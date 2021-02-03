Протесты и пандемия: США поставили рекорд по росту числа убийств

В США за прошедший год зафиксировали самый большой в истории коэффициент роста количества убийств, пишет Fox News со ссылкой на доклад Национальной комиссии по COVID-19 и уголовному правосудию. По этим данным, в 2020 году по сравнению с предшествовавшим в 34 американских городах, которые отличаются друг от друга по размеру и количеству населения, за год было совершено на 1200 убийств больше.

Реклама

Среднее количество населения в тех городах, на основании данных которых была выведена такая статистика, составляет 978 тыс. человек на город. Самый крупный из них — Нью-Йорк с населением примерно в 8,42 млн, а самый маленький — Норфолк в штате Виргиния с населением 245 тыс. человек.

Как следует из анализа ситуации, уровень убийств за период с 2019 года по 2020 год увеличился на 30%, что эксперты назвали «значительным и тревожным ростом, не имеющим прецедента в современной истории».

В докладе указано, что уровень убийств был выше в каждом месяце 2020 года по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что в первые два месяца 2020 года общий уровень убийств увеличился на 32,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом с марта по май прошлого года увеличение составило 19,4%, с июня по август — 37,2%, а с сентября по декабрь — 28,2%.

При этом число нападений с использованием огнестрельного оружия и при отягчающих обстоятельствах увеличилось на 8% и 6% соответственно. Нападений с отягчающими обстоятельствами в городах из выборки по сравнению с 2019 годом стало больше на 6741, а вооруженных нападений в 15 городах — на 3557.

При этом следует отметить, что, несмотря на рекордный рост количества убийств, всего в США в 2020 году произошло 11,4 смертей на 100 тыс. человек, тогда как исторический максимум был зафиксирован в 1995 году, когда этот показатель составлял 19,4.

При этом в докладе отмечается, что резкий рост числа убийств как раз совпадает с началом массовых протестов Black Lives Matter (англ. — «Жизни черных имеют значение»), когда политическую повестку перехватывают леворадикальные движения. Именно в летние месяцы рост подобных преступлений составил 37%. Правда, ученые не смогли определить, как именно связаны между собой насилие со стороны полиции, протесты и социальные беспорядки с ростом насилия в обществе.

Вместе с тем аналогичные тенденции были отмечены и после убийства в августе 2014 года Майкла Брауна в Фергюсоне, также спровоцировавшие столкновения и насилие с обеих сторон. Тогда рост убийств составил почти 22%.

То есть, продолжают авторы доклада, произошла делегитимизация полиции, идея чего, в целом, продвигалась определенными политическими силами и летом 2020 года.

Есть у этого процесса и обратный эффект, который аналитики называют «де-полицейской» деятельностью, когда сотрудники правоохранительных органов отказываются от активных действий из опасений, что их могут подвергнуть несправедливой проверке и лишить работы.

Оба эти фактора сработали вместе и привели к той итоговой статистике роста преступлений, о которых говорится в докладе.

Исходя из документа, значительный вызов представляют собой и пандемия коронавируса COVID-19, продолжающиеся случаи насилия со стороны полиции, а также увеличение насильственных преступлений. Сочетание всех этих факторов, как указали в докладе, создает еще более сложную проблему для политиков.

По мнению экспертов, в результате пандемии у населения увеличился физический, умственный и финансовый стресс.

Кроме того, как они утверждают, распространение новой инфекции повлияло на те институты государства, в задачу которых входит реагировать на преступления с применением насилия и решать их последствия, то есть на полицию, больницы, службы скорой помощи, а также муниципальные организации и суды.

В докладе также были проанализированы: уровень домашнего насилия, ограблений, квартирных краж, воровства, похищений автомобилей и преступлений, связанных с наркотиками. Эксперты констатировали, что за указанный период увеличилось количество не только убийств, но и похищений автомобилей, нападений с применением оружия и нападений при отягчающих обстоятельствах. В то же время, количество случаев воровства в общественных местах, краж со взломом нежилых помещений, краж со взломом квартир и домов в период пандемии сократилось.

По данным аналитиков, уровень домашнего насилия, который они смогли проанализировать на основании данных только 12 городов, «значительно увеличился» в первые месяцы пандемии коронавируса, но позже эти показатели выровнялись и пришли к уровню, примерно соответствующему данным 2019 года.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев объяснил рост количества убийств в США главным образом увеличением социальной напряженности в стране.

Он обратил внимание в комментарии «Газете.Ru», что за последнее время в Соединенных Штатах произошло обострение с точки зрения масштабности протестов. В частности, речь идет о движении Black Lives Matter, которое набрало обороты в стране после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда при задержании 25 мая. Этот инцидент привел к массовым протестным акциям и гражданским беспорядкам, которые начались 27 мая. В период этих демонстраций крайне часто происходили стычки участников демонстраций с полицейскими. Правоохранители жестко подавляли протесты, применяя, в том числе, слезоточивый газ и резиновые пули. Уже 3 июня Associated Press (АР) сообщило, что в ходе протестных акций погибли по меньшей мере 11 человек.

«В США имел место всплеск насилия и именно он привел к росту смертности», — констатировал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.