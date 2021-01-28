«Байдену нужно осмотреться»: США меняют подход на Ближнем Востоке

Белый дом решил временно запретить продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники во властных кругах Вашингтона.

Реклама

Как утверждают собеседники издания, помощники главы государства «проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», одобренных в период президентства предшественника Байдена Дональда Трампа.

По данным издания, администрация рассматривает, в частности, сделки по продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов, а также истребителей 5-го поколения F-35 ОАЭ.

Вашингтон принял решение о поставках указанных вооружений Абу-Даби, поскольку было достигнуто соглашение о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ. Это двустороннее соглашение было заключено 13 августа при посредничестве Трампа. «ОГРОМНЫЙ прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими ВЕЛИКИМИ друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (стилистика автора сохранена. — «Газета.Ru»)», — писал Трамп в Twitter.

Как подчеркнули источники The Wall Street Journal, это не необычная практика, когда новая администрация проводит оценку заключенных ранее сделок по продаже вооружений. Многие транзакции, согласно информации в материале, будут завершены, несмотря на задержку.

Вашингтон, в частности, хочет быть уверен, что вооружения, о которых идет речь, не будут использоваться в Йемене, пояснили в WSJ.

Как заявил после появления этой информации госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон считает, что действия Саудовской Аравии против Йемена стали причиной наихудшего гуманитарного кризиса современности.

«Мы изучаем ряд шагов, предпринятых предыдущей администрацией США за последнее время. Мы должны быть уверены, на чем основано каждое конкретное решение», — подчеркнул Блинкен.

Это, как он отметил, касается в том числе внесения администрацией Трампа в список террористических организаций йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). При этом глава внешнеполитического ведомства признал, что хуситы причастны к «агрессии против Саудовской Аравии и нарушениям прав человека».

«Очень важно, чтобы мы делали все возможное для обеспечения гуманитарной помощью нуждающихся людей. Как я понимаю, хуситы контролируют территорию, на которой проживает около 80% йеменцев. Мы должны быть уверены, что любые решения, в том числе санкции [против хуситов], не усложняют еще более задачу предоставления гуманитарной помощи», — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что американская сторона оперативно и внимательно отслеживает ситуацию.

Что касается ситуации с Объединенными Арабскими Эмиратами, соглашение между ними и США о закупке 50 истребителей F-35, а также до 18 ударных беспилотников было подписано 20 января — в последний день пребывания Дональда Трампа на посту президента, сообщило Reuters со ссылкой на источник.

По данным одного из собеседников агентства, договор был подписан за час до того, как Байден был приведен к присяге.

Американский Госдеп еще в ноябре уведомил конгресс о намерении официально разрешить продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 и 18 разведывательных БПЛА MQ-9B, а также других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд.

Как полагает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко, пока окончательного решения по вопросу поставок вооружений нет, но есть тренд, который заключается в стремлении США в большей степени заниматься внутренними делами.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что для решения о поставках оружия необходимо выработать концепцию в отношении стран Персидского залива, но ее пока нет. По его словам, выработка этой стратегии будет связана и с Ираном, и с сирийской проблемой, и с Россией.

«Поэтому я думаю, что будет принято какое-то комплексное решение, причем не сразу. Тем более, что Байден — человек пожилой, ему нужно осмотреться, приглядеться», — сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» «Газете.Ru» Алексей Малашенко.

Он выразил уверенность, что США будут экспортировать оружие в эти страны и в любом случае сохранят свое военно-техническое присутствие в регионе.

При этом открытыми остаются вопросы о том, что будет экспортироваться, как, кому и когда.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев предположил, что решение администрации Байдена по продаже вооружений ОАЭ и Саудовской Аравии может быть связано с ее стремлением пересмотреть внешнеполитические шаги предыдущей администрации. По его словам, при Трампе Вашингтон всячески пытался сформировать некие альянсы на Ближнем Востоке, включить туда Израиль и привлекал арабские страны, в том числе и продажей вооружений. Эксперт обратил внимание, что отношение к Саудовской Аравии и другим арабским государствам у США всегда было достаточно противоречивым.

«Байден не перспективный политик. Все-таки это администрация на один срок. Я не думаю, что Байден строит какие-то далеко идущие планы. Для него важно поменять вектор американской политики, связанной с ее союзниками», — пояснил Юрий Рогулев «Газете.Ru».

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в ЕС неоднозначно относятся к тем шагам, которые Трамп предпринимал на Ближнем Востоке. Решение администрации Байдена о поставках оружия, как полагает собеседник «Газеты.Ru», может быть связано и с этой ситуацией, потому что для нового президента важнее всего восстановить нормальные отношения с союзниками в Европе.

«Я думаю, что это многосторонняя комбинация, связанная со многими вопросами, а не просто отношения США с Саудовской Аравией и ОАЭ», — констатировал эксперт.