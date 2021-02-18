«Уловка Киева»: в Совфеде ответили на планы достроить крымскую дамбу

Постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил о намерении украинских властей достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Его слова приводит пресс-служба ведомства в своем Facebook.

Реклама

Офис постпреда с 2014 года расположен на территории Херсонской области.

«Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. <…> Дамба, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», — сказал украинский чиновник.

В ответ на это председатель государственного комитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев заявил, что Украина «продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма».

Он отметил, что планы и прогнозы украинских чиновников «просто смешны». Вода из Днепра не поступает в Крым уже шесть лет, поэтому, скорее всего, достройка дамбы — лишь «очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств».

Коррупционную версию поддержал и сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, это имитация кропотливой работы, направленная на разворовывание украинского бюджета «под крымским предлогом».

В декабре 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать строительству опреснительной станции на полуострове. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 25 декабря, что желание официальных лиц Украины помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму свидетельствует об их ненависти к жителям полуострова. При этом Володин считает, что у украинских представителей не получится воплотить задуманное. Он назвал данный план «очередной иллюзией», которой не суждено сбыться.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет пожелал властям Украины набраться здравомыслия и выразил надежду, что в 2021 году Киев перестанет «лезть в дела соседей» и обратит внимание на свой народ и печальную экономическую ситуацию в стране.

«Это <…> масштабный и жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев ни старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила», — сказал парламентарий.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил о создании опреснительных установок на полуострове для ликвидации дефицита воды. Еще в сентябре стало известно, что на полуострове построят первый в России опреснитель морской воды, чтобы решить проблемы с водоснабжением. Он будет возведен на берегу моря в поселке Николаевка, установка займет около 30 км береговой линии.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было заблокировано в 2014 году, когда полуостров перешел под юрисдикцию России по итогам общенародного референдума. Российские власти отметили, что перекрытие Украиной Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. В конце октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — мощное государство, способное обеспечить Крым водой и без помощи Украины. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что подавать воду в Крым не дает именно Киев, «перекрывший кран».