральных судах, и в особенности в Верховном суде США.

По сути, у Байдена не слишком много возможностей на этом поле, считает профессор права Университета штата Флорида Мэри Зиглер. По ее словам, администрация демократа может попытаться продавить принятие федерального закона об абортах, но тут у нее не много возможностей из-за хрупкого большинства в Сенате.

Второй момент, о чем говорил сам Байден, — нарушение баланса между консерваторами и либералами в Верховном суде при Трампе, в данный момент деление идет по принципу 6 на 3. Новый президент США предлагал создать двухпартийную комиссию, которая рассмотрит возможность расширения состава ВС, однако это не поддерживают не только республиканцы, но и некоторые демократы.

При этом, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин, необязательно фактор Верховного суда в этом случае сыграет против демократов, поскольку при споре Трампа и Байдена об итогах выборов суд так и не поддержал республиканца.

«Консерваторов в Верховном суде было столько же, сколько и сейчас, но они никак не повлияли на результаты выборов в США. Хотя были надежды, что если их больше, они автоматически скажут «будь готов, всегда готов» и вынесут какое-то решение в пользу Трампа. Однако в Верховном суде это не работает», — добавил эксперт.

Поле битвы

Южная Каролина далеко не первый американский штат, решивший принять подобный закон. Настоящий бум таких инициатив произошел в США в 2019 году.

Тогда соответствующее решения приняли в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Огайо и Юте. Всего же 28 штатов в настоящее время рассматривают те или иные законодательные меры по запрету или ограничению абортов.

Речь идет об американских регионах, где у власти находятся республиканцы, традиционно продвигающие консервативную повестку. В этом вопросе они никак не могут прийти к согласию с демократами, отстаивающими право женщины на аборт, и многочисленными правозащитными организациями типа Planned Parenthood.

Споры на тему абортов в США ведутся уже не первое десятилетие, она активно используется обеими партиями в различных предвыборных кампаниях и занимает важное место во внутренней политике президента. При этом главы государств обычно регулируют вопрос финансирования организаций, проводящих аборты.

Так, республиканец Рональд Рейган первым занялся этой практикой, запретив выделять деньги соответствующим компаниям. Затем демократ Билл Клинтон это решение отменил, а президент из Республиканской партии Джордж Буш-младший вновь вернул ограничения. История повторилась при демократе Бараке Обаме и республиканце Дональде Трампе — предшественнике Байдена.

Трамп также запретил фирмам по планированию семьи перенаправлять людей в клиники, где делаются аборты. Тем самым последнему республиканскому президенту удалось дополнительно снизить приток клиентов соответствующих больниц.

Байден уже отменил шаги Трампа в этой сфере, но пока не слишком продвинулся в выполнении своего предвыборного обещания по остановке запретов на аборты на федеральном уровне, а также на уровне штатов. Однако тут против президента играет конституция США.

По словам Александра Домрина, аборты — это одна из площадок, на которых республиканцы сражаются против демократов. Сейчас у Демпартии больше сил, потому что у них большинство в обеих палатах Конгресса, но в США все же федерализм, и многие вещи отданы на откуп руководству штатов.

«Если штат принимает решение, что на его территории будет смертная казнь, федералы в лице Вашингтонского болота ничего не могут с этим сделать. Точно так же, как по решению Южной Каролины об абортах. Напрямую влезть в компетенцию штатов президент не может, но у администрации есть возможность всяких маневров, в частности, бюджетный федерализм. То есть они могут не делать штатам какие-то выплаты, сославшись на что-то, чтобы они проявили определенную гибкость», — подчеркнул эксперт.

Консервативная угроза

Несмотря на принятие законов о запрете абортов в десяти американских штатах, формально они до сих пор не действуют. Проекты вызывают сопротивление активистов и демократов на уровне окружных судов, а доходя до Верховного суда, сталкиваются с подтверждением права женщин на аборт, закрепленным в 1973 году.

Впрочем, в СМИ не раз писали, что с увеличением числа консерваторов в Верховном суде это право находится под угрозой. Речь идет об историческом решении суда по делу Роу против Уэйда, когда суд постановил, что женщина имеет право на аборт по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным — примерный срок был установлен на отметке до 24 недель.

Как пишет Reuters, в либеральных кругах опасаются, что увеличение числа консерваторов в Верховном суде при очередном рассмотрении вопросов о запрете абортов в суде может привести к пересмотру права женщин на прерывания беременности в США. А это действительно серьезный вызов для Байдена.