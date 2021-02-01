Президент задержан: военные устроили госпереворот в Мьянме

Военные Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится один год, передает агентство Xinhua. Данное заявление транслировали по армейскому телеканалу.

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Как уточнили военные, заявление заверил своей подписью вице-президент Мьин Све, который был провозглашен исполняющим обязанности главы государства.

Кроме того, они объявили, что передадут власть в стране главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.

По данным японского информагентства Kyodo, под контролем военных находится район вокруг здания администрации Янгона — крупнейшего города Мьянмы, где в ночь на 1 февраля власть перешла в руки командования вооруженных сил. В СМИ отмечают, что на улицах видны солдаты и армейские машины, но, в целом, в Янгоне и других городах страны сохраняется спокойная обстановка. Вместе с тем интернет и телефонная связь там работают с большими перебоями, телевидение отключено. По данным издания Irrawaddy, доступен только телеканал, принадлежащий военным.

Агентства Reuters и Agence France Press (AFP) ранее со ссылкой на пресс-секретаря правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» (НЛД) Мьо Ньинта сообщили, что утром 1 февраля были задержаны президент страны Вин Мьин и глава НЛД, МИД и госсоветник Аун Сан Су Чжи, которая, по данным Assosiated Press, помещена под домашний арест. По словам Ньинта, схвачены были и другие высокопоставленные представители НЛД.

Ньинт назвал задержание военными Мьянмы политиков попыткой военного переворота. «Это попытка военного переворота, но они [военные] могут заявить, что это не так, заставив президента созвать срочное совещание по вопросам национальной безопасности для официальной передачи им власти», — цитирует его Irrawaddy.

Как пояснило агентство Reuters, ссылаясь на заявление военных, они приняли решение о задержаниях из-за фальсификаций на парламентских выборах.

НЛД одержала победу на ноябрьских выборах, получив 396 из 476 мест, благодаря чему партия сформировала правительство еще на пять лет. В то же время поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза получила только 33 места. Военные выступили с жалобой о фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, но избирательная комиссия не смогла доказать мошенничества.

Тогда армия пригрозила «принять меры», и на этом фоне возникла угроза госпереворота, но вооруженные силы страны пообещали соблюдать действующую конституцию страны.

В связи с переворотом в Мьянме госсекретарь США Энтони Блинкен призвал военных этой страны освободить всех задержанных высокопоставленных чиновников и политиков.

«Мы призываем бирманских военных лидеров освободить всех правительственных чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю бирманского народа, выраженную на демократических [парламентских] выборах 8 ноября [2020 года]», — подчеркнули в заявлении.

Как отметил Блинкен, Вашингтон поддерживает стремление народа Мьянмы к «демократии, свободе, миру и развитию».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов, а также воспрепятствовать демократической передаче власти в Мьянме. По ее словам, Вашингтон примет меры в отношении виновных, если они не отменят свои шаги.

Отпустить задержанных также призвала министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, которая подчеркнула, что ее страна давно поддерживает Мьянму и ее демократические преобразования.

Кроме того, обеспокоенность в связи с произошедшим в Мьянме выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш, говорится в распространенном заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика. По его словам, генсек глубоко осуждает задержание политических лидеров, которое состоялось накануне открытия новой сессии парламента Мьянмы. Гутерриш также выразил серьезную обеспокоенность объявлением о переходе к военным всей законодательной, исполнительной и судебной власти.

Как полагает глава ООН, эти действия «серьезно подрывают прошедшие в Мьянме демократические реформы».

«Генеральный секретарь призывает военное руководство страны уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, решая противоречия через мирный диалог», — указано в заявлении.

Кроме того, Гутерриш подтвердил, что ООН неизменно поддерживает народ Мьянмы на пути к демократии, миру, соблюдению прав человека и верховенству права.