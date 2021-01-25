Украинско-прибалтийское давление: в ПАСЕ обсудят полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы в первый день зимней сессии в Страсбурге голосами 38 депутатов одобрила выдвинутую главой украинской делегации Марией Мезенцевой инициативу об обжаловании полномочий российских парламентариев.

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Украинский дипломат обвинила власти России в нарушении политических и гражданских свобод, в том числе — в Крыму, аресте лидеров оппозиции и нескольких сотен российских граждан, а также вменила в вину самой делегации якобы нарушение ряда резолюций ПАСЕ. Не устраивает украинскую сторону и тот факт, что в составе российской делегации присутствуют представители Крыма.

«Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», — пояснила Мезенцева.

К инициативе Киева присоединились Грузия, Латвия, Литва и Эстония.

Стоит отметить, что 61 депутат отклонил украинскую инициативу, а 51 — воздержался.

Однако 38-и голосов, поданных в поддержку, согласно регламенту, оказалось достаточно для передачи документов в мониторинговый комитет ПАСЕ и в комитет по вопросам правил и процедур, который представит свой доклад по данному вопросу в первой половине дня 28 января, а затем Ассамблея проведет дебаты по представленному документу, передает ТАСС.

«Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в Комитет по мониторингу без дебатов», — сказал председательствующий на заседании Борис Цилевич.

Оспаривание полномочий российской делегации — вполне прогнозируемое событие, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Наша позиция сохраняется: мы не приемлем никаких ограничений и санкций. Полномочия были оспорены предсказуемо и при голосовании набрали всего 38 голосов», — сказал парламентарий.

Он указал, что ПАСЕ «сейчас более конструктивно настроена на сотрудничество с российской делегацией», однако подчеркнул, что в Ассамблее по-прежнему практикуются «двойные стандарты и политизированный подход», передает РИА «Новости».

«В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций. Это противоречит самой природе парламентаризма. Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией», — добавил депутат.

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил неприемлемость для делегации РФ каких-бы то ни было ограничений в работе. «Ни у кого не должно быть сомнения в том, что российская делегация готова работать в ПАСЕ конструктивно и созидательно, но только и исключительно на равных условиях с другими делегациями. Иное невозможно по определению», — подчеркнул сенатор.

Председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что прошедшая голосование инициатива отражает «вечно токсичный настрой украинско-прибалтийской коалиции».

«В 2020-м ее сил не хватило, чтобы оспорить полномочия нашей делегации. Но сейчас они надеются воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против России.

Но чтобы отвергнуть полномочия нашей делегации, антироссийской коалиции надо склонить на свою сторону большинство в ПАСЕ», — написал политик в своем Telegram-канале.

Впрочем, он сомневается в возможности такого поворота событий.

«С учетом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен», — спрогнозировал член верхней палаты российского парламента.

Председатель политической Группы объединенных европейских левых Тини Кокс назвал поведение украинской делегации «неуместным».

«Для нашей группы очевидно, что сейчас неправильный момент для оспаривания полномочий. Мониторинговый комитет готовит полноценный отчет об обязательствах России. Содокладчики госпожа Риа Оомен-Руйтен и Аксель Шефер усердно работают и теперь ждут, чтобы посетить Россию, как только ситуация с коронавирусом позволит им это сделать. Только после того, как они сделают свой отчет, можно будет увидеть, как обстоят дела в России, но не сейчас», — пояснил он.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования полномочий какой-либо делегации могут быть процедурные вопросы или существенное основание — нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой указывается, что каждая страна-член ПАСЕ должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту прав и базовых свобод.