Шесть стволов на руки: Болсонару вооружает бразильцев

Действия президента Бразилии Жаира Болсонару по облегчению доступа к оружию для сограждан вызвали критику в стране.

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13 февраля глава государства подписал четыре указа, которые увеличивают количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые жители Бразилии могут приобрести совершенно легально.

Теперь граждане, имеющие свидетельство о регистрации огнестрельного оружия, могут иметь до шести его единиц.

Охотникам и коллекционерам больше нет необходимости получать отчет о технических возможностях оружия, достаточно простого свидетельства об использовании, которое выдают стрелковые клубы и организации. Охотники могут покупать до 30 единиц оружия, а спортивные стрелки — до 60.

Как отмечает The Guardian, такая мера лишает правоохранительные органы возможности надзора за владением оружия.

«Народ накачан», — заявил Болсонару журналистам в ответ на вопрос о новых указах.

Политик обещал ослабить бразильские законы об оружии еще во время своей предвыборной кампании. Идея состояла в том, чтобы граждане могли бороться с преступностью, уровень которой в Бразилии крайне высок. Практически сразу после своего избрания Болсонару издал несколько указов, выполняя свое обещание.

В январе 2019 года он разрешил бразильцам старше 25 лет без судимости приобретать до четырех единиц огнестрельного оружия, если они живут в регионе с высоким показателем числа убийств (теперь они могут приобретать до шести единиц). Также граждане страны получили доступ к высококалиберному оружию, которое раньше предназначалось только для военных или полицейских. Кроме того, глава государства отменил налог на импорт огнестрельного оружия. Всего президент издал более десяти указов, облегчающих доступ к оружию.

В апреле в ходе заседания правительства Болсонару заявил министрам, что хочет, чтобы «все были вооружены», так как «вооруженные люди никогда не будут порабощены».

Спустя два года после вступления Болсонару в должность число единиц огнестрельного оружия в обороте выросло на 65%. Если в 2018 году в законном частном владении находилось около 700 тыс. единиц огнестрельного оружия, то теперь этот показатель вырос до 1,2 млн, сообщает местная газета O Globo.

По данным федеральной полиции, в прошлом году в стране была зарегистрирована 179 771 единица нового оружия, что на 91% больше по сравнению с 2019 годом.

Действия Болсонару в этом направлении постоянно встречают критику, причем не только со стороны его оппонентов.

Первый вице-президент Палаты депутатов Марсело Рамос заявил, что подобные шаги должны проходить через Национальный конгресс.

«Более серьезным, чем содержание указов, касающихся оружия, изданных президентом, является тот факт, что он превышает свои регулирующие полномочия и входит в компетенцию, которая принадлежит исключительно законодательной ветви власти», — написал Рамос в Twitter.

Конгрессмен Марсело Фрейхо назвал действия президента «угрозой демократии».

«Он хочет подорвать наши институты, чтобы у нас было общество, в котором государственный переворот может быть осуществлен с помощью оружия», — сказал Фрейхо, добавив, что на сегодняшний день граждане страны покупают больше боеприпасов, чем все полицейские силы вместе взятые, что сдерживает монополию штата на применение силы.

Специалист по контролю за оружием руководитель института Игарапе Илона Шабо уверена, что Жаир Болсонару пытается укрепить силы своих радикальных сторонников, если ему понадобится мобилизовать их поддержку на следующих выборах в 2022 году.

И, как полагают эксперты, президент действительно может руководствоваться такими мотивами.

«В политически расколотом обществе, как в случае с Бразилией, президент Болсонару делает ставку на политическую и социальную поляризацию, чтобы добиться своего переизбрания. Переизбрание, кстати, является единственным способом добиться иммунитета и влияния перед лицом нескольких коррупционных случаев, в которых замешана семья Болсонару», — сказал «Газете.Ru» профессор Федерального Университета Пелотас (Бразилия), эксперт клуба «Валдай» Чарльз Пеннафорте.

Президент не раз заявлял, что сценарий выборов в США, где сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий из-за его заявлений о массовых фальсификациях на выборах, может произойти и в Бразилии.

Болсонару, к примеру, предупреждал, что в случае электронного голосования в Бразилии может быть «еще хуже», чем в США.

По данным института изучения общественного мнения Датафолха, две трети бразильцев выступают против того, чтобы гражданские лица обладали огнестрельным оружием.

Из-за высокого уровня преступности в Бразилии уже давно ведется дискуссия о целесообразности легального владения оружием. Так, бразильский экономист Даниэль Рикарду де Кастро Черкейра утверждал в своем докладе, что число убийств снизилось в стране в течение нескольких лет после того, как в 2003 году Бразилиа ввела жесткие ограничения на рынке оружия.

До того момента граждане старше 21 года могли покупать оружие без особой бюрократической волокиты. В конце 2003 года был принят закон о разоружении, предполагающий, в частности, введение финансовых поощрений за добровольную сдачу оружия. Кроме того, приобретение и владение огнестрельным оружием стало более регламентировано.

Профессор экономики института Инспер в Сан-Паоло Томас Виктор Конти уверен, что обеспечение оружием не решает проблему преступности. По его мнению, президент упорно игнорирует другие факторы, способствующие росту преступности: безработицу, нищету и отсутствие доступа к образованию.

«Большинство экспертов пришли к выводу, что больше оружия означает больше насилия. Нет никакой разницы между незаконным и легальным оружием; оно является частью одного и того же рынка. Если в обращении находится больше легального оружия, то это также косвенно увеличивает количество оружия, доступного для черного рынка», — заявил он в комментарии Deutsche Well.