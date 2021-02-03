«Правление военной хунты»: как Мьянма и мир встретили госпереворот

Мьянманские военные после государственного переворота заявили о создании нового органа власти — государственного административного совета. Как пишет Myanmar Times, его возглавит главнокомандующий вооруженными силами республики старший генерал Мин Аунг Хлайн, также в совет войдут еще 10 человек.

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Новый орган власти появился в соответствии с 419 секцией конституции Мьянмы, которая предусматривает, что главнокомандующий, получивший власть, может осуществлять законодательные, исполнительные и судебные полномочия с помощью специального органа управления или же самостоятельно.

Административный совет включает в себя семь военных, в том числе Мин Аунга Хлайна, и трех политиков. По решению военных, в орган были включены Пхадо Ман Ниин Маунг из партии «Каренский национальный союз», а также Тейн Ньюнт и Кхин Маунг Све от «Национальной демократической силы» (НДС).

Последние два политика представляют наибольший интерес, поскольку входят в партию, созданную из бывших депутатов правящей «Национальной лиги за демократию» (НЛД), множество членов которой были задержаны в ходе военного переворота. НДС несколько раз пытались попасть в парламент республики, но им пока ни разу не удалось хорошо выступить на выборах.

По данным местных СМИ, лидеры этой партии, в том числе Кхин Маунг Све, были замечены в переговорах с высокопоставленными военными Мьянмы еще до переворота.

При этом некоторые члены НДС известны своей лояльностью в отношении ультранационалистического движения «Патриотическое объединения Мьянмы», выступающего против рохинджа — этнического меньшинства, в притеснении которого ООН не раз обвиняли власти страны.

Внутреннее сопротивление

Военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года.

В результате военного переворота были арестовали президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.

Захват власти сопровождался блокировкой дорог, массовым отключением интернета и нарушением работы мобильной связи и телефонных линий. В итоге в Мьянме на год ввели режим чрезвычайной ситуации, по истечении которого военные пообещали провести новые честные и демократические выборы, заявив о своей приверженности многопартийной демократической системе.

К слову, Вин Мьину и Аун Сан Су Чжи военные уже предъявили обвинения в нарушения ряда законов. Президента уличили в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, за посещение ряда районов страны в период пандемии коронавируса COVID-19, а госсоветника — закона об импорте/экспорте, потому что в ее доме были найдены рации, якобы ввезенные в Мьянму незаконно.

Стоит отметить, что жители страны достаточно негативно отреагировали на первый с 1962 года военный переворот. Как пишет The Guardian, информации о протестных демонстрациях не поступало, но в крупных городах, в том числе Янгоне, жители вышли на балконы своих домов встретив новую власть звоном кастрюль и сковородок.

Опрошенные «Газетой.Ru» жители Янгона отказались комментировать ситуацию в городе и стране.

По словам местного гида Ко Ко Ная, он мало понимает в том, что происходит на данный момент и не знает правды.

При этом The Guardian отмечает, что у военных Мьянмы есть мрачная история применения насилия для подавления инакомыслия, и протесты против него сопряжены с огромным риском для жителей страны.

Однако в социальных сетях постепенно набирает популярность флешмоб в поддержку Аунг Сан Су Чжи, которая провела почти 15 лет в заключении, выступая против военного правления, прежде чем была освобождена в 2010 году. А врачи Мьянмы и вовсе объявили всеобщую забастовку, отказавшись работать при новом правительстве.

Страница Facebook, координирующая кампанию протеста, собрала почти 150 тыс. подписчиков за сутки. К докторам также присоединилась Всебирманская федерация студенческого союза, которая призвала всех сотрудников государственных учреждений Мьянмы начать забастовку.

К тому же, в Мьянме был зафиксирован рост популярности приложения для оффлайн-обмена сообщениями Bridgefy. По информации компании-разработчика, с начала февраля на территории страны его скачали более 1 млн раз. Сам сервис получил особую известность благодаря протестам в Гонконге, им активисты пользовались для координации своих демонстраций.

Взгляд со стороны

Переворот в Мьянме вызвал смешанную реакцию в международном сообществе. Так, представители Евросоюза, США, Австралии и ряда других стран публично осудили происходящее в республике. Большинство из них назвали задержание Аун Сан Су Чжи незаконным и выступили за ее немедленное освобождение.

В последнее время госсоветник Мьянмы сталкивалась с осуждением со стороны Запада из-за притеснения представителей рохинджа на территории государства. На фоне распространения пандемии в стране, Аун Сан Су Чжи поддержала предоставления дополнительных полномочий военным, что обернулось усилением противостояния между силами Мьянмы и сепаратистскими движениями в штате Ракхайн, где как раз проживают рохинджа.

Власти республики объясняли столкновения борьбой с сепаратистами, которых они называли террористами, когда в ООН и правозащитных организациях указывали на «военные преступления» против этнического меньшинства. Однако связь Аун Сан Су Чжи с многолетним межнациональным конфликтом на территории Мьянмы все же не помешала Западу поддержать госсоветника.

Более того, в США на фоне военного переворота в республике не исключили введения санкций и ограничений против новых властей страны. Согласно заявлению Госдепа, меры будут приняты непосредственно против лиц, ответственных за свержение избранных должным образом представителей правительства.

При этом в МИД России выступили за мирное урегулирование ситуации в Мьянме через политический диалог в соответствии с действующим законодательством страны. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в Москве обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент.

Отсутствие осуждения со стороны России в адрес новых властей Мьянмы первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил тем, что на данный момент необходимо разобраться в том, что действительно произошло в республике.

«Важно, чтобы в стране стабилизировалось ситуация и военные, которые пришли к власти, определили свои планы на будущее. То есть решили, когда они собираются проводить демократические выборы. Следует подождать дальнейшего развития событий, когда будет больше информации станет понятно, как реагировать», — сказал сенатор «Газете.Ru».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россия всегда выступает за политико-дипломатический путь решения любых конфликтов, исключительно через переговоры и без силовых действий.

«Убежден, что абсолютно все спорные вопросы возможно решить в рамках правового поля и избирательных процессов. Желаем Мьянме как можно скорее пройти этот тяжелый период, перейти к внутриполитическому диалогу и вернуться к правовым механизмам формирования власти. Надеемся на скорейшую стабилизацию политической ситуации», — сказал депутат «Газете.Ru».

Также открыто осуждать ситуацию в республике не стали в Китае. Вместо этого МИД КНР призвал международное сообщество внести вклад в стабилизацию ситуации в Мьянме и не провоцировать новые разногласия между сторонами внутриполитического конфликта.

«Мы надеемся, что каждая из сторон в Мьянме сможет в рамках конституции и действующего законодательства урегулировать существующие разногласия и будет поддерживать политическую и социальную стабильность», — подчеркнули в ведомстве.

Если же рассматривать реакцию правозащитных организаций, то она по большей части была негативной. К примеру, сотрудник Human Rights Watch Джон Сифтон указал, что военные в Мьянме в целом никогда не подчинялись гражданским властям республики.

«Военная хунта, правившая Мьянмой на протяжении десятилетий, никогда и не уходила от власти в стране <…> в некотором смысле сейчас проявилась политическая реальность, которая все это время существовала», — резюмировал Сифтон.