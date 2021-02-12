«Хочешь мира — готовься к войне»: порвет ли Россия с Европой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть готова к недружественным проявлениям со стороны Евросоюза, но хотела бы развивать отношения с ЕС. Так, представитель Кремля прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву связей с Европейским союзом, если Брюссель пойдет по пути санкций, создающих риски для чувствительных секторов экономики РФ.

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По мнению Пескова, СМИ исказили смысл заявления министра иностранных дел, представив его без контекста, тем самым совершив большую ошибку. Он также добавил, что Лавров как раз говорил о том, что Россия не хочет разрывать связи с ЕС.

«Мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути [введения санкций с риском для российской экономики], то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему.

Вот о чем говорил министр. А смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — пояснил представитель Кремля.

Слова Лаврова об отношениях между Россией и ЕС прозвучали в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Отвечая на вопрос о том, приближаются ли Москва и Брюссель к разрыву отношений, министр отметил, что в России к этому готовы.

«В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — добавил Лавров.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель принял к сведению заявление министра иностранных дел России, а также разъяснение со стороны Кремля. По его словам, это будет обсуждаться в Совете Евросоюза.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Лавров говорил о том, что может произойти в случае введения жестких санкций ЕС в отношении ведущих отраслей экономики России.

«Разрыв отношений — точно не выбор России. Мы как раз выступаем за диалог, но равноправный диалог, без хамства, провокаций, антироссийских истерик и угроз. В случае прекращения сотрудничества пострадает, безусловно, и Евросоюз. У нас общий континент, общие контуры безопасности, веками сложившееся взаимодействие», — отметил депутат.

Взаимный санкционный обмен уже нанес значительный ущерб экономике европейских стран, но не заставил Россию свернуть со своего пути или поменять курс, продолжил Слуцкий, это прекрасно понимают многие европейские политики, которые не желают приносить интересы собственных народов в жертву «дальнему Западу».

«Уверен, что у европейских партнеров хватит разума и прагматизма, чтобы не заводить ситуацию в тупик, из которого выход будет найти весьма непросто», — подчеркнул депутат.

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что из заявлений главы МИД и пресс-секретаря президента, можно сделать вывод, что Россия пойдет на разрыв отношений с ЕС только в случае каких-то экстремальных обстоятельств.

«То есть сам факт введения каких-то точечных санкций к нему не приведет. Речь идет о каком-то крайне жестком шаге со стороны ЕС, аналогичному драконовским санкциям, что Евросоюз пока делать не собирается.

В Брюсселе действительно готовят проект санкций, но вряд ли его магнитуды хватит на то, чтобы с российской стороны разорвали отношения с ЕС», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Однако разговоры об этом нельзя назвать спонтанными, поскольку Лавров о перспективах сворачивания политического диалога из-за санкций говорил еще в конце прошлого года, отметил Тимофеев, но, судя по всему, пока порог чувствительности к ним достаточно высокий.

Негативный фон

Вопрос взаимодействия России и Евросоюза, а также угрозы новых антироссийских санкций, получил новый импульс после визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву. Дипломат приехал в российскую столицу с целью обсудить будущий характер отношений сторон, в преддверии мартовского саммита Евросоюза, где как раз будет подниматься эта тема.

По итогам визита и переговоров с Лавровым Боррель заявил, что стороны провели открытый и честный диалог, но впоследствии назвал пресс-конференцию в Москве «агрессивной» и пообещал новые санкции против России.

Смена риторики дипломата произошла на фоне активной критики его визита внутри ЕС — политики, эксперты и депутаты назвали поездку Борреля «полным провалом», обвинив дипломата в «недостаточной жесткости» при переговорах с Лавровым.

Негативная оценка действий дипломата отчасти связана с тем, что во время его визита Россия объявила о высылке сотрудников посольств Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях в Москве. Однако сам Лавров заверил, что этот шаг не был связан с приездом Борреля в российскую столицу.

«Мы им сразу же напомнили, что эта акция была не просто неразрешенной, несанкционированной. Никаких санкций, никаких разрешений эти господа и запрашивать не собирались», — указал глава МИД России.

По его словам, Боррель, узнав о высылке, сказал, что переживает, а затем уже в Брюсселе стали говорить о том, что дипломаты выполняли свой профессиональный долг и были обвинены в том, чего не совершали.

Учитывая, что Германия, Польша и Швеция зеркально ответили на высылку дипломатов, позитива в отношениях России и Евросоюза это не добавило.

Угроза введения новых санкций также формально связана с несанкционированными акциям, а именно с их катализатором в лице Алексея Навального.

Сам Боррель говорил, что отношения России и ЕС «достигли дна», однако, с точки зрения Ивана Тимофеева, это не совсем так. По мнению эксперта, политическое взаимодействие Москвы и Брюсселя на данный момент находится на низком уровне, хотя до дна еще далеко.

«Последующее «дно» — отзыв послов, прекращение дипломатических отношений, более жесткие санкции, отмена «Северного потока — 2» и так далее. То есть это то, что предлагает в своих резолюциях Европарламент по делу Навального. В принципе риторика между Россией и ЕС не очень дружественная, но дипломатические отношения вместе с торгово-экономическими связями сохраняются, так что это еще не дно», — уверен Тимофеев.

Шанс на улучшение?

Удастся ли России и Евросоюзу наладить свои отношения в краткосрочной перспективе — вопрос достаточно спорный. В Брюсселе не раз говорили, что налаживание отношений зависит от урегулирования конфликта на юго-востоке Украины путем выполнения минских соглашений. Собственно, Боррель в очередной раз подтвердил этот тезис по возвращению в ЕС.

«Мы призываем к реализации минских соглашений, что является четким условием в отношениях между ЕС и Россией.

Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — заявил глава дипломатии ЕС.

В Москве не раз говорили о том, что выполнение минских соглашений, в особенности их политической части, буксует непосредственно из-за сопротивления Киева. В частности, спустя шесть лет после заключения договоренностей власти Украины до сих пор отказываются от прямого диалога с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.

В то же время Иван Тимофеев отметил, что помимо Донбасса у Брюсселя есть целый список требований в отношении Москвы, в том числе по делу Навального. По его словам, Боррель как раз приезжал в Россию с этим списком, хотя и говорил о конструктивном диалоге.

«Москва сказала, что выполнять европейские требования не будет, вот и весь диалог. То есть пока предпосылок для какого-то улучшения отношений между Евросоюзом и Россией нет», — резюмировал эксперт.