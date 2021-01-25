Протест в подарок Зеленскому: на Украине прошли «тарифные майданы»

25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 43-й день рождения, и именно в этот день в Киеве и ряде других крупных городов страны прошли протесты, получившие название «тарифный майдан». Участники акции специально приурочили демонстрации к дню рождения главы государства, выйдя на улицы в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

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Наиболее крупная акция состоялась в Киеве у офиса президента. Главу государства призвали снизить цену на газ до 3 гривен (около 8 руб.) за кубометр, а за электричество — до 1 гривны (примерно 2,7 руб.) за киловатт.

Также протесты затронули Херсон, Полтавскую, Харьковскую и Одесскую области. В Житомире демонстранты прорвались в зал горсовета, в Лубнах перекрыли трассу Киев-Харьков, а в Одессе митинговали у стен местной городской администрации.

Акция в столице прошла достаточно мирно, без попыток протестующих попасть на территорию офиса президента.

Однако после протеста у здания офиса Зеленского в Киеве демонстранты отправились к загородной резиденции главы государства, охрана которой была усилена представителями правоохранительных органов.

Обещания не выполнены

Как пишет «Страна.ua», активисты вышли на улицы украинских городов с плакатами «тарифный геноцид» и призывами лично к президенту выполнить свое обещание. Один из протестующих заявил, что за время управления страной Владимиром Зеленским, который во время предвыборной кампании обещал снизить тарифы, цифры в квитанциях увеличивались уже дважды.

«Почему мы должны платить за транспортировку газа, мы же сами прокладывали эти трубы. Пусть лучше Облгазы заплатят нам за аренду земли, за то, что их трубы, как они говорят, лежат на нашей земле», — цитирует издание демонстранта.

Украинские власти уже связали «тарифный майдан» с Россией. Так, СБУ официально проверяет версию организации протестов со стороны «агента ФСБ» из министерства госбезопасности самопровозглашенной ЛНР по прозвищу «Джигурда».

«Фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно оккупированным Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране», — указали в пресс-службе ведомства.

При этом сами демонстрации стартовали на Украине еще 11 января, поскольку в начале года произошло очередное повышение тарифов на коммунальные услуги — во время пандемии коронавируса COVID-19, действия ограничительных мер для борьбы с ней и спровоцированного эпидемией экономического кризиса.

Украинские власти обещают изменить ситуацию. Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил план снижения цены на газ сразу на 44% с 1 февраля через возвращение фиксированной стоимости для «уязвимых» групп населения. Однако, по его словам, это решение необходимо согласовать с Международным валютным фондом (МВФ), по требованию которого фиксированные цены на газ и электроэнергию были отменены.

По сути, отказ Украины от выполнения ключевого пункта меморандума с МВФ грозит блокировкой переговоров сторон, хотя Киев до сих пор не получил $1,26 млрд из кредитной программы на $5 млрд.

Средства стране необходимы, в конце 2020 года власти Украины говорили о нехватке $3 млрд в госбюджете.

Народные волнения

«Тарифный майдан» далеко не единственная протестная акция, которая проходила на Украине в последнее время. С середины декабря 2020 года в стране начались демонстрации представителей малого бизнеса, которые требовали сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности, а также отменить ограничения на работу бизнеса во время локдауна.

Повышение налогов опять-таки произошло с 1 января 2021 года, что осложнило жизнь предпринимателей, пишут украинские СМИ. В частности, единый налог и единый социальный взнос для физических лиц-предпринимателей вырос с 1327 гривен (более 3,5 тыс. руб.) до 1547 гривен (более 4,1 тыс. руб.).

Однако акции протеста все же удалось частично нивелировать тем, что Верховная рада согласилась на год отложить обязательное введение кассовых аппаратов для этой группы предпринимателей. Тем самым Украина нарушила одно из требований МВФ, так как одному из траншей фонда предшествовало введение с 1 января 2021 года фискальной подотчетности при выдаче кассовых чеков участниками упрощенного режима налогообложения с обязательным использованием кассовых аппаратов и электронного кассового учета.

Впрочем, протестные волнения не всегда связаны непосредственно с требованиями Международного валютного фонда. Зеленский и его правительство также сталкиваются с акциями националистических организаций за какие-либо уступки по Донбассу, например, после установления режима прекращения огня.

В целом, различные протесты преследуют главу государства с момента вступления в должность, а ряд специалистов не исключали перезапуска «майдана» еще к осени прошлого года из-за серьезной потери поддержки среди населения. Так, в январе опрос группы «Рейтинг» показал, что только 26,2% украинцев готовы проголосовать за Зеленского, если бы выборы президента прошли в ближайшее время.

Как власти, в том числе глава государства, будут выходить из сложившейся ситуации, неизвестно. Однако, по версии «Страны.ua», ситуация вокруг «тарифного майдана» может привести к серьезным проблемам для правительства страны — вплоть до его отставки. Источники издания отмечают, что власти не смогут пойти на срыв договоренностей с МВФ.

«Если тарифы будут расти, то акции протеста продолжатся, и оппозиция их возглавит. Ближайшая цель, очевидно, — отставка правительства [премьера Дениса] Шмыгаля. Тем более, что по риторике на это работает и часть (правящей партии) «Слуга народа». Да и проблем реально хватает», — резюмировал источник издания.