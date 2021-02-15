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За «Великую Албанию»: на выборах в Косово побеждают националисты

Лидер «Самоопределения» Альбин Курти может стать премьером Косово

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Лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти Лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти
Лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти

Лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти

Florion Goga/Reuters
В Косово на досрочных парламентских выборах побеждает националистическая партия «Самоопределение». Ее лидер Альбин Курти выступает за создание «Великой Албании» и занимает бескомпромиссную позицию по отношению к Сербии. Это, по мнению эксперта, затруднит переговорный процесс Приштины и Белграда. Однако «Самоопределению» еще необходимо сформировать коалицию.
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В результате досрочных парламентских выборов в Косово победу одерживает националистическая партия «Самоопределение» бывшего правозащитника Альбина Курти. Она получает 48,16 % голосов.

На втором месте — Демократическая партия Косово (17,51). Третье место занимает Демократический союз Косово (ДСК) — партия премьер-министра Авдуллаха Хоти (13,35%). Партия косовских сербов, «Сербский список», набирает свыше 5% голосов.

Альбин Курти выступает за создание «Великой Албании» — воссоединение всех территорий, на которых проживают этнические албанцы (часть территории Греции, половина Северной Македонии, все Косово, часть территорий Южной Сербии, а также половина Черногории).

Эти выборы стали восьмыми по счету и седьмыми внеочередными. В декабре конституционный суд признал незаконным утверждение правительства Авдулаха Хоти, поскольку один из депутатов, поддержавших премьера, был осужден на тюремный срок и его голос признали недействительным.

У лидера победившей партии уже есть опыт премьерства. В начале прошлого года Альбин Курти возглавил правительство и пробыл на посту несколько месяцев. В марте оппозиционные партии вынесли вотум недоверия кабмину из-за того, что Курти не стал вводить чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. Сам политик, однако, иначе объяснил свою отставку.

«Мое правительство было свергнуто просто потому, что посол Ричард Гренелл [спецпредставитель на тот момент президента США Дональда Трампа] стремится к сделке с Сербией, которая, по моему убеждению, вредна, поскольку она включает в себя обмен территориями»,

— заявил Курти в ходе пресс-конференции в апреле, добавив, что Трампу нужна эта сделка, чтобы представить дипломатическую победу в преддверии президентских выборов в США.

По словам Альбина Курти, именно из-за давления Белого дома распалась коалиция «Самоопределения» и Демократического союза. Вскоре кандидат от ДСК, Авдуллах Хоти, стал премьер-министром.

Под руководством Белого дома переговоры об обмене территориями между Косово и Сербией действительно велись во времена премьерства Курти. В начале марта президент Сербии Александар Вучич и Хашим Тачи, на тот момент президент Косово, обсудили обмен северной части Косово с сербским населением на долину Пречево на юге Сербии, где живут албанцы.

Позиции политиков относительно урегулирования конфликта с Сербией действительно разные, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. Курти известен своими бескомпромиссными взглядами в отношении переговоров с Белградом и желанием, чтобы посредником в диалоге с Сербией стал Евросоюз. Хоти же выступал за то, чтобы доверить переговоры Белому дому.

«Требования Курти сводятся к признанию Сербией независимости Косово — и без каких-либо даже микрокомпромиссных позиций. И в отличие от своих предшественников, он не связан никакими обстоятельствами. У него просто нет на руках крови, в отличие от Хашима Тачи.

Его ничего не связывает со всякими уголовными историями, наркоторговлей, коррупцией, что многие ставили в вину прежним лидерам края. И для Белграда это тоже препятствие, потому что проблема Курти в том, что против него трудно выступать с какой-то моральной позиции, на него нет никакого компромата», — отмечает эксперт.

Хашим Тачи сейчас ожидает суда в Гааге. Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) обвиняет его и еще нескольких политиков в военных преступлениях — причастности к убийствам, похищениям людей, преследованиям и пыткам. Тачи — один из лидеров Армии освобождения Косово (ОАК), которая действовала в период войны 1998-1999 годов. SPO считает, что он ответственен за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, включая политических противников.

Обвинения против Тачи были выдвинуты за несколько дней до очередного визита политика и Авдуллаха Хоти в Вашингтон. Та поездка была отменена, однако Белый дом впоследствии все же продолжил диалог с Косово и Сербией. В результате в сентябре Вучич и Хоти, сидя по правую и левую руку от Дональда Трампа в Белом доме, подписали соглашение об «Экономической нормализации», которое Вашингтон назвал «историческим».

Курти тем временем сделал свою ставку на выборах президента США. Он — единственный из албанских политиков, кто открыто в соцсетях призывал албанцев, проживающих в США, отдать свой голос за Джо Байдена.

Впрочем, как отмечает Георгий Энгельгардт, вряд ли этот факт обеспечит Курти наличием влиятельного союзника.

«Это если и дает ему какие-то политические очки, то небольшие. У него больше проблема в том, что он, будучи оппозиционером, никогда не имел таких прямых рабочих связей с США, и скорее, у него связи больше европейские, в частности, германские. И Байден, и европейцы всячески дают понять, что с соперничеством времен Трампа покончено, и, как минимум, на Балканах они будут выступать единым фронтом. И, скорее всего, главную роль будет в большей степени играть Германия, а не США», — считает эксперт.

Впрочем, вопрос премьерства Курти еще не решен. Во-первых, «Самоопределению» необходимо найти партнера по коалиции, и даже в этом случае не факт, что пост главы правительства достается лидеру партии.

В сентябре 2018 года он был приговорен к условному сроку за распыление слезоточивого газа в косовском парламенте, в связи с чем избирательная комиссия исключила его из списка кандидатов в депутаты. Тем не менее Курти намерен стать премьер-министром, но для этого ему нужно заручиться поддержкой у партнеров в новом народном представительстве. Однако и в этом случае вряд ли политик сразу же восстановит диалог с Белградом, поясняет Георгий Энгельгардт.

«На какое-то время этот переговорный процесс возьмет паузу с учетом очень непростых отношений Курти с практически всей косовской политической элитой, и, во-вторых, из-за его достаточно максималистских требований», — уверен эксперт.

Сам Курти уже заявил, что диалог с Сербией не будет в числе его приоритетов.

«Главный приоритет — правосудие и создание рабочих мест», — сказал он журналистам вечером 14 февраля.

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