«Простой вопрос»: Зеленский не понимает, почему Украина не в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»

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Зеленский затронул эту тему во время интервью в эфире HBO. Глава Украины считает, что, если его страна станет полноценным членом Североатлантического альянса, то сможет «вернуть» потерянные территории и противостоять России.

«Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. <…> НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша», — сказал он.

Зеленский полагает, что именно членство в НАТО подтвердит статус государства как союзника США и Европы. «Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит», — добавил украинский президент.

Вместе с тем он надеется, что новая администрация США под руководством Байдена поддержит Киев. По словам Зеленского, именно демократ, который недавно стал главой Белого дома и «очень неплохо, кстати, знает Украину», поможет решить Киеву все накопившиеся проблемы.

В 2014 году киевские власти отказались от статуса Украины как внеблокового государства. Спустя два года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.

Кроме того, Украина стала партнером расширенных возможностей альянса. Такой статус предполагает более тесное сотрудничество страны с военно-политическим блоком. Например, страны-участницы объединения могут помочь Украине проводить реформы в армии, сфере безопасности, усиления гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.

В российской Государственной думе выражали мнение, что такой статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО. Кроме того, парламентарии заверяли, что такие взаимоотношения Киева и альянса не связаны напрямую с размещением там вооруженных контингентов.

В середине января генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на виртуальной конференции Парижского института международный отношений, обратил внимание, что альянс не влияет на желание стран вступить в блок. В качестве примера он привел Швецию и Финляндию. «Мы никого не обязываем вступать в НАТО, Швеция и Финляндия, к примеру, наши соседи, они не желают вступать в НАТО, и мы это уважаем», — заверил он.

Вместе с тем Столтенберг указал, что, к примеру, страны Балтии, Румыния, Болгария и другие государства самостоятельно решили, что желают вступить в Североатлантический альянс, и стали его полноправными членами, подтвердив соответствие стандартам.

Что касается Грузии и Украины, которые хотят примкнуть к блоку, но у них пока не получается, генсек НАТО подчеркнул, что вопрос вступления этих стран касается исключительно самих государств и НАТО. По его словам, альянс поддерживает эти государства, оказывает им содействие, в том числе проводит совместные учения. В то же время, пока НАТО не готов принять Украину в свои ряды, так как та не соответствует стандартам альянса. Кроме того, в него нельзя попасть, пока у страны есть неразрешенные территориальные споры (в настоящее время продолжается внутриукраинский конфликт в Донбассе).

Например, 23 января в акваторию Черного моря прибыл американский эсминец «Дональд Кук» вслед за ним направился и «Портер». По словам представителя НАТО Оаны Лунгеску, сделано это было в учебных целях.

«Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнеры», — приводит ее слова пресс-служба блока.

Лунгеску подчеркнула, что эсминцы прибыли в регион, так как альянс считает, что нужно ответить на якобы «наращивание военной мощи в Черном море» Россией.