На надо санкций: почему США отозвали запрос в ООН по Ирану

Вашингтон отозвал из Совета Безопасности ООН запрос о восстановлении санкций против Ирана, поданный при Дональде Трампе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо исполняющего обязанности посла США в организации Ричарда Миллса к членам Совбеза.

Реклама

Требование администрации США восстановить санкции было подано в августе Майком Помпео, который на тот момент занимал пост госсекретаря.

Оно и так не было удовлетворено, и по факту вопросы санкционного давления на Иран остаются без перемен: американские ограничительные меры продолжают действовать.

Однако эти действия все же можно воспринимать как сигнал со стороны новой администрации США. К тому же он сопровождается заявлением о готовности принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия + ИРИ) по иранской ядерной программе. Об этом накануне заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты приняли бы приглашение верховного представителя ЕС [по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] принять участие во встрече участников формата «пять плюс один» для обсуждения дипломатического способа решения вопроса иранской ядерной программы», — цитирует ТАСС Прайса.

Иран позитивно встретил этот шаг со стороны новой администрации США. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter указал, что требование восстановить санкции ООН было незаконным, но также призвал США отказаться и от своих ограничительных мер.

«Для соблюдения (резолюции СБ ООН) 2231 США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции, которые были восстановлены и введены Трампом. В таком случае мы незамедлительно дадим обратный ход всем корректирующим мерам», — пообещал Зариф.

Иран все дальше отступает от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

После победы на выборах в США демократа Джо Байдена, при вице-президентстве которого и была заключена «ядерная сделка», Иран начал поднимать ставки, чтобы добиться от новой американской администрации снятия ограничительных мер.

С 23 февраля Тегеран ограничит доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Инспекции, проводимые МАГАТЭ, были основным открытым источником информации о ходе иранской ядерной программы.

4 января представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%, что более чем в пять раз превышает уровень, допустимый сделкой.

До сих пор Иран обогащал свои запасы урана примерно до 4,5%, что также превышает предел в 3,67%, установленный СВПД.

20%-го уровня обогащения урана недостаточно для создания атомной бомбы — для этого необходим уран, обогащенный до 90%. Однако такого показателя достаточно для работы исследовательских ядерных реакторов. Отметим, что Тегеран не раз отрицал намерение создать ядерное оружие.

В начале декабря парламент Ирана принял закон об активизации ядерной деятельности. Тегеран угрожал применить все его пункты, если ограничения не будут ослаблены в течение двух месяцев.

Отведенный Тегераном срок истек, и Иран приступил к реализации своих угроз. Но за несколько дней до этого из Белого дома начали поступать хоть и слабые, но все же примирительные сигналы. Однако это по-прежнему не то, чего требует Иран.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев, Белый дом понимает, что именно ему необходимо сделать первый шаг навстречу Тегерану.

«Но США не хотят в данном случае быть просителем или как-то униженно выступать, что сначала они вышли, а потом просят Иран и остальных гарантов принять их обратно», — добавляет эксперт.

Существует и другая проблема. Вашингтон не просто хотел бы вернуться в ядерную сделку, но и изменить ее, считают аналитики.

Как пояснял ранее в разговоре с «Газетой.Ru» завотделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, политика Дональда Трампа в отношении Ирана не могла пройти бесследно и не повлиять на ситуацию вокруг «ядерной сделки» и шансы на ее восстановление.

Предшественник Байдена выходил из СВПД, настаивая на заключении нового соглашения, которое в большей степени ограничивало бы потенциал Тегерана. В частности, Вашингтон призывал к тому, чтобы ввести ограничения на развитие ракетных вооружений, усилить меры контроля над Ираном со стороны МАГАТЭ и сделать все положения обновленного договора бессрочными, чтобы не дать Тегерану возможности в будущем вернуться к ядерной программе.

Теперь же проигнорировать все эти требования новой администрации США будет не так просто, считает Дмитрий Данилов.

«У Байдена в этом отношении есть политическая воля идти к восстановлению сделки с Ираном. И широта маневра, и определенная гибкость для этого будут. Но, тем не менее, принципиально выходить за рамки установочной позиции, что сделка может быть, но только как новая или видоизмененная, США при Байдене не будут», — рассуждает эксперт.

Однако, так или иначе, для начала сторонам необходимо хотя бы начать переговорный процесс, который сведен к нулю, как и, в целом, их отношения. И именно в этом направлении сейчас двигается администрация Джо Байдена.

«Тот высокий уровень накала страстей остался. Сейчас администрация США пытается снять эту проблему, чтобы хотя бы вступить в переговоры. Чтобы эти контакты как-то начались, американцы делают такой жест «доброй воли» по отношению к Ирану. Во всяком случае, сегодня понятно, что они хотели бы вступить в эти переговоры и начать диалог, потому что администрация Трампа никакого диалога вообще не вела», — отмечает Владимир Васильев.

В начале февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена рассматривает варианты облегчить финансовое положение Ирана, не отменяя при этом экономических санкций. В частности, в Белом доме обсуждается возможность предоставления ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией COVID-19, а также некоторого смягчения санкций, препятствующих оказанию Ирану международной помощи для борьбы с коронавирусом.

Так или иначе, Тегерану удалось поднять ставки и укрепить свои переговорные позиции, что может пригодиться ему не только в вопросе снятия санкций.

«Эти сегодняшние шаги администрации говорят о том, что в принципе администрация США попала в достаточно сложное положение, когда ей приходится быть стороной, которая не имеет сильных позиций.

Обычно американцы всегда считали, что у них в переговорах должны быть верхние позиции, а сейчас получается, что в рамках этих переговоров у них нижние позиции, что создает возможность для Ирана выторговывать какие-то для себя положительные, дополнительные преимущества или выгоды. В дальнейшем он может парировать все американские предложения по расширению сделки», — резюмирует Владимир Васильев.