«Не война, не мир»: Киев идет на обострение в Донбассе

Постпред Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что украинская армия должна отвечать выстрелом на выстрел в зоне конфликта, хотя между сторонами уже седьмой месяц действует соглашение о полном прекращении огня.

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По его словам, силы самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР — в последние дни обстреливают позиции Украины, в том числе из минометов, следовательно, нарушают все договоренности с Киевом.

«Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это — провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел», — отметил Кравчук.

С точки зрения постпреда Украины, Киев должен реагировать жестко, потому что иначе продемонстрирует слабость своим соперникам — «не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят».

«Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит?» — подчеркнул Кравчук.

Заявление постпреда Киева в контактной группе сделано на фоне усиления обстрелов в Донбассе. В частности, украинская сторона обвинила ДНР в гибели двух военных и ранении еще одного. В ответ в самопровозглашенной республике отмечают, что ВСУ впервые с начала июля прошлого года перешли на применение 122-мм артиллерии и в целом систематически обстреливают позиции ДНР.

Ухудшение ситуации в Донбассе фиксируют и в ОБСЕ. Как заявила представитель организации в контактной группе Хайди Грау, число нарушений режима прекращения огня увеличивается с момента введения дополнительных мер по контролю за перемирием. Один из главных пунктов договоренностей гласит, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии прямого приказа командования.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, Кравчук начал нервничать и говорить «всякие гадости», когда понял, что «выставлен Киевом в роли дурачка и должен заниматься делом, которое не может завершиться успешно».

«Его заявления — это лишь пустая болтовня человека, который ни за что не отвечает. Все понимают, что он выполняет роль марионетки, которая должна слушать, что ей скажет [президент Украины Владимир] Зеленский», — отметил эксперт.

С точки зрения Погребинского, слова Кравчука вряд ли можно расценивать как заявление непосредственно Киева, и фраза о необходимости ответа «выстрелом на выстрел», скорее всего, не означает готовность украинских властей к срыву перемирия.

«Режим прекращения огня перестанет действовать по другой причине: есть желающие вернуться в ситуацию, когда идут взаимные обстрелы. Надо понимать, что люди, которые находятся на передовой, в таких условиях получают завышенную зарплату и заинтересованы в завершении перемирия. То есть этот вопрос не зависит от того, что говорит или думает тот же Зеленский», — добавил эксперт.

По информации «Страны.ua», стороны конфликта последовательно заявляют о подготовке к неким масштабным операциям со стороны противника. Так, в Киеве обвиняют ДНР и ЛНР в переброске к линии фронта групп снайперов и спецназа, когда в самопровозглашенных республиках отмечают стягивание военной техники ВСУ в Донбасс.

Источники издания указывают, что ситуация в регионе быстро возвращается к тому положению, которое существовало до введения дополнительных мер по контролю над соблюдением перемирия, и, по сути, в Киеве уже есть понимание, что режим прекращения огня постепенно заканчивается.

Обострение ситуации источники украинского СМИ в дипломатических кругах связывают с двумя факторами — внутриполитическими и внешнеполитическим. Во-первых, эскалация конфликта дает Киеву шанс вновь заявить о «российской агрессии» на фоне критики закрытия оппозиционных телеканалов, которые называют пророссийскими. Во-вторых, возобновление боевых действий может помочь команде Зеленского наладить контакт с новым президентом США Джо Байденом, который пока не связывался со своим украинским коллегой.

Последний фактор во многом объясняется тем, что в 2017 году первый контакт президентов США и Украины — Дональда Трампа и Петра Порошенко — состоялся как раз после обострения в Донбассе, а именно обстрелов под Авдеевкой. Однако нельзя утверждать, что повторение этого сценария проложит путь к взаимодействию Зеленского и Байдена.

Впрочем, Михаил Погребинский уверен, что пока серьезного обострения в Донбассе ожидать не стоит. По его словам, как минимум возможный срыв режима прекращения огня не должен плохо закончиться для ВСУ.

«Стоит ожидать поддержания тяжелой ситуации — не войны, не мира, — в которой армию не распускают, а как бы держат на всякий случай.

От команды Байдена и его госсекретаря Энтони Блинкена мы пока не видим четкой позиции по Украине и Донбассу. Не ясно, что они собираются делать со страной и перемирием. В Киеве в этой ситуации, скорее, склонны к выжидательной позиции»,

— резюмировал эксперт.