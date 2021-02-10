Конституция стерпит: импичмент Трампа вынесли на последнее голосование

56 сенаторов США признали конституционной процедуру импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, 44 проголосовали против, сообщает The Washington Post. Теперь, чтобы импичмент состоялся, с обвинениями в адрес экс-главы Белого дома должны согласиться 67 сенаторов.

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В чем обвиняют Трампа

Причиной запуска процедуры импичмента стал штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Демонстранты собрались в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в поддержку действующего на тот момент президента и попытались воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Предполагается, что именно Трамп подстрекал своих сторонников к мятежу, призывая их сражаться и повторяя тезис о том, что Байден выиграл выборы нечестно. В то же время сам Трамп во время штурма призывал протестующих вести себя мирно. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте Трампа 13 января.

Ситуация, в которой оказался Трамп, беспрецедентна — он первый президент США, подвергшийся процедуре отстранения от власти дважды.

Первая попытка импичмента была предпринята в 2019 году, но не имела успеха.

Кроме того, импичмент проводится уже после ухода Трампа с должности, что вызывало большое количество вопросов относительно законности процедуры. Именно этот вопрос накануне и обсуждался в Сенате.

Аргументы сторон

Адвокат бывшего американского лидера Брюс Кастор в своей 48-минутной речи, с которой он выступал 9 февраля, назвал причиной импичмента стремление помешать Трампу снова баллотироваться на пост президента.

«Мы действительно здесь, потому что большинство в [контролируемой демократами] Палате представителей не желает видеть в будущем Дональда Трампа своим политическим соперником», — подчеркнул юрист.

Защитник назвал процедуру импичмента «нападением на конституцию».

Неконституционность этого процесса он объясняет тем, что Трамп уже оставил пост главы государства.

Кастор выступил с критикой в адрес стороны обвинения, которая, как он утверждал, в попытке обосновать законность импичмента фактически апеллировала к прецедентам времен Британской империи, из состава которой вышли североамериканские колонии.

Обвинитель от Палаты представителей демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин опровергал аргументы защиты Трампа о невозможности проведения импичмента, если человек уже не занимает государственный пост, ссылаясь на прецеденты из британской истории, в том числе на процедуру импичмента бывшего губернатора британских владений в Индии Уоррена Гастингса в XVIII веке.

«Я поверить не могу, что эти люди приводят в пример то, что происходило до революции (Войны за независимость США — «Газета.Ru»), как будто это каким-то образом имеет для нас значение. Мы покинули британскую систему. Если уж мы действительно будем задействовать дореволюционную историю Великобритании, то в таком случае прецедент таков: у нас есть парламент, и у нас есть король. Такой прецедент нам нужен?» — возмутился адвокат Кастор.

Против «своего»

Трамп снискал поддержку у большинства членов Республиканской партии, хотя шестеро ее представителей проголосовали так же, как демократы, то есть за признание импичмента конституционным.

В числе сенаторов-республиканцев, проголосовавших аналогично демократам, — представитель от штата Юта Мит Ромни, который был соперником Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году.

Некоторые республиканцы — десять человек — выразили поддержку импичменту Трампа еще 13 января, когда проголосовали за резолюции об инициировании демократами этого процесса.

«Конгресс должен привлечь президента Трампа к ответственности и послать ясный сигнал, что наша страна не может терпеть и не потерпит никаких попыток со стороны любого президента по воспрепятствованию мирной передаче власти от одного президента другому. Таким образом, я проголосую за импичмент», — говорил тогда конгрессмен-республиканец от Мичигана Фред Аптон.

Резолюцию поддержала и член Республиканской партии от штата Вайоминг Лиз Чейни, за что ее, согласно данным агентства Associated Press, осудило отделение партии в этом штате. Телеканал CNN также сообщал, что республиканцы призвали Чейни уйти в отставку и вернуть средства, выделенные ей партией на проведение предвыборной кампании.

Лидер меньшинства республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл также вошел в ряды оппонентов Трампа и открыто обвинил экс-президента в провоцировании штурма Капитолия. В тот день, когда подписывалась резолюция об импичменте, Макконнелл говорил, что еще не принял окончательного решения по этому поводу, но портал Axios тогда писал, что он склоняется к поддержке импичмента.

При этом на телеканале CNN выражают сомнение в реальных возможностях противников экс-президента довести до конца процедуру его импичмента.

Несмотря на то, что ряд республиканцев поддержал в этом вопросе демократов, рядовые члены Республиканской партии все же по большей части выступают на стороне экс-главы Белого дома. Трампа поддерживают порядка 80% однопартийцев, следует из данных исследования SSRS.

Что будет с Трампом

На повестке стоят два вопроса: об осуждении Трампа за подстрекательство к мятежу, а также, в более долгосрочной перспективе, — о наложении на него запрета занимать государственные должности.

Для положительного для демократов развития событий по первому вопросу требуется 67 голосов в Сенате. Этого показателя не так просто достичь: 100 кресел в верхней палате демократы и республиканцы делят пополам, то есть против Трампа должны выступить 17 республиканцев.

Во втором случае достаточно простого большинства.

Как объяснял ранее «Газете.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, демократы продавливают обвинения в адрес Трампа, поскольку у них нет другого пути давления на него, кроме как «антиконституционного».

«Они пытаются блокировать и навсегда парализовать Трампа, потому что он продолжает оставаться мощным мобилизатором электоральным масс, чем и угрожает Демократической партии», — отмечал эксперт.

Замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ранее в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание, что в Республиканской партии на сегодняшний день наблюдается разделение по вопросу отношения к Трампу: некоторые убеждены в выгоде от его ухода, а другие, наоборот, полагают, что издержек будет больше. Именно неопределенная позиция республиканцев оставляет вопрос судьбы Трампа открытым.