Космическая оговорка: Псаки опять совершила промах

Представитель Белого дома Дженнифер Псаки не поняла вопрос журналиста о состоянии Космических сил США (Space Force), пишет издание Politico.

Космические силы были созданы экс-президентом США Дональдом Трампом, однако Псаки подумала, что речь идет о президентском борте Air Force One.

«Ого, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня. Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица о Space Force. Но я не знаю, кто это», — ответила Псаки репортеру.

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Позже Псаки написала в Twitter, что поддерживает Космические силы США и Белый дом всегда рад сотрудникам подразделения.

29 января Псаки несколько раз оговорилась в ходе брифинга. Она перечисляла обвинения в адрес России, но не закончила фразу. «Я тут теряю мысль», — сказала она.

Кроме того, Псаки назвала Йенса Столтенберга генсеком ООН, хотя он генсек НАТО, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом. «Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает!» — отшутилась она.

Джен Псаки получила известность благодаря неоднозначным высказываниям и резкой критике в адрес Российской Федерации. Она неоднократно, будучи пресс-секретарем Госдепа, объявляла о новых антироссийских санкциях. Сама чиновница считает, что ее негативный образ связан с пропагандой Москвы.

Большое внимание российских государственных СМИ было уделено оговоркам Псаки. В 2015 году бывший тогда главой комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что Псаки назначили в Госдеп, чтобы высмеивать СМИ.

«Джен Псаки играла роль толмача, человека, который доводит мнение Госдепартамента в тех ситуациях, когда никаких аргументов у него не было. Я вначале думал, что ее поставили, чтобы специально издеваться над СМИ. Но потом я понял замысел: когда нет аргументов, лучше поставить человека, который явно во многом не разбирается, — тогда какие к нему претензии?» — сказал тогда парламентарий телеканалу «Россия 24».

В феврале 2015 года газета Politico писала, что российские СМИ «одержимы» Псаки. Внимание прессы в России к Джен Псаки американские журналисты назвали «любопытным». Как отмечает портал, «российские блогеры и сети открыто высмеивали Псаки за то, что она говорила (или не говорила)», когда сообщала СМИ о ситуации на Украине.

В 2014 году Джен Псаки заявила о своей симпатии к русской культуре и опасениях относительно «пропагандистской машины». «Россия — прекрасная страна, там живут прекрасные люди. Это страна с великой культурой и историей. «Анна Каренина» — одна из моих любимых книг», — признавалась она.

Весной 2015 года Псаки была назначена директором по коммуникациям администрации президента США Барака Обамы. Обама характеризовал Псаки как незаменимую сотрудницу.

«Джен работала в двух моих избирательных кампаниях, она трудилась в Белом доме и ездила по миру в качестве советника госсекретаря [Джона] Керри. Я полностью доверяю Джен, и я очень рад, что она согласилась работать в Белом доме директором по коммуникациям», — говорил он пять лет назад.