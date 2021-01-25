«Корыстные интересы»: как страны Балтии шантажируют Европу

Эстония, Латвия и Литва вступили в битву с Европарламентом за финансирование строительства высокоскоростной железной дороги Rail Baltica.

Если страны Балтии не получат €1,4 млрд, обещанные им Брюсселем, то они могут затянуть ратификацию национальных планов восстановления экономик после пандемии, что негативно скажется и на других странах, пишет Politico.

Когда в июле лидеры Евросоюза обсуждали семилетний бюджет блока, предполагающий фонд восстановления экономики в размере €750 млрд, странам Балтии обещали выделить из него средства на строительство железнодорожной магистрали.

Реклама

Высокоскоростная грузовая и пассажирская линия свяжет Эстонию, Латвию и Литву с остальной частью ЕС. Реализация проекта обсуждается уже около десяти лет.

Однако для выделения средств требуется согласие Европарламента, а многие депутаты выступают против. Точнее, они поддерживают сам проект строительства железной дороги, но считают несправедливым отчислять деньги из бюджета только потому, что некоторые страны настаивают на этом.

Так, румынский евродепутат Мариан-Жан Маринеску указывает на правила, лежащие в основе механизма Connecting Europe Facility — бюджету ЕП в размере €28,4 млрд, финансирующему транспорт, энергетику и цифровую инфраструктуру. Согласно этим правилам, любые средства на подобные проекты должны выделяться на конкурсной основе.

«Вы не можете делать такие бюджетные ассигнования. Это ненормальная процедура. <…> Я понимаю, что они уже знают победителя этого конкурса», — сказал он, добавив, что «деньги были доступны для всех государств-членов».

Страны Балтии, однако, настаивают, что Европарламент не может отменить июльское соглашение между лидерами ЕС. В пятницу, 22 января, состоялись переговоры по этому вопросу между ЕП, Советом ЕС и Европейской комиссией, но они не привели ни к каким результатам, а новая дата заседания еще не назначена.

Стремясь обеспечить финансирование Rail Baltica, Латвия, Литва и Эстония угрожают отложить важный шаг, необходимый для запуска фонда восстановления экономики ЕС для преодоления последствий пандемии COVID-19.

18 января лидеры трех стран написали совместное письмо к премьер-министру председательствующей в Совете ЕС Португалии Антониу Коста. В своем обращении они потребовали обеспечить поддержку высокоскоростной железной дороги и заявили, что это обеспечит ратификацию так называемых национальных планов восстановления экономик.

Все страны ЕС должны ратифицировать документ в качестве предварительного условия для Еврокомиссии. После того как все государства-члены сделают это, ЕК рассмотрит каждый план и примет решение относительно распределения средств.

Как ожидается, весь этот процесс займет несколько месяцев и деньги поступят в распоряжение Еврокомиссии к лету 2021 года. В случае если страны Балтии будут тянуть с ратификацией своих планов, то и всем остальным членам содружества придется ждать еще больше выделения средств на восстановление экономики.

Вместе с тем, несмотря на начало вакцинации, в Евросоюзе растут опасения, связанные с пандемией и появлением нового — более заразного — штамма.

Ранее премьер-министр Португалии призвал страны ЕС «обеспечить скорейшую ратификацию планов, чтобы обеспечить завершение этого процесса к концу первого квартала». Однако пока только два члена содружества — Хорватия и Кипр — завершили эти действия.

Еврокомиссия также считает необходимым «как можно быстрее приступить к ратификации в интересах всех граждан ЕС и готова сопровождать этот процесс». Об этом ранее заявил сказал пресс-секретарь ЕК.

Однако заявления стран Балтии несут угрозу этому процессу. До этого фонд восстановления экономики оказался под вопросом из-за угроз Польши и Венгрии наложить вето на проект семилетнего бюджета ЕС из-за привязки к нему механизма верховенства права. Пример Варшавы и Будапешта, которые пытаются таким образом шантажировать ЕС, оказался заразителен, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Конечно, Польша и Венгрия подают такой пример, и всегда такие финансовые вопросы принимаются консенсусом. Неудивительно, что и мелкие страны начинают высказывать какие-то претензии, говоря о проектах, которые они бы хотели профинансировать.

Это старый проект, но сейчас получается, что эта ветка тупиковая, она практически не работает. Дальше возникает вопрос оценки этого проекта — насколько он будет самоокупаемым. На этом основании деньги не выделялись, проект считался нецелесообразным с коммерческой точки зрения», — отмечает он.

При этом эксперт считает, что нынешнее противоречие не несет такой же серьезной угрозы, как спор с Венгрией и Польшей, и с большой долей вероятности, странам все же удастся договориться.

«У всех стран есть свои корыстные интересы. Странам Балтии хочется построить эту дорогу, чтобы по ней ездить в Европу и возить грузы. Они считают, что для них этот проект важен, причем и с экономической и политической точек зрения, потому что будет связь с материковой Европой. Но здесь, по большому счету, нет таких политических аспектов, как в случае с Венгрией и Польшей. Здесь больше экономические вопросы», — резюмирует эксперт.