Изгнание радикалов: Эстония получила новое правительство

Эстония получила новое правительство — 25 января оппозиционная Партия реформ и правящая Центристская партия подписали коалиционное соглашение, а пост премьер-министра впервые в истории балтийской республики заняла женщина. Во главе кабмина встанет лидер Партии реформ Кая Каллас.

Реклама

В совместном заявлении говорится, что правоцентристская Партия реформ и левая Центристская партия «сформируют правительство, которое будет продолжать эффективно разрешать кризис COVID-19, сохранять в Эстонии перспективу и развивать все области и регионы страны».

Именно Партия реформ одержала победу на парламентских выборах в марте 2019 года.

14 постов в правительстве партии решили поделить поровну, и половину из них займут женщины.

Партии реформ достались должности министров финансов, обороны, социальной защиты, сельского хозяйства, образования, внешней торговли и инфотехнологий и юстиции. Центристы оставили за собой портфели министров иностранных дел, окружающей среды, культуры, экономики и инфраструктуры, государственного управления, внутренних дел, здравоохранения и труда.

Глава правительства Кая Каллас — юрист и бывший депутат Европарламента. Первая в истории страны женщина, занявшая пост премьера — дочь эстонского политика Сийма Калласа, одного из создателей Партии реформ. Он занимал пост премьер-министра Эстонии с 2002 по 2003 год, а до этого возглавлял МИД и министерство финансов. В 2004 году он стал вице-президентом Европейской комиссии.

Кая Каллас возглавила партию своего отца в 2018 году. Ее правительство намерено сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а также сокращении социального и экономического неравенства, пропаганде здорового образа жизни. Коалиция также планирует бороться с гендерной дискриминацией. Одним из приоритетов коалиции станет и экология. Правительство планирует перейти на возобновляемые источники энергии, прекратить инвестирование в ископаемое топливо, а также отказаться от производства сланцевой электроэнергии не позднее 2035 года.

Что касается внешней политики, то здесь в коалиционном договоре прописана приверженность Эстонии международным организациям, активизация сотрудничества с Евросоюзом и обращение «особого внимания на развитие связей с новой администрацией США».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, ожидать перемен в отношении России от нового правительства Эстонии не приходится.

«Конечно, они понимают, что членства в Евросоюзе недостаточно, чтобы защитить их территориальную целостность, потому что у ЕС нет армии. Кто им может оказать содействие в их обеспечении безопасности? Конечно, НАТО и главным образом США, потому что именно они играют главную роль в альянсе. Дональд Трамп всегда подвергал критике действия союзников по НАТО, и это, конечно, Эстонию тревожило, потому что для них, безусловно, США — главная опора с точки зрения повышения уровня их безопасности, имея в виду такого неприятного, с их точки зрения, соседа, как Россия. Для них мы являемся страной-неприятелем», — рассуждает он.

По мнению политолога, расстановки именно таких акцентов во внешней политике от нового правительства и стоило ожидать.

«Они приветствуют нового президента США, который заявил, что будет усиливать взаимодействие с европейскими партнерами, будет усиливать обороноспособность натовских государств и в целом блока НАТО.

Поэтому заявления вписываются в ту политику, которую проводили разные правительства Эстонской республики. Они сменяют друг друга, но политика остается одна и та же — это углубление интеграции в рамках ЕС и развитие сотрудничества с США — два таких краеугольных камня», — резюмирует эксперт.

Эстония лишилась правительства 13 января. Именно тогда бывший премьер-министр Юри Ратас, председатель Центристской партии, объявил о своей отставке. Его решение последовало после крупного коррупционного скандала, в центре которого оказались генеральный секретарь центристов Михаил Корб и советник министра финансов Керсти Крахт — лидер крайне правой партии EKRE, бывшего партнера центристов по коалиции.

Все они проходят подозреваемыми в деле о предоставлении государственного кредита, предназначавшегося для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, девелоперской компании Porto Franco на строительство офисно-жилищного комплекса в центре Таллина. Руководителем компании является сын известного эстонского предпринимателя Хиллара Тренда, который, как утверждает обвинение, сделал пожертвования Центристской партии на сумму €60 тыс.

Прокуратура утверждает, что бизнесмен обещал Михаилу Корбу пожертвования в обмен на предоставление Porto Franco возможности построить дороги к одному из таллиннских объектов по льготной цене. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы, а Центристскую партию может ожидать штраф.

«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку, дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — писал Ратас в Facebook.

Его отставка положила конец коалиции, состоявшей из Центристской партии, праворадикальной EKRE и правой партии ISAMAA. Для центристов они были достаточно сложными союзниками. Лидеры EKRE известны громкими и неоднозначными заявлениями, после которых руководству страны не раз приходилось оправдываться.

Последний скандал связан с выступлением одного из основателей партии Марта Хельме, который называл президента США Джо Байдена коррупционером и утверждал, что выборы в Соединенных Штатах были сфальсифицированы демократами. Он же до этого сравнил премьер-министра Финляндии Санну Марин с кухаркой.

Однако проблемы с EKRE не ограничиваются заявлениями ее членов. Партия настаивала на проведении референдума по поправкам к конституции, которые закрепили бы определение брака как союза между мужчиной и женщиной. Против этой инициативы выступала оппозиция, в частности, Партия реформ, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Они указывали, что внесение подобной поправки в конституцию приведет к дискриминации ЛГБТ.

После отставки Ратаса она заявила, что предложит лидеру Партии реформ приступить к формированию нового правительства. Интрига заключалась в том, сохранит ли EKRE свои позиции. Март Хельме утверждал, что партия останется в коалиции.

«Я думаю, что довольно хорошие перспективы того, что коалиция сохранится, хотя и после того, как будет пересмотрен коалиционный договор и будут пересмотрены министерские посты», — заявлял он.

Уже на следующий день после отставки премьер-министра было объявлено о достижении договоренностей между центристами и реформистами — надежды EKRE не оправдались.

Местные СМИ писали, что причиной отставки Ратаса стал не только коррупционный скандал, но и расчет, нацеленный на избавление от токсичного партнера EKRE. Мартин Хельме рассказал, что премьер-министр постоянно пытался найти предлог, чтобы не выполнять требования EKRE, включенные в коалиционный договор. Он же заявил, что еще до отставки Ратаса Центристская партия разрабатывала план создания нового правительства.

Лидер ISAMAA Хелир-Валдор Cеэдер также сообщил, что центристы и реформисты задолго до коррупционного скандала вели переговоры о создании новой коалиции.

«У них были предварительные договоренности и были намечены достаточно долгосрочные планы. Мы знали об этом. Напряжение в нашей коалиции постоянно нарастало, и в какой-то момент мы поняли, что Центристская партия и Партия реформ ведут двусторонние консультации и анализируют возможности создания новой коалиции»,

— приводит его слова ERR.