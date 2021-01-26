Украина проигрывает: в ПАСЕ не хотят отнимать полномочия у России

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России в ассамблее. Комитет подготовил соответствующую резолюцию, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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«Заседание [комитета] прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации», — сказал он в комментарии ТАСС.

Депутат Госдумы заметил, что «никакие ограничения прав нашей делегации не пройдут», а любые выдвинутые российской делегации условия неприемлемы. «Комитет не поддержал никакие поправки», — добавил политик.

Таким образом Толстой прокомментировал недавнюю попытку украинских парламентариев в ПАСЕ ограничить полномочия россиян. С такой инициативой выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева.

Ее поддержали 38 делегатов из по меньшей мере пяти стран, 61 парламентарий выступил против инициативы. Вопрос был передан на рассмотрение Мониторингового комитета ПАСЕ.

Мониторинговому комитету поручили подготовить доклад. Ответчиком назначили австрийского парламентария Стефана Шеннаха. Он уже готовил аналогичный документ в 2014 году. Тогда, почти семь лет назад, российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса. Причиной тому стали политические события на Украине и присоединение Крыма к России в результате референдума.

В 2015 году дважды стороны пытались восстановить взаимоотношения. ПАСЕ рассматривала вопрос о возвращении России. Но европейские санкции становились только жестче. В ответ на это Москва отказалась от участия в работе ассамблеи.

В 2016-2018 годах Россия не подавала заявку на подтверждение своих полномочий. Кроме того, Москва перестала перечислять членские взносы ПАСЕ.

Только в июне 2019 года полномочия российских представителей были восстановлены и они смогли вернуться к полноформатной работе.

Принятая сегодня Мониторинговым комитетом ПАСЕ резолюция должна быть рассмотрена в четверг. После этого парламентарии проголосуют по вопросу ее окончательного утверждения.

Член российской делегации Леонид Слуцкий ранее отмечал, что Москва надеется «на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ». Он предупредил, что в противном случае россияне покинут Страсбург и не будут участвовать в сессии, передает РИА «Новости».

Накануне глава делегации России в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что российские представители будут работать только на равных с другими участниками заседаний ассамблеи.

«Конечно, если в какой-то мере полномочия российской делегации будут затронуты, то российская сторона так работать не будет. Мы можем здесь работать только на равных», — заметил он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Вместе с тем политик выразил мнение, что попытки продвижения инициативы о пересмотре полномочий российских делегатов в ПАСЕ стали для Москвы уже рутинными.

«Очень надеюсь, что здравомыслящее большинство в ассамблее не пойдет ни на какие очередные кризисы в Совете Европы», — добавил парламентарий. По его словам, на сегодняшний день ПАСЕ — это единственная площадка, на которой у России есть полноценный диалог с Европой. Поэтому российская сторона «обязана, должна представлять волю граждан, избирателей, волю и факты, и информацию, которая идет из России». «На нашей стороне правда, поэтому нам в этом смысле работать легко», — уверен Толстой.