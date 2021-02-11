«Меньше истерики»: чего ждать от диалога США и КНР

Между президентом США Джо Байденом и китайским председателем Си Цзиньпином состоялся первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность главы государства.

Реклама

Согласно заявлению Белого дома, стороны обсуждали борьбу с распространением коронавируса COVID-19, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.

В ходе переговоров Байден поднял темы Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) и Тайваня: США подозревают китайское руководство в нарушении прав человека, которое якобы имеет место на этих территориях.

Он выразил глубокую обеспокоенность «по поводу принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, репрессивных мер в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий [КНР] в регионе, в том числе и в отношении Тайваня».

Кроме того, американский президент подтвердил приоритет сохранения свободного и открытого пространства Индо-Тихоокеанского региона.

«Я сказал ему (Си Цзиньпину — «Газета.Ru»), что буду работать с Китаем, когда это принесет выгоду американскому народу», — написал глава Белого дома в Twitter.

В свою очередь, Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США назвал китайско-американскую конфронтацию катастрофой как для обеих стран, так и для всего мира. В то же время, сотрудничество Пекина и Вашингтона, как отметил китайский председатель, может привести ко многим важным и полезным событиям, приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин обратил внимание, что на текущий момент китайско-американские отношения проходят важный этап, а содействия их здоровому и стабильному развитию ожидает все международное сообщество.

В любом случае тот этап, где сейчас находится диалог Пекина и Вашингтона, который сейчас проходят китайско-американские отношения, едва ли можно назвать простым. Еще до своего вступления в должность главы государства Байден называл Китай главным конкурентом США.

Недавно в интервью телекомпании СBS он уточнил, что, несмотря на конкуренцию, Соединенные Штаты и Китай не должны конфликтовать.

Вместе с тем администрация Байдена проводит довольно решительную политику в отношении Пекина: 10 февраля американский лидер объявил о создании при Пентагоне группы по Китаю, в том числе для отражения вызовов в сфере обороны.

Он назвал необходимым сохранить мир и защитить интересы Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Как уточнил Байден, новая группа рассмотрит стратегию и оперативные концепции, технологии и развернутые силы США.

«В нее (группу — «Газета.Ru») войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства. На протяжении следующих нескольких месяцев они подготовят рекомендации для министра [обороны Ллойда] Остина. <...> Это потребует от правительства целого ряда усилий», — сказал глава государства.

Как полагает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев,

администрация Байдена методом проб и ошибок начинает понимать, что их предшественники выработали наиболее оптимальный путь противодействия Китаю — текущая ситуация заставляет новую администрацию США становиться на тот же путь конфронтации.

«Возможно, что-то будет изменено с точки зрения акцентов, но предыдущая администрация выбрала конфронтационную составляющую по всему спектру, и постепенно политика администрации Байдена становится все более похожей на политику прежнего президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Ось американо-китайских противоречий начинает вырисовываться при Байдене так же, как это было в 2020 году», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, созданная в США группа по Китаю будет заниматься вопросами Южно-Китайского моря, Тайваня и других. Главный научный сотрудник института США и Канады назвал текущую ситуацию балансированием на грани военного прессинга Китая по восточноазиатскому периметру.

«Речь идет о сдерживании Китая за счет постоянного военного присутствия. Администрация Байдена возрождает то, что было при Трампе», — полагает Владимир Васильев.

Доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Михаил Карпов, в свою очередь, выразил мнение, что

отношения США и Китая будут обостряться, но в обозримом будущем вооруженной конфронтации между ними не будет.

«На сегодняшний день налицо некое отсутствие взаимопонимания. С другой стороны, как мне представляется, сейчас идет обозначение позиций двух сторон. Я думаю, что все равно будет некое промежуточное замирение», — сказал он «Газете.Ru».

Такая ситуация складывает вопреки надеждам Пекина на восстановление отношений с США в период правления новой американской администрации, которые в Китае выражали еще до приведения Байдена к присяге. «[Надеемся, что] новая администрация США будет работать с КНР в том же направлении, чтобы выстроить отношения без конфликтов, без конфронтации, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве», — говорил замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

Но, как утверждает Михаил Карпов, изначально было понятно, что Байден будет продолжать жесткую линию в отношении Китая. В то же время, он обратил внимание, что

власти КНР предпочитали именно Джо Байдена, как более предсказуемого и договороспособного американского лидера.

«Об этом не принято говорить, но Трамп довел китайцев до очень высокой степени испуга, потому что они боялись его непредсказуемости. Я думаю, что политика Байдена в отношении Китая будет более взвешенной, систематизированной и менее истеричной по сравнению с политикой Трампа. Но Байден продолжит отстаивать интересы США и западного мира», — подчеркнул эксперт.