Три месяца без новостей: как исчезают китайские миллиардеры

Один из самых богатых людей в Китае Джек Ма (Ма Юнь) появился на публике впервые за несколько месяцев. 20 января в режиме видеосвязи он выступил на онлайн-мероприятии в поддержку китайских сельских учителей. Запись выступления бизнесмена опубликовала на своей странице в Twitter журналист китайской государственной газеты Global Times.

В предыдущий раз Джек Ма появлялся на публике 24 октября. Тогда на финансовом форуме в Шанхае он выступил с критикой в адрес китайской власти, которая, по его словам, сдерживает инновации в финансовой индустрии.

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После этого Ма исчез, а у «дочки» Alibaba Ant Group, которая владеет платежным сервисом Alipay и доля рынка которой в Китае составляет около 50%, появились проблемы. В начале ноября Ant Group должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Планировалось, что это станет крупнейшим IPO (первой публичной продажей акций акционерного общества) в истории: компания рассчитывала привлечь до $34,4 млрд. Всего за два дня до размещения акций стало известно, что регуляторы Китая приостановили этот процесс «из-за существенных вопросов».

По данным WSJ, об остановке IPO распорядился лично председатель КНР Си Цзипьпин, поскольку власти страны «пришли в ярость» после октябрьского выступления бизнесмена. Более того, по данным газеты, Джек Ма даже предлагал властям национализировать часть активов Ant Group, но в итоге не помогло предотвратить отмену IPO.

После блокировки первичного размещения бумаг Ant Group официальный Пекин рекомендовал Джеку Ма не покидать страну, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Позже появилась информация о запуске государственным управлением рыночного регулирования Китая антимонопольного расследования в отношении Alibaba.

В начале января ведущий телеканала CNBC Дэвид Фейбер заявил, что китайский бизнесмен не пропадал без вести, а просто «залег на дно». «Очень похоже, что он в Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Alibaba. Он больше не участвует в управлении компанией. Он целенаправленно стал менее заметным», — говорил Фейбер.

Как бы то ни было, Alibaba после появления этих новостей понесла довольно серьезные убытки — после исчезновения Джека Ма акции компании рухнули на 30%, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, китаевед Николай Вавилов. Правда, после возвращения бизнесмена в медийное пространство зарубежные СМИ бумаги компании выросли в стоимости на 9% на Гонконгской бирже.

Впрочем, Вавилов признает, что 30%-е падение не худший сценарий. Китаевед допустил, что все время с момента пропажи Джек Ма мог участвовать в неких кулуарных переговорах с властями Китая, поэтому его финансовая империя ходила на краю бездны: если бы власти объявили, что произошел арест, то акции могли обрушиться еще больше.

По словам специалиста, это событие показывает, что китайские власти готовы вести достаточно жесткую новую линию в общении с крупным корпоративным бизнесом частного характера.

Николай Вавилов подчеркнул, что случай с Джеком Ма крайне неординарный. «Во-первых, он пропал почти на три месяца, не участвовал ни в каких мероприятиях длительное время. Это вообще для него нехарактерно. Во-вторых, он пропал сразу после своих резких заявлений на форуме в Шанхае. Он открыто критиковал финансовую систему Китая, это вообще нехарактерно для китайцев. Он пошел на очень резкую конфронтацию с государственной системой КНР. За последние 20 лет это абсолютно из ряда вон выходящее событие», — сказал эксперт.

При этом директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Александрович Маслов и вовсе считает, что в словах Джека Ма не было критики власти. По словам специалиста, бизнесмен в совершенно свойственной такому формату мероприятия манере выдвинул несколько конструктивных предложений, которые, вероятно, шли вразрез со сложившейся банковской практикой. «Но он не затрагивал основ власти», — обратил внимание Александр Маслов.

Он также отметил, что исчезновения таких влиятельных людей в Китае чаще всего связаны с тем, что они находятся под домашним арестом, пока идут следственные действия. Как пояснил эксперт «Газете.Ru», если в России об аресте человека можно узнать в тот же день из СМИ, то в Китае, наоборот, об этом заявляют не сразу, потому что идет очень тщательная проверка того, что стоит сообщать.

В случае с Джеком Ма, по его мнению, имела место попытка не портить себе имидж и «спокойно поработать над ситуацией».

Как пояснил эксперт, вызов Ма к регулятору стал серьезным ударом по самому бизнесмену и Alibaba в целом. Тем не менее тот факт, что Ма появился на публике, по словам Александра Маслова, говорит о том, что ситуация налаживается. Он выразил сомнение в том, что с самим бизнесменом или с Alibaba как с мировым гигантом что-то может произойти.

Николай Вавилов, в свою очередь, напомнил, что у Джека Ма уже давно существовал конфликт с властью, причем это было еще до прихода Си Цзиньпина. По его словам, власти решили оказать сопротивление Alibaba и специально в качестве соперника для этой компании выращивали корпорацию JD.com. Что до самой Alibaba, она, как и Ant Group, по предположению эксперта, будет демонополизирована, так как речь идет о монополистах в сфере онлайн-торговли. Как прогнозирует Николай Вавилов, впоследствии у JD.com на фоне текущих событий может появиться конкурентное преимущество по покрытию всего Китая в плане онлайн-торговли.

«Так как Джек Ма появился на публике, следственных действий в его отношении, скорее всего, ожидать не стоит. Возможно, он примет для себя решение находиться в другой юрисдикции, нежели КНР», — допустил собеседник «Газеты.Ru».

Случай Джека Ма не единственный в своем роде. Оба эксперта признают, что практика исчезновения влиятельных людей на определенный период в Китае действительно существует. В середине марта появилась информация о пропаже известного бизнесмена, ранее возглавлявшего госкомпанию-застройщика Huayuan Real Estate Group Жэнь Чжицяна. Но в его случае все было гораздо серьезнее по сравнению с ситуацией Джека Ма: Жень не просто раскритиковал правительство за действия в пандемию коронавируса и попытки скрыть ее масштабы, но и назвал Си Цзиньпина клоуном.

После обращения китайского председателя к членам Коммунистической партии Китая по видеосвязи 23 февраля Жэнь написал, что увидел «не императора в своем новом платье, а голого клоуна, выдающего себя за императора». Позже об исчезновении бизнесмена сообщило агентство Reuters со ссылкой на его друзей.

В конце сентября Жэнь Чжицяна приговорили к 18 годам по обвинению в коррупции. Его признали виновным в хищении, получении взяток и иных экономических преступлениях на сумму не менее 131 млн юаней (около $19 млн).

Одним из наиболее резонансных для Китая инцидентов с исчезновениями влиятельных людей Николай Вавилов назвал случай главы компании Fosun Го Гуанчана, который пропал в 2015 году. В отличие от Джека Ма, Го не было на публике буквально несколько дней: слухи о его исчезновении появились 10 декабря, а уже 14 декабря он принял участие в ежегодном собрании компании. Го Гуанчан — один из богатейших людей Китая, а Fosun Group — один из крупнейших частных конгломератов страны, который владеет активами в различных отраслях экономики, включая страхование, недвижимость, фармацевтику и курорты.

Как сообщал тогда BBC News со ссылкой на представителей Fosun, Го был задержан полицией и начал сотрудничать со следствием. При этом в компании уточнили, что сам он под следствием не находится.