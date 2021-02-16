Выборы в новую или старую Госдуму: динамика или инерция — что страшнее

Первый из них — это план «Крепость», при котором оппозиционных кандидатов не регистрируют. Их избиратели просто не приходят на выборы, потому что не верят в возможность изменить нынешнюю ситуацию. Рейтинг у «Единой России» высокий, они получают конституционное большинство более 301 мандата из 450 возможных. Явка низкая, изменения в парламенте минимальны. Все это приводит к апатии общества, протестам и дискуссиям о легитимности выборов.

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Второй сценарий назвали «Ветер перемен», где власти (в центре и на местах) не пытаются максимально повысить результат «Единой России», а многие другие партии, как думские, так и новые, лояльны государству. «Единая Россия» получит не более 45%. Но за счет победы в большинстве одномандатных округов, у них есть шанс получить большинство мест, порядка 260 мандатов.

И третий вариант развития событий «Ускользающее большинство». При низком рейтинге «Единой России», а он и сейчас чуть больше 30%, партия начинает испытывать сложности с победами в округах, многие из них она проигрывает. В итоге у «Единой России» нет абсолютного большинства, и она будет вынуждена вступать в коалиции с какими-то другими партиями для формирования правительства.

На встрече присутствовали известные политологи, в том числе Александр Кынев. О протестах в Москве, кандидатах в Госдуму и запросе на перемены в его интервью «Газете.Ru».

— Что вы можете сказать про три сценария?

— Это некая аналитическая проекция того, что могло бы быть. Никакого единого центра, который бы утверждал сценарий, и по нему бы шла кампания, не существует. Таких планов и сценариев много, причем разных. Каждый работает в рамках своей компетенции и представлении о должном.

Есть управление внутренней политики. Там свои планы. Существует номенклатура «Единой России», у которой своя логика выживания и свои карьерные интересы.

— А как массовые протесты могут повлиять на выборы?

— То, что мы наблюдаем, это некая инерция на сегодняшний день. Де-факто я вижу, что складывается первый сценарий - план «Крепость».

Принцип простой: уменьшая конкуренцию вы ведете к тому, что протестные голоса не распыляются вокруг разных кандидатов и партий, а концентрируются. Здесь власть уже теряет, а не выигрывает. Потому что, когда вы снимаете тех, кого вы знаете, количество кандидатов в бюллетене уменьшается. При этом провластный электорат стабильный – это 20-30%. Остальные голоса рассеиваются по другим партиям. Общество сейчас крайне раздражено. Мы видим массовый протест по всей стране.

— Как вы считаете, какой сценарий наиболее вероятен?

— Система движется по первому сценарию, «Крепость», но на выходе получится скорее всего третий - «Ускользающее большинство». Все равно обеспечить нужный процент не получится. В большинстве регионов выборы традиционно проходят относительно корректно. Безусловно, есть и такие, где регулярно случаются массовые фальсификации. Но таких регионов примерно 20% от общего числа.

Третий сценарий «Ускользающее большинство» благоприятно скажется на легитимности выборов. А это, в конечном счете, выгодно всем, в том числе и самой власти. Этот сценарий повышает шансы новых игроков, у которых нет антирейтинга.

— Какие непарламентские партии имеют наибольшие шансы на прохождение в Госдуму в этом году?

— Практически все эксперты сходятся в том, что два основных претендента – это «Новые люди» и «Партия пенсионеров». Пока не вижу им альтернатив. Эти две партии показали уже свою политическую силу на региональных выборах осенью прошлого года.

Причем «Новые люди» — это все-таки горожане, образованный средний класс. У «Партии пенсионеров» могут быть сложности, связанные с тем, что электорат у них более возрастной, и он пересекается с «Единой России».

Оппозиционно настроенные россияне будут выбирать между КПРФ, ЛДПР или «Новыми людьми».