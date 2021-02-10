Критская модель: Турция может отказаться от использования С-400

Турецкое правительство может пойти на уступки, например, согласиться на ограниченное использование российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, поскольку оно стремится в будущем обеспечить поставки запчастей для своих систем вооружения американского производства и избежать ущерба для своей экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц в Турции.

По данным издания, Анкара также надеется, что Вашингтон прекратит поддерживать сирийские курдские Отряды народной самообороны (YPG), с которыми Турция борется последние годы.

Как полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, Турция может пожертвовать С-400 ради отношений с США. По его словам, это зависит от предпочтений на данный момент самого турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отметил эксперт, Эрдоган пытается «усидеть на двух стульях»: и проводить независимую национальную политику, и не рвать отношения с НАТО и США.

Реклама

«Турецкая армия вооружена именно американской техникой — это главное. Отказ от сотрудничества чреват однозначными последствиями: эта техника не будет получать должного ухода, ремонта, запчастей и другого. Это крайне серьезно для турецкой армии», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Турция, по словам специалиста, хочет получить определенные преимущества от сотрудничества с Россией и в то же время не выходить из НАТО. Как обратил внимание старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, это удается Анкаре с огромным трудом.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар ранее заявил, что приобретенные у России С-400 могут быть использованы Турцией по аналогии с «критской моделью». Так, в середине 1990-х годов Кипр закупил российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, но из-за резкой реакции Анкары на такое решение комплексы по договоренности с Афинами были размещены на греческом острове Крит, после чего их передали в собственность Греции.

«Это оружие (ЗРК С-300) имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400», — заявил Акар, которого цитирует телеканал Haberturk.

Он напомнил, что оружие советского периода по-прежнему находится в арсенале многих стран, которые состояли в Организации Варшавского договора, а затем вступили в Североатлантический альянс.

Как заявил ранее американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд, политика Вашингтона по работе с сирийскими курдскими силами не изменилась. Кроме того, он отметил, что Анкаре придется избавиться от своих С-400, если она хочет, чтобы США сняли с нее санкции.

Кроме того, Саттерфилд подчеркнул, что США не намерены формировать с Турцией рабочую группу для урегулирования вопросов вокруг систем С-400. «Я бы хотел подчеркнуть, что рабочей группы [по С-400] нет и не будет. Это вопрос соблюдения законов США. Мы надеемся, что проблема С-400 может быть урегулирована, но если это невозможно, то мы продолжим акцентировать наше внимание на всех сферах нашего сотрудничества, которые напрямую не затронуты введенными нами санкциями», — цитирует его агентство Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар говорил Hurriyet, что самый чувствительный в отношениях с США вопрос — об американской поддержке YPG. Эти силы связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), с которой Турция борется более трех десятилетий. И США, и Евросоюз называют РПК террористической организацией. В ходе вооруженного конфликта в Турции силы YPG взяли под контроль территории Сирии, прилегающие к Турции.

Что касается С-400, контракт на поставки этих систем был заключен между Россией и Турцией в 2017 году. Поставки начались в середине июля 2019 года. Турецкие военные в октябре испытали батареи С-400, но еще не активировали их.

Сделка стала причиной кризиса в отношениях Турции и Соединенных Штатов, которые опасаются, что российские системы могут собирать разведданные о новейшем американском вооружении, в том числе об истребителях 5-го поколения F-35. В связи с этим Вашингтон наложил санкции на оборонную промышленность Турции и исключил ее из программы производства F-35. Американская сторона потребовала от турецкой отказаться от сделки и взамен приобрести комплексы Patriot.

Анкара не пошла на уступки и, более того, продолжила переговоры о закупке дополнительной партии С-400. Как утверждает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, санкции против Турции за покупку С-400 в очередной раз доказывают неспособность США вести честную конкуренцию.