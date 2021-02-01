Без Сараджа и Хафтара: в Швейцарии решают судьбу Ливии

Спикер палаты представителей Ливии, заседающего на востоке страны парламента, Акила Салех подал в отставку. По информации телеканала Libya-24, решение политика обусловлено тем, что его кандидатуру выдвинули в президентский совет республики, состав которого до 5 февраля должен определиться на форуме ливийского политического диалога, проходящего в Швейцарии при посредничестве ООН.

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Однако его советник по СМИ Фатхи аль-Марими заявил ТАСС, что эта информации не соответствует действительности. По его словам, Салех продолжает исполнять свои обязанности без каких-либо изменений. Политик покинет палату представителей только если будет избран в президентских совет.

Переговорный процесс для проведения голосования по кандидатурам премьер-министра и трех членов президентского совета стартовал 1 февраля. На форуме присутствуют 75 делегатов от трех основных регионов Ливии — Триполитании (запад), Киренаики (восток) и Феццана (юг). Собственно, в будущий президентских совет должны войти представители от каждой части республики, этот орган будет осуществлять функции главы государства.

Четвертый кандидат — новый премьер — должен будет возглавить временное правительство, которое вместе с советом поведен страну к общенациональным выборам, предварительно назначенных на 24 декабря 2021 года. Их завершение станет последним этапом в преодолении многолетнего периода двоевластия в Ливии.

На данный момент в республике параллельно действует два органа исполнительной власти. Так, запад страны вместе со столицей Триполи контролирует признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файзем Сараджем, а восток удерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с временным кабинетом Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

Борьба за мир

В октябре прошлого года противоборствующие стороны смогли прийти к соглашению о полноценном прекращении огня, что открыло путь для дальнейшей стабилизации ситуации, в том числе по треку ливийского политического диалога. В начале 2021 года представители разных регионов Ливии договорились о проведении референдума по конституции.

Форум, который в данный момент проходит в Швейцарии, должен стать еще одним шагом в сторону урегулирования конфликта — здесь должны будут выбрать состав президентского совета и временного премьера.

Салех — далеко не единственный кандидат в новый орган власти, всего в совет баллотируется 24 претендента. Среди ключевых фигур ливийские СМИ также называют главу высшего государственного совета ПНС Халеда аль-Мешри и главного судью Ливии Мохаммеда аль-Хафи. Последний уже столкнулся с критикой со стороны ассоциации судей, поскольку не покинул свой пост перед тем, как выдвинул свою кандидатуру.

Если же говорить о выборах нового премьер-министра, то на эту должность баллотируется 21 кандидат. Основные кандидаты — руководитель МВД в ПНС Фатхи Али Башага и вице-премьер правительства Сараджа Ахмед Майтыг.

К слову, в выборах предлагали поучаствовать и самому главе ПНС, как пишет «Аль-Джазира», Сарадж вместе с Хафтаром могли присоединится к процессу, если бы выполнили одно условие, а именно — покинули занимаемые ими посты.

По словам исполняющей обязанности спецпосланника генсека ООН Стефани Уильямс, текущий форум ливийского политического диалога представляет собой решающий раунд внутриливийских переговоров.

«Этот проект не о разделении власти или разделе пирога. Они [ливийский народ] нуждаются в вас, чтобы добиться успеха, не подведите их», — объявила представительница организации, открывая серию переговоров.

Негативный фон

Впрочем, пока сложно прогнозировать, насколько успешной будет очередная попытка урегулировать ливийский кризис.

Как пишет Reuters, пока в Швейцарии представители Ливии решают дальнейшую судьбу политического устройства государства, внутри страны остаются тысячи иностранных наемников, которые мешают нормализации ситуации.

По информации агентства, силы, играющие на стороне ПНС или ЛНА, негативно воздействуют на обстановку в республике. Так, главная прибрежная дорога от востока до запада Ливии остается закрытой, а обходные пути контролируются вооруженными группами.

Призывы ООН к открытию главной трассы не дают результата, подчеркивает агентство, а беззаконие на альтернативных маршрутах подтверждает то, что Ливия по-прежнему страдает от нестабильности.

Более того, с точки зрения ливийских СМИ, в стране существует серьезный риск срыва договоренностей по режиму прекращения огня, поскольку ПНС и ЛНА последовательно обвиняют друг друга в его нарушении. Отдельным негативным фактором тут выступают иностранные наемники. По информации CNN, американская разведка фиксирует их помощь в укреплении позиций обоих сторон.

При этом ПНС это делает с помощью поддержки Турции, с которой правительство Сараджа подписало соглашение о военном сотрудничестве, а ЛНА якобы получает помощь от бойцов так называемой ЧВК «Вагнер», которую на Западе связывают с Россией. Эти данные в Москве опровергают.

Как ранее говорила «Газете.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, риск возобновления конфликта с новой остротой существует всегда, да и сам конфликт все еще продолжается.

«Противоборствующие стороны очень медленно продвигаются по пути решения вопросов, связанных с новым проектом конституции и проведением выборов. Уже не раз договоренности на счет этого были сорваны», — отметила эксперт.

С точки зрения Супониной, многое будет зависеть от действия ключевых международных игроков — России, Турции, США и Евросоюза, — выступающих посредниками при урегулировании конфликта в Ливии. Однако даже продвижение по этому направлению может быть сорвано возобновлением боевых действий, подчеркнула эксперт.