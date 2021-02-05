В Москве 5 февраля состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По итогам переговоров стороны признали существенные разногласия, но выразили готовность к диалогу.

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«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — сказал Сергей Лавров, открывая переговоры.

«Мы сейчас рассматриваем друг друга больше как конкурентов, соперников, чем партнеров», — сказал Боррель.

Вместе с тем стороны подчеркнули необходимость продолжения диалога по самым разным вопросам между Россией и Евросоюзом.

Разногласия

«Сейчас наши отношения находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Навального, однако мы остаемся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей , — сказал Боррель. — Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания — не выход».

«Важно, как я считаю, что с обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. А таких вопросов немало. Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма-весьма непредсказуемыми последствиями», — сказал Лавров.

Боррель прилетел в Москву для обсуждения двусторонних отношений России и Евросоюза в свете ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу »Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Евросоюз призывает к освобождению оппозиционера. Россия отвергает обвинения Запада в политически-мотивированном уголовном преследовании.

«Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полному расследованию его отравления», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров.

Как подчеркнул представитель ЕС по иностранным делам, ни один член Евросоюза пока не внес предложение о введении новых санкций против России из-за дела Навального. Однако обсуждение этого вопроса еще не закончилось.

«Мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы планируем делать с этими отношениями, — сказал Боррель. — Сегодня мы с господином Лавровым определили сферы, в которых мы можем взаимодействовать».

По его словам, тема санкций будет обсуждаться в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС, а также во время мартовского саммита глав государств и правительств Евросоюза.

Сергей Лавров, комментируя возможные ограничительные меры со стороны Брюсселя, подчеркнул, что это внутреннее дело ЕС.

«Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», — сказал Лавров.

Тема санкций в отношении России была поднята после того, как 20 августа Алексей Навальный впал в кому. Российский оппозиционер был перевезен на лечение в Германию. Позже немецкая, шведская и французская лаборатории, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что политик был отравлен нервно-паралитического веществом группы «Новичок». Российские же врачи не обнаружили ядов и назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

«Многочисленные наши заходы на то, чтобы получить, все таки, результаты этих анализов, ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни, ставший уже таким ручным и послушным, технический секретариат ОЗХО, нам не дают. Просто не дают: «Вы все сами знаете». Это невежливо, мягко говоря. И такая аррагантность по стороны культурной Европы кажется мне абсолютно неприемлемой и допустимой. Если наши партнеры считают, что мы «не заслуживаем» такой информации, которая бы подтверждала их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести», — заявил Сергей Лавров.

Другие вопросы

Стороны обсудили и другие вопросы — ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, борьбу с дезинформацией, борьбу с пандемией коронавируса, а также сферы взаимодействия сторон.

Комментируя иранский вопрос, Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Брюссель продолжат прилагать усилия по восстановлению ядерной сделки после того, как США вышли из соглашения, а Иран в ответ объявил о невыполнении ряда его условий.

«Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сейчас наступает критический момент, — сказал Лавров. — Рассчитываем, что и на этом направлении американская администрация как страна, которая вела переговоры и заключала СВПД, определится, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ».

Глава МИД России также высказал озабоченность участившейся тенденцией дезинформации, особенно во время пандемии. Он также предложил разработать «еще один канал, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах».

Еще одной темой для обсуждения стали обвинения против русскоязычных латвийских журналистов, сотрудничающих со СМИ РФ. В Латвии им были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Жозеп Боррель выразил надежду, что эти дела будут рассмотрены на основании принципов законности.

«Все страны-члены ЕС действуют по принципам верховенства права и независимости судебной системы. Поэтому я уверен, что судебная система Латвии в этой ситуации в соответствии с обязательствами, принятыми странами-членами ЕС, проведет разбирательства в соответствии с принципом законности и с уважением основных прав и свобод человека и гражданина», — сказал Боррель.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике поздравил Россию с успешной разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V» и выразил надежду на то, что препарат будет сертифицирован в Европе.

«Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией, — сказал он. — Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется».

Жозеп Боррель планирует также встретиться с российскими правозащитниками. Кроме того, он ранее высказал желание посетить Алексея Навального в СИЗО.