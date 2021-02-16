«Истинный голос»: сколько стоила попытка изменения итогов выборов в США

Один из доноров Республиканской партии Фред Эшельман выделил $2,5 млн некоммерческой техасской организации «Истинный голос», которая обещала провести расследования фальсификации на выборах президента.

Теперь он требует возврата средств. Эшельман обратился в суд, однако пока его иски ни к чему не привели, пишет The Washington Post.

Всего он подал два иска. В федеральном суде США его иск отклонили, также дело рассматривает суд Техаса. В обоих Эшельман утверждает, что «Истинный голос» не потратил его средства по назначению.

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«Мы просто не получили ни данных, ни доказательств. Мы смотрели на это и говорили себе: «Это просто не складывается», — сказал изданию представитель республиканского спонсора Том Кроуфорд.

До выборов Эшельман не был знаком с организацией. Результаты голосования и последовавшие за ними заявления о фальсификациях заставили его «подумать о диапазоне возможностей» для расследования случаев возможных махинаций с голосами, сообщает издание.

«Вокруг таких городов, как Детройт, Милуоки, Атланта и Филадельфия, уже был шум. Я хотел определить, законно ли это. Можем ли мы найти настоящий дымящийся пистолет?», — рассказал он WP.

Пожертвование Эшельмана стало для «Истинного голоса» крупнейшим. Опираясь на его финансовую поддержку, организация инициировала серию судебных процессов и пыталась провести самостоятельные расследования случаев фальсификаций на выборах. Однако усилия «Истинного голоса» не увенчались успехом и тогда организация обратилась к предвыбороной кампании Дональда Трампа, которая также пыталась оспорить итоги голосования.

Юрист «Истинного голоса» Джеймс Бопп рассказал, что они предложили адвокатам бывшего президента объединить усилия. Стратегия некоммерческой организации заключалась в том, чтобы получить от федерального суда доступ к спискам избирателей.

«Мне стало ясно, что судебные иски, которые мы подали, не получили того внимания, которое им было необходимо. А судебные усилия Трампа были катастрофой, как их стратегия, так и тактика», — рассказал изданию Бопп.

По его словам, юристы Дональда Трампа поддержали его идею, но так и не дали окончательного ответа. В результате он отозвал все иски «Истинного голоса», касающиеся махинаций на выборах президента, объяснив это тем, что без участия компании бывшего президента у некоммерческой организации практически нет шансов достичь успеха.

Когда Бопп рассказал о своем решении Эшельману, тот потребовал от «Истинного голоса» вернуть пожертвования. Организация вернула ему $1 млн, но не предоставила отчет о том, куда была потрачена остальная сумма, после чего республиканский донор подал иски.

Позиция «Истинного голоса» заключается в том, что Эшельман не выдвигал никаких условий, когда выделял деньги, по их использованию, в связи с чем он не может обвинять организацию в нецелевом использовании средств.

Как сообщает The Washington Post, история Эшельмана демонстрирует, как заявления республиканцев о фальсификации выборов привели к тому, что спонсоры партии тратили огромные суммы на расследования этих случаев, однако их надежды были обмануты.

По данным издания, предвыборная кампания Трампа и Республиканская партия собрали $255 млн долларов за два месяца, заявив, что эти деньги помогут оспорить результаты выборов. Размер средств, собранных другими некоммерческими организациями, неизвестен.

Юристы бывшего президента подавали десятки судебных исков в попытке доказать фальсификации на выборах. Однако суды отклоняли все эти иски один за другим, заявляя об отсутствии доводов. Ключевой доклад адвокатов Трампа, состоящий из 200 страниц и содержащие, в основном, тезисы различных теорий заговора и ложные утверждения, отвергнутые судами, был полон юридических ошибок и опечаток.

Команда Дональда Трампа не переставала заявлять, что владеет серьезными доказательствами махинаций, но так и не представила публично ни одного. После штурма Капитолия сторонниками бывшего президента, в результате которого погибли пять человек, история с попыткой доказать фальсификации прекратилась.

Сам Фред Эшельман заявил, что до сих пор уверен, что на выборах президента имело место «какое-то непорядочное поведение». «Но верю ли я, что оно могло подняться до такой степени, что это изменило бы результаты выборов? Я не знаю», — сказал он.