Негодование Запада и слезы жены: Навального отправляют в колонию

Мосгорсуд вынес решение о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный — 3,5 года. С учетом срока, проведенного под домашним арестом и под стражей с 17 января, ему предстоит отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Поводом для пересмотра наказания стало нарушение Алексеем Навальным условий испытательного срока. Согласно изначальному решению суда, он должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. Однако, по данным ФСИН, за последние три года Навальный около 60 раз нарушил это предписание.

До этого ФСИН уже трижды подавала в суд ходатайство о замене условного срока Навального на реальный, однако это требование отклонялось — политику лишь продлевали испытательный срок.

В ходе заседания сторона обвинения отмечала, что ФСИН не вызывала Навального в период его болезни, а суть претензий сводится именно к многократному нарушению условий испытательного срока.

Вопрос о замене Навальному условного срока на реальный обсуждался в Мосгорсуде с 11.20. Решение было оглашено в 20.20.

Супруга Навального Юлия заплакала, услышав приговор мужу. Сам Навальный воспринял его спокойно, даже с ухмылкой.

Во время заседания суда они периодически переглядывались и обменивались жестами. Жена оппозиционера сидела на первом ряду среди журналистов.

Заседание прошло на повышенных тонах. Сначала спорили сторона защиты и обвинения, которым судья делала замечания. Потом Алексей Навальный повышал голос, отвечая на вопросы прокурора и перебивая ее.

После оглашения решения оппозиционера увезли из зала суда обратно в СИЗО «Матросская тишина», где он находится под стражей.

В этот день решение было принято не только в отношении Навального. Суд также вынес частное постановление в адрес инспектора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который следил за соблюдением Навальным правил условного осуждения. В прокуратуре считают, что инспектор плохо справился с этой работой.

За процессом следили не только в России, но и на Западе.

На заседании присутствовали и иностранные дипломаты. СМИ сообщали о находившихся у здания суда машинах посольств Великобритании и Болгарии. Кроме того, есть информация о бывших там представителях Швейцарии, Латвии, Польши и Австрии. Причем, как сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, еще никогда на заседании Мосгорсуда по делу гражданина России не было такого количества иностранных дипломатов, как сегодня.

«С удивлением узнали, что посещение судебных заседаний в отношении граждан России послами иностранных государств, представителями посольств — нормальная практика. Необходимо отметить, что присутствие на судебном заседании в отношении гражданина России такого числа представителей посольств иностранных государств — впервые в практике Московского городского суда, да и районных судов. Послы, сотрудники посольств иногда посещают открытые судебные заседания, но в отношении граждан иностранных государств, и это всегда не более одного-двух представителей посольства», — сказала она.

В итоге представители западных стран осудили решение суда, призвав к освобождению Алексея Навального.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя приговор, призвал освободить Навального, следует из опубликованного на официальной странице МИД ФРГ в Twitter заявления. По мнению дипломата, этот приговор — «жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России». «Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — подчеркнул он.

С таким же призывом к освобождению Навального выступил и британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Помимо Навального, он также считает необходимым освободить всех участников несогласованных акций, которые были задержаны в России в последние две недели.

«Сегодняшнее ошибочное решение суда показывает, что Россия не выполняет самые элементарные обязательства, которые возлагаются на любого ответственного члена международного сообщества», — указал он в Twitter.

Обеспокоенность в связи с приговором Навальному выразили и в Белом доме, призвав освободить его.

С аналогичной позицией выступил и французский лидер Эммануэль Макрон.

Российский МИД в ответ на такие заявления со стороны Запада призвал не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Кроме того, российские дипломаты отметили, что заявления западных стран с призывами освободить Навального написаны под копирку и оторваны от реальности.

Приговор пока не вступил в силу, у сторон есть десять дней, чтобы его обжаловать. Адвокаты Навального уже выразили такое намерение. Кроме того, защита собирается известить о решении суда Комитет министров совета Европы: в 2017 году он констатировал, что Россия не в полной мере исполнила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Прокурор же после заседания отметила, ЕСПЧ не признавал приговор незаконным и не предписывал российским властям отменить его, призвав лишь к повторному рассмотрению дела. Она напомнила, что в 2018 году Верховный суд выполнил это требование, однако счел изначальное решение суда законным и обоснованным.

Изначальный приговор был вынесен Навальному еще в 2014 году. По делу «Ив Роше» оппозиционер был осужден по ч. 2 и 3 ст. 159.4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначили 3,5 года условно и пять лет испытательного срока.

В конце лета прошлого года Навальный во время перелета из Томска в Москву потерял сознания. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика доставили в отделение токсикореанимации городской клинической больницы № 1. После ухудшения самочувствия он выехал на лечение в Германию. В клинике Шарите он некоторое время пребывал в коме. Согласно данным спецлаборатории Бундесвера, а также по оценке специалистов из Франции и Швеции, он мог быть отравлен боевым химическим веществом класса «Новичок».

Находясь в Германии, как утверждают во ФСИН, Навальный обратился в инспекцию только один раз — 23 ноября.

Как указали в службе, тогда он сообщил, что пребывает на реабилитации в ФРГ, но не уточнил дату своего возвращения в Россию.

На родину он вернулся 17 января. Из аэропорта Шереметьево его сразу увезли в Химкинский районный суд. Позже было принято решение об аресте Навального на 30 дней из-за уклонения от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции.