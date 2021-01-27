«Самолеты-нарушители»: Киев ищет летавшие в Крым борта

Подразделение украинской прокуратуры, занимающееся вопросами, связанными с Крымом, обратилось в бюро Интерпола на Украине и запросило поиск самолетов, которые летают на полуостров, сообщило ведомство в среду в своем Telegram-канале.

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«Прокуратура автономии обратилась в украинское бюро Интерпола для поиска самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров», — указано в сообщении.

Помимо этого ведомство наложило заочный арест на 81 самолет из-за их посещения полуострова. До этого по этой же причине заочно были арестованы еще 109 самолетов.

Всего Украина произвела «арест» уже 190 самолетов. Киев просит Интерпол внести в международную базу розыска данные каждого из них.

Как проинформировали в прокуратуре, для выполнения арестов Киев направил в иностранные государства запросы о международной правовой помощи.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал запрос украинской прокуратуры о поиске летающих на полуостровом самолетов имитацией работы, так как в ведении структуры нет этой территории.

Как утверждает сенатор, существующая на Украине »прокуратура Автономной Республики Крым» действительно имеет определенный штат, но при этом, по его словам, не занимается никакой реальной работой. Он объяснил это тем, что, называясь «прокуратурой Автономной Республики Крым», они работают на территории Украины, но той территории, которая находилась бы в их ведении, у них нет.

«Поэтому надо что-то такое придумать, имитировать какую-то работу. Вот это в частности и относится к этой имитации», — пояснил Цеков ТАСС.

Сенатор обратил внимание, что подобные иски ранее были выдвинуты и в отношении морских судов, которые заходят в порты Крыма.

«При этом замечу, что Великобритания разрешила заходить своим судам морским в порты крымские, используя, в частности, порт Керчь для прохода в порты, которые расположены в Азовском море. Американцы, в частности, разрешили использовать воздушное пространство в пределах аэропорта Симферополя. И на этом фоне они [Украина] принимают такие решения. Конечно, это все останется на бумаге. Никаких реальных поисков этих судов, их арестов со стороны Интерпола не будет», — уверен член Совфеда.

Как объясняют свою позицию в украинской прокуратуре, с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымским полуостровом, так как считает его своей территорией. Полеты в этот регион после введения запрета Киев расценивает как нарушение правил международных полетов.

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование уголовных дел «по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».

Об «аресте» самолетов российских авиалиний в рамках следственных действий сообщалось в ноябре прошлого года.

Глава Крыма Сергей Аксенов тогда назвал такое решение «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы». Как обратил внимание Аксенов, хотя Украина и ранее «арестовывала» российские самолеты, летать они не прекращали.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как на полуострове был проведен референдум. Согласно официальным данным, за переход под юрисдикцию РФ проголосовали более 96% жителей полуострова. Тем не менее Украина до сих пор не признает такие итоги голосования и настаивает на том, что Крым — ее, но временно оккупированная территория. Такую позицию Киева разделяют многие западные государства. При этом в Москве неоднократно настаивали, что референдум проходил в соответствии с международными нормами. Кремль объявил этот вопрос «закрытым окончательно».