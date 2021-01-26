«Люди хотят веселиться»: Нидерланды охватили протесты и беспорядки

В Нидерландах уже третий день продолжаются протестные выступления против ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемий COVID-19. Сотни людей выходят на улицы по всей стране с требованием отмены запретов.

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Основными участниками акций стала агрессивно настроенная молодежь, отмечает The Guardian, что приводит к ожесточенным столкновениям между протестующими и полицией. Демонстранты целенаправленно идут на конфронтацию с представителями органов правопорядка, начиная протесты ближе к началу комендантского часа, который вступил в силу с 23 января.

Власти запретили гражданам выходить на улицу с 21.00 до 4.30, и активисты последовательно нарушают это требование. Нередко протестующие бьют витрины магазинов, переворачивают автомобили или закидывают полицейских петардами и камнями. В ответ сотрудники правоохранительных органов используют спецсредства для разгона акций — в ход идут дубинки, водометы, слезоточивый газ и даже собаки.

Только за акцию в ночь на 26 января по всей стране были задержаны более 150 человек, днем ранее число арестованных активистов превысило отметку в 300 человек. При этом демонстрации затрагивают такие крупные города как Амстердам, Гелен, Роттердам, Зволле, Хертогенбос, Тилбург и Харлем. В общей сложности, по оценке местной полиции, в акциях приняли участие 1,5 тыс. человек.

Коронавирусный протест

Основным требованием протестующих является отмена жестких ограничительных мер, которые действуют на территории Нидерландов с декабря прошлого года. К примеру, одна из активисток заявила телеканалу Ongehoord Nederland, что люди очень устали от запретов и хотят веселиться, в том числе ходить в клубы.

Сейчас же в стране введен тотальный карантин — открыты только продуктовые магазины и аптеки, не работают тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения, а дополнительным негативным фактором выступает комендантский час, введенный впервые после Второй мировой войны.

С точки зрения властей, ограничительные меры необходимы на фоне появления более заразных штаммов коронавируса в мире, в первую очередь, речь идет о так называемом «британском» вирусе. По статистике национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, число зараженных уже превысило отметку в 952 тыс. человек, а количество погибших достигло 13,5 тыс.

Как говорил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, незаконные акции протеста и беспорядки являются неприемлемыми. По его словам, у любого человека они могут вызывать лишь ужас.

«О чем думали эти люди? Это самое настоящее уголовно наказуемое насилие. Это не имеет никакого отношения к протестам. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему именно так», — отметил Рютте, также добавив, что 99% граждан государства придерживаются ограничений, а протест поддерживает лишь малая доля населения.

В то же время, старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Петр Осколков заявил «Газете.Ru», что люди во всем мире уже устали от ограничений, связанных с распространением коронавируса. Очевидно, что введение новых мер подстегивают любой протест, с чего и начались беспорядки в Нидерландах.

«Поводом стало введение комендантского часа впервые с времен Второй мировой войны. Для Нидерландов эти протесты действительно довольно ожесточенные, в стране, мягко говоря, не привыкли к такому гражданскому протесту. С конца 1960-х годов прошлого века подобного не происходило», — добавил эксперт.

Политический окрас

Впрочем, ряд местных СМИ не исключают, что за беспорядками по всей стране может стоять нечто большее, чем протест против введенных ограничений. Так, главред The Algemeen Dagblad Ханс Нийенхейс сравнивал происходящее в стране со штурмом Капитолия в США со стороны сторонников экс-президента Дональда Трампа.

«Эти люди живут своей правдой, своими новостями и своей реальностью. Как мы видели в США, мы не можем просто игнорировать их недовольство», — подчеркивал Нийенхейс.

По версии The New York Times, протестующие против ограничений из-за пандемии представляют собой относительно небольшую, но громкую группу, которая нацелена на политику Рютте и его команды — так же, как и сторонники Трампа, они выступают за искоренение действующей системы.

С точки зрения Петра Осколкова, стоит ли за беспорядками что-то, кроме нежелания соблюдать комендантский час и дополнительные ограничения, — вопрос очень сложный,

учитывая, что правительство Рютте уже находится в процессе ухода в отставку, о чем стало известно буквально на днях.

«На демонстрациях были замечены флаги и баннеры с праворадикальной символикой, с другой стороны, среди протестующих немало граждан ненидерландского происхождения, по крайней мере визуально. Изначально в поддержке протестов обвиняли лидера правопопулистской «Партии свободы» Герта Вилдерса, но сейчас он, напротив, призывает правительство ввести армию для подавления беспорядков и обвиняет протестующих в том, что они не разделяют нидерландские ценности», — продолжил эксперт.

Вероятно, протест все же больше социальный, а не политический, считает Осколков, в нем представлены большинство социально-политических групп, которые группируются не вокруг какой-то идеологии, а на фоне собственной усталости от коронакризиса.

«Эта негативная энергия рано или поздно должна была найти выход и не самый красивый. Любой протест, тем более не скоординированный, слабо укладывается в логику политического прогнозирования. Тут сложно сказать, как будет развиваться ситуация вокруг демонстраций в дальнейшем. Возможно, правительство займет принципиальную позицию или может пойти на какие-то уступки. Однако на фоне ухода команды Рютте в отставку уже вряд ли можно ожидать каких-то серьезных перемен в политической жизни страны из-за протестов», — резюмировал эксперт.