«Быстрее поймут»: в Крыму призвали к санкциям против США

В Крыму призвали США в срочном порядке вывести американский военный контингент, который расположен без приглашения в некоторых странах мира, а также освободить индейские земли. С таким обращением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

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«Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

«Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», — добавил Чегринец в разговоре с агентством.

Он отметил, что в отношении США уже давно необходимо ввести контрсанкции. «Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России», — подчеркнул сопредседатель ассамблеи..

Таким образом он ответил на заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера. На заседании Совета Безопасности ООН американский представитель предупредил, что власти США никогда не признают юрисдикцию России над Крымским полуостровом.

«Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс», — обратил внимание Хантер.

Он призвал Россию «немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма». «Мы призываем Россию вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений», — добавил Родни Хантер.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, бывший глава Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан ранее уже заявлял, «что СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений на Донбассе», напоминала российская сторона.

В ответ на высказывание Родни Хантера в парламенте Крыма заявили, что полуостров уже выработал иммунитет к иностранным экономическим ограничениям, поэтому жителям региона «вся эта санкционная ерунда» безразлична.

«Во всех этих доводах нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине и в Крыму, и сродни они с рассуждениями научно-фантастического жанра. Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием», — сказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в комментарии РИА «Новости».

По его мнению, такие заявления рассчитаны «на внутреннею западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе, геополитических интересах». Крымчане, как считает Бобков, «к подобным однотипным заявлениям привыкли, абсолютно безразличны и пропускают их мимо ушей».

В Госдуме, в свою очередь, считают, что Вашингтону уже нечем пугать Москву. «А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем», — заявил в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он выразил мнение, что «все эти окрики из Вашингтона — это работа на публику». «Мы сами разберемся с внутригосударственными вопросами и в чьих-то консультациях не нуждаемся», — заключил парламентарий.