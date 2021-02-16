«Хочет мстить»: Трамп возвращается в политику

Провал второго импичмента стал важной победой для бывшего президента США Дональда Трампа. Как пишет Associated Press, после оправдания в Сенате республиканец начал подготовку к следующему этапу своей политической карьеры и теперь планирует нарушить молчание в СМИ, которое сохранял с момент ухода из Белого дома.

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По информации агентства, Трамп, воодушевленный позитивным результатом судебного разбирательства в Конгрессе, ищет способы восстановить свою власть. Союзники экс-президента ожидают, что в ближайшее время он возобновит интервью в американских медиа.

Источники AP также утверждают, что Трамп провел несколько встреч со своими политическими советниками, чтобы решить, как помочь республиканцам взять контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2022 года.

Данные агентства, по сути, подтверждают слова самого бывшего президента, сказанные им после завершения процесса импичмента в Сенате. Трамп тогда объявил, что скоро представит свою концепцию будущего США.

«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и, надеюсь, вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки», — пообещал бывший глава Белого дома.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, скорее всего, Трамп будет участвовать в промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.

«Не исключено, что он может пойти и на праймериз Республиканской партии в 2024 году. Последний момент будет зависеть от его дальнейших консультаций с партией, но его популярность — это железобетонный аргумент, против которого пока мало чего можно сделать», — добавил эксперт.

В свою очередь, американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов отметил, что в данный момент, когда дело об импичменте закончено, начинается самый интересный этап американской политики.

«Дональд Трамп хочет мести и получает ее, так как всех сенаторов, проголосовавших против него, критикуют, громят и осуждают собственные однопартийцы.

Тем не менее, демократы надеются на продолжение проблем Трампа, против него идет ряд расследований на местном уровне, плюс иски о защите чести и достоинства, а также обвинения в сексуальных домогательствах», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Проблемы Трампа

На пути к восстановлению своей власти экс-президенту предстоит преодолеть ряд трудностей. Во-первых, доступ к некоторым социальным сетям, в особенности к Twitter, отсутствует, что мешает Трампу вернуться к излюбленному способу взаимодействия со своими сторонниками.

Во-вторых, бывший глава Белого дома сталкивается с расколом внутри Республиканской партии, который отлично продемонстрировал импичмент. Трамп был оправдан по обвинению в подготовке мятежа из-за штурма Капитолия его сторонниками, поскольку оппонентам экс-президента не удалось набрать 67 из 100 голосов в верхней палате Конгресса.

В ходе голосования в Сенате за виновность бывшего главы государства проголосовали только 57 сенаторов. На сторону демократов, инициировавших импичмент, встали семь республиканцев — впервые в истории США против президента выступили столько его однопартийцев.

В-третьих, негативным фактором для Трампа выступает то, что импичмент был важной частью кампании демократов против экс-президента, но далеко не единственной. Против бывшего главы Белого дома открыто несколько уголовных расследований, в частности в Джорджии — за «попытку повлиять на выборы», и в Нью-Йорке — по подозрению в махинациях с финансовой отчетностью с целью получения налоговых льгот.

Момент с уголовным преследованием имеет особое значение, так как, покинув пост главы государства, Трамп лишился неприкосновенности на территории США, а, значит, может быть осужден за те или иные нарушения.

С точки зрения Дмитрия Суслова, новые обвинения в адрес экс-президента обязательно будут появляться, да и уже присутствуют. По его словам, демократы и в целом политический истеблишмент США сделают все, чтобы утопить Трампа в разбирательствах, которые могут закончиться серьезным штрафом или реальным тюремным заключением.

«Тем самым они попытаются не дать ему принять участие в выборах 2024 года и вообще вести какую-то политическую деятельность. Вероятно, Трамп по уши завязнет в судебных разбирательствах как минимум на несколько месяцев или даже пару лет», — полагает эксперт.

При этом блокировка Трампа в социальных сетях — одна из главных проблем для экс-президента, отметил Суслов, поскольку такое ограничение политической деятельности может привести к долгосрочному снижению его популярности.

«Скорее всего, он попытается выйти из этой блокировки в соцсетях, в частности, за счет ее оспаривания в судах. Кроме того, он может использовать другие ресурсы — публиковать письма, собирать митинги и просто выступать. То есть его отключение от того же Twitter — действительно большая проблема, но пока не смертельная. Если восстановить доступ Трамп не сможет, вероятно, будут найдены другие платформы для поддержания связи с электоратом», — добавил эксперт.

Что касается раскола в Республиканской партии, то он никуда не уйдет, считает Суслов, потому что часть элит желает избавиться от Трампа, но пока большинство поддерживает бывшего президента.

«Главная проблема в том, что Трамп остается самым популярным республиканским лидером — никто из нынешних политиков по уровню поддержки ему в подметки не годится. Показательным тут стал момент с семью сенаторами, которые проголосовали за импичмент, их не поддержали местные отделения партии в их собственных штатах. Это говорит о том, что на местах ячейки и отделения республиканцев, которые ближе всего к людям, с Трампом», — подчеркнул эксперт.

Системный кризис

Впрочем, раскол внутри Республиканской партии — лишь часть трудностей экс-президента, да и, по версии CNN, эту проблему он уже решает путем давления на несогласных с помощью своих сторонников.

Дополнительным негативным фактором стали возобновившиеся дискуссии о необходимости создания «третьей партии» в противовес республиканцам и демократам.

По сути, в эти разговоры косвенно внес лепту сам Трамп — о соответствующих планах экс-президента СМИ активно писали в начале января, что в The Guardian называли инструментом для шантажа республиканцев, выступивших против бывшего главы государства.

Согласно опросу Gallup, более 60% американцев поддерживают создание третьей крупной партии в США, поскольку республиканцы и демократы «работают плохо».

Позитивно оценивают двухпартийную систему лишь 33% респондентов. При этом больше всего сторонников «третьей партии» в рядах республиканцев — 63%, среди демократов таких 46%.

По мнению Дмитрия Суслова, высокий уровень поддержки идеи о создании третьей партии свидетельствует о кризисе политической системы США. Во многом это связано с беспрецедентной поляризацией и расколом в обеих партиях.

«Проблема заключается в том, что американская политическая система устроена так, что какая-либо третья партия не сможет претендовать на власть. Единственный способ для них — это влиться в Демократическую или Республиканскую партии. Революционного изменения на американскую политическую систему это не сможет оказать, так как она существует в условиях жесткой двухпартийности с первой половины XIX века. Даже гражданская война в США не смогла повлиять на эту систему», — указал эксперт.

С точки зрения Алексея Наумова из Российского совета по международным делам,

появление третьей партии теперь будет висеть дамокловым мечем над республиканцами. Условно говоря, как только они отвернутся от Трампа, он может создать новую партию.

«Во многом это просто угроза, так как делать этого он не собирается. Вероятно, сейчас они продолжат действовать в едином ключе, потому что самый тяжелый момент в виде импичмента уже прошел и теперь можно заняться реальной политической борьбой», — добавил эксперт.

Между Трампом и Республиканской партией сейчас начнется танец, во время которого они должны понять, что могут дать друг другу, продолжил Наумов, экс-президенту необходима партийная инфраструктура, чтобы продвигать свои идеи, так как он лишился того же аккаунта в Twitter.

«В итоге Трамп будет смотреть на республиканцев, а они будут смотреть на него. Они будут пытаться взаимодействовать, если у них получится, то все будет идти так же, как сейчас. Однако если возобладает антитрамповский вектор, вопрос третьей партии действительно станет актуальным», — резюмировал эксперт.