Неприятие «Спутника V»: как Киев оправдывает провал вакцинации

Украина до сих пор не приступила к вакцинации населения от коронавируса. Главная проблема заключается в отсутствии препаратов, первые поставки власти обещают к середине февраля. Вакцины ожидаются самые разные — от Pfizer-BioNTech до AstraZeneca, однако в этом списке точно не будет российского препарата «Спутник V». Его регистрацию власти запретили как вакцину от «государства-агрессора».

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Как пишет «Страна.ua», вакцинацию Украина уже провалила, поскольку во всех соседних странах этот процесс уже начался. Эта тема сильно беспокоит власти, о чем свидетельствуют так называемые «темники» — закрытые директивы от офиса президента, в которых прописано, как депутатам от правящей партии «Слуга народа» следует комментировать тот или иной вопрос.

Так, по информации издания, говоря о проблемах с вакцинацией, парламентарии должны обращать внимание на падение заболеваемости на Украине втрое по сравнению с декабрем 2020 года. Однако это не совсем так: официальные данные минздрава республики говорят о снижении числа зараженных на 50%, то есть только наполовину.

Кроме того, депутатам предлагается указывать, что вакцинация в той же Японии начнется только в конце февраля. Да и вообще «вакцинация — не гонки», а долгий процесс. Также в инструкциях депутатам советуют не говорить об обязательной вакцинации госслужащих, хотя президент Украины Владимир Зеленский сам настаивал на этом моменте.

Касательно Зеленского в документе есть интересный момент: депутаты обязаны анонсировать, что глава государства сделает прививку препаратом AstraZeneca, когда президент лично заверял, что собирается использовать вакцину Pfizer.

В «темнике» также перечислены аргументы, к которым нужно прибегать, чтобы объяснить, почему Украина не собирается использовать российскую вакцину. Так, с точки зрения офиса Зеленского, коронавирус в России еще не победили, поэтому Москва якобы не может предлагать свой препарат другим странам.

Кроме того, украинские власти призывают депутатов говорить, что у России якобы не хватает препарата для своих собственных граждан, которые желают сделать прививки. Это при том, что Москва не предлагала Украины готовую вакцину, а лишь согласилась на ее производство в Харькове по соответствующей лицензии.

И, наконец, последний аргумент против «Спутника V» — закупка вакцины неэтична из-за присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе.

В «темнике», по информации «Страны.ua», приводится фраза: «Они хотят нас покорить, а не спасти». В документе вакцину сравнивают с пропагандистским оружием, но не уточняют, как Россия может покорить Украины за счет препарата.

При этом закупку у Москвы электричества, топлива и других товаров авторы «темника» считают вполне этичным: по их мнению, это совершенно разные ситуации и сравнивать их нельзя. В частности, по электричеству депутатам предлагают говорить, что закупаемая генерация не превышает 5% от общего объема и используется только в пиковые нагрузки зимнего периода.

С точки зрения Telegram-канала «Политика Страны», в своем желании заставить замолчать критиков офис президента может пойти еще дальше. К примеру, пригрозить уголовными делами за посягательство на территориальную целостность Украины, называя сепаратистами тех, кто отрицает проведение вакцинации в стране.

Этот прогноз строится на том, что Киев до сих пор считает Крым и самопровозглашенные республики Донбасса своей территорией. Учитывая, что там вакцинация уже давно началась, получается, она идет и на Украине, по крайней мере, с точки зрения украинской конституции.

Впрочем, на самом деле Украина никак не может приступить к вакцинации в том числе из-за отказа от российской вакцины. Получит ли Киев необходимое число препаратов других производителей к середине февраля — пока неизвестно.

В начале месяца Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, но соглашения до сих пор не подписаны.

Пока украинские власти пытаются добыть необходимые препараты, среди населения растет число противников вакцинации. Согласно исследованию Research & Branding Group, 57% украинцев не стали бы вакцинироваться от COVID-19, даже если бы это было бесплатно. Готовы сделать прививку только 29% респондентов, осенью прошлого года этот показатель достигал 35%.

Социологи отмечают, что готовность вакцинироваться в основном зависит от эффективности вакцины, ее цены, а также страны и компании-производителя. 52% опрошенных заявили, что показатели препарата для них — наиболее важный критерий. Страна, выпускающая препарат, оказалась важным фактором только для 12% украинцев, еще 8% назвали компанию-производитель и 2% — цену препарата.

С учетом результатов исследования можно предположить, что как минимум часть украинцев не хотят вакцинироваться из-за того, что в стране запретили «Спутник V» с эффективностью 91,6%, а поставка схожих американских и европейских препаратов пока не ожидается.

При этом вакцина от AstraZeneca, которая будет основной на Украине, показывает эффективность в 70% и уже не используется в ЮАР из-за отсутствия защиты от новых штаммов коронавируса.

Как ранее говорил «Газете.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, Украина оказалась в конце очереди на получение препаратов, что негативно влияет на рейтинги власти.

«Ситуация с недопуском российской вакцины на рынок по политическому решению только усугубляет вакцинный кризис. Потому что власть теряет поддержку тех людей, которые согласны на этот препарат — а таких больше половины», — резюмировал эксперт.