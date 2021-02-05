«Новые люди» выступили против политической монополии в Госдуме

«Я против политической монополии. Госдума – это место для дискуссий, а не для решений одной партии», - сказал политик в прямом эфире программы «Специальный гость».

Алексей Нечаев считает, если партия получает больше 35%, то голоса должны распределяться между другими участниками выборов.

Также лидер «Новых людей» предложил отказаться от выборов по одномандатным округам и голосовать только по партийным спискам.

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«В идее Нечаева есть смысл»

«В отказе от мажоритарных округов есть смысл, - считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. – Важно, чтобы в Думу приходили люди с видением, готовые воплощать в жизнь свои идеи. Задача депутатов – представлять политическую волю и некую концепцию будущего. Одномандатники в подавляющем большинстве не обладают этими качествами».

По мнению Дмитрия Солонникова, самовыдвиженец не может сформировать реальную команду. А в Госдуму должны приходить единомышленники, у которых есть то, что их объединяет, убежден он.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что от таких инициатив, в первую очередь, должны выиграть малые партии.

При этом у политолога возникает вопрос, как распределять мандаты партии, которая получит больше 35% голосов. Он убежден, что эта инициатива нуждается в тщательной проработке.

«Мастодонты не умеют перестраиваться»

«Новые люди» понимают свое преимущество перед старыми парламентскими партиями, констатирует независимый политолог Александр Асафов.

«Они видят их уязвимые места и предлагают систему, которая даст им максимальное преимущество. Думские мастодонты, те же ЛПДР, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и коммунисты неповоротливые и ленивые, они не умеют быстро перестраиваться к новым реалиям, а новые лица в данном случае получат преимущества», - говорит он.

Александр Асафов заметил, что в ближайшие сроки поменять систему не получится и предложения «Новых людей» требуют широкой профессиональной и общественной дискуссии.

Политолог Дмитрий Кокко соглашается с тем, что «ввести такую инициативу шансов немного». Но прогнозирует, что благодаря появлению новых партий интерес к думским выборам повысится.

«Осенью выборный процесс будет непростым для действующей власти. Я думаю, что нас ждет много интересного», - резюмирует политолог.