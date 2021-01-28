«Обречена на провал»: в Думе оценили «воздушную блокаду» Крыма

Планы украинских властей организовать воздушную блокаду Крыма, основанные на запугивании авиакомпаний из России, «обречены» на провал. Об этом со ссылкой на депутата Государственной думы от Крыма Михаила Шеремета сообщает РИА «Новости».

«Хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма — аэропорт Симферополь — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов», — заявил депутат.

Ранее государственная прокуратура Украины направила запрос в Интерпол с требованием разыскать самолеты, летавшие в Крым «в нарушение правил международных полетов». Киев установил, что с 2014 года таких бортов было около 500. Заочные аресты Украина наложила на 190 авиалайнеров российских перевозчиков.

Реклама

По мнению Шеремета, Киев очень не хочет, чтобы мир узнал о преобразованиях на полуострове после воссоединения с Россией. Депутат заявил, что Крым посещали, посещают и будут посещать иностранцы.

С марта 2014 года Украина «закрыла» воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на полуострове.

Ранее российский сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснял «Крымскому информагентству», что наложенный Украиной арест на российские самолеты носит сугубо теоретический характер.

«То есть фактически все те самолеты, которые летают в Крым, а в Крым летает много самолетов, арестованы на Украине заочно. И я не исключаю, что они и дальше будут продвигать какие-то решения по объявлению этих самолетов в международный розыск. Это все те же игры», — пояснил член Совфеда.

Он добавил, что Украина действует таким образом «от бессилия и злобы». Подобные «аресты» не вызывают у него ничего, кроме иронии.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов после первого «ареста» Украиной российских самолетов — в начале сентября — заявил, что это «дебилизм». «Мне кажется, что не стоит это обсуждать, поскольку мы тем самым льем воду на их мельницу», — указал парламентарий.

Другой депутат Думы, Алексей Чепа, напомнил, что Украина никоим образом не сможет физически арестовать российские самолеты.

«Идет какая-то игра. У них же есть «министерство по Крыму» и еще прочие службы, которые получают деньги налогоплательщиков. Чтобы показать якобы свою работу, они совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия», — подытожил Чепа.