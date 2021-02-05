Швеция, Польша и ФРГ пригрозили Москве за высылку дипломатов

Объявление дипломатов Швеции, Польши и Германии, участвовавших в несанкционированных акциях, персонами нон-грата с обязательством покинуть Россию в ближайшее время — ожидаемый шаг МИД РФ, рассказал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

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Участие в акциях принимали сотрудники польского и шведского консульств в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве. «Это логичное действие нашего внешнеполитического ведомства. Ранее наши дипломаты предупреждали иностранные дипведомства о том, что вмешательство во внутренние дела РФ неприемлемо», — указал депутат.

Он напомнил об анонсировании посольством США проведения незаконных шествий, а также указал, что, по некоторым данным, к организации несанкционированных акций в России приложили руку спецслужбы ряда иностранных государств, сообщает «Дума ТВ».

«Такое решение оправдано», — резюмировал парламентарий, говоря об ответе Москвы на иностранное вмешательство.

Посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник Германии были вызваны в МИД РФ днем 5 февраля, где им был заявлен протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств их стран в незаконных акциях 23 января.

«Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ», — говорится в сообщении российского министерства.

Также, Москва выразила надежду на то, что впредь персонал иностранных диппредставительств, находящихся в России, будет строго следовать нормам международного права.

Реагируя на произошедшее, канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразила мнение, что Москва таким решением нарушила принцип верховенства закона, и пригрозила усилением санкционного давления Евросоюза на Россию, передает ТАСС.

Глава немецкого МИД Хайко Маас допустил ухудшение отношений Москвы и Берлина.

«Немецкий дипломат всего лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте. Если РФ не пересмотрит этот шаг, то он не останется без ответа», — пообещал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

От Варшавы также можно ожидать ответного шага — выдворения из Польши российского консула того же или подобного ранга, пишут Wiadomosci.

«Мы ожидаем, что российские власти отменят ошибочное решение признать польского дипломата персоной нон грата, в противном случае Польша оставляет за собой право предпринять соответствующие ответные шаги», — говорится в заявлении польского МИД.

Варшава заверила, что польский консул выполняла только официальные задачи, вытекающие из её дипломатического статуса, и действовала в соответствии с Венской конвенцией.

В польском МИД также выразили сожаление по поводу действий России, которые «еще больше усугубят кризис в двусторонних отношениях между двумя странами».

Посол Швеции в Москве Эрик Норберг также категорически отрицает нарушения со стороны шведских дипломатов. В интервью SVT представитель посольства Швеции признал только, что шведский дипломат был наблюдателем акции протеста в Санкт-Петербурге, а не в Москве, но не участвовал в действе.

«Это нормальная практика», — подчеркнул посол.

Пресс-секретарь МИД Швеции Линн Дувхаммар назвала решение Москвы «совершенно необоснованным». «Швеция сожалеет о действиях России и оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом», — добавила она.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заверил: ответная высылка российских дипломатов Варшавой, Стокгольмом и Берлином будет «абсолютно незаконной», передает РИА «Новости».

«Дипломаты, в отношении которых МИД РФ принял решение, допустили открытое вмешательство во внутренние дела России.

Наши дипломатические сотрудники никогда не вмешивались во внутренние дела других государств», — пояснил сенатор.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что Россия не позволит Западу дестабилизировать обстановку.

«Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит «раздавать печеньки Госдепа» на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», — предупредил член нижней палаты российского парламента.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, со своей стороны, добавили, что выбор места для протестов — центр Москвы — «носил конфронтационный характер», что поставило под угрозу безопасность граждан.