«Эффективная месть»: зачем Трампу своя партия

Транзит власти в США на этой неделе окончательно завершился приведением к присяге нового президента Джо Байдена. Но несмотря на это, многие вопросы о будущем страны остались без ответов, и главный из них: что дальше будет делать экс-глава государства Дональд Трамп.

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Дальнейшая политическая карьера бывшего президента находится в подвешенном состоянии из-за продолжения процесса его импичмента в конгрессе. Как ожидается, уже 25 января в сенат будут переданы обвинения в адрес Трампа, сформулированные палатой представителей. Если приговор сената будет обвинительным, экс-президент больше не сможет занимать государственные посты.

Однако даже это не поставит крест на его политической карьере.

Как пишет The Wall Street Journal, бывший президент активно обсуждает со своими сторонниками создание новой политической партии, которую хочет назвать «Патриотической».

Ее возможное появление обусловлено серьезными разногласиями между экс-президентом и руководством республиканцев. Об этом конфликте, например, свидетельствует заявление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который открыто обвинил экс-президента в провоцировании штурма Капитолия.

Но у экс-президента все еще немало сторонников-республиканцев. И попытка переманить их в новый политический проект ожидаемо встретит сопротивление со стороны руководства Республиканской партии.

В США уже много десятилетий существует устойчивая двухпартийная система, хотя в стране существует немало других проектов. Но «третьим партиям» пока не удается получить достаточной поддержки, чтобы оказать серьезное влияние на политику государства.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов,

двухпартийная система в США очень устойчива и смогла пережить разные времена, в том числе появление различных фигур, желающих поменять этот ландшафт.

«Относительно недавним эпизодом можно назвать участие Росса Перо в президентских выборах 1992 года, когда он был третьим кандидатом с довольно существенной поддержкой. Однако в целом система смогла преодолеть попытки ее расшатать, поэтому многие скептически относятся к тому, что это в принципе возможно в США. Учитывая исторические прецеденты, этот скепсис понять можно, но в данный момент ситуация в стране достаточно экстраординарная», — добавил эксперт.

В США наблюдается дробление двух ключевых партий: и среди демократов, и среди республиканцев происходит расслоение на более радикальное крыло и центристское, продолжил Лукьянов. Этот процесс не связан с лидерами вроде Трампа, а происходит из-за изменения структуры и интересов американского общества.

«Поэтому исключать изменения незыблемой двухпартийной системы нельзя, но трудно ожидать этого в ближайшее время. Однако ее действительно штормит больше, чем когда-либо в истории, так что в среднесрочной перспективе вполне может появиться новое партийное деление», — подчеркнул эксперт.

Республиканский раскол

При этом мотивация Трампа на создание собственной партии остается не до конца ясной. Как пишет The Guardian, подобные размышления со стороны бывшего главы Белого дома выглядят как шантаж, попытка надавить на руководство Республиканской партии на фоне продолжения процесса импичмента.

Трамп обладает серьезной поддержкой среди рядовых представителей партии. По опросу NBC, семь из восьми республиканцев поддерживают экс-президента, несмотря на штурм Капитолия.

Более того, в партии его считают лучшим кандидатом на пост президента в 2024 году.

По словам экс-советника президента США Джорджа Буша-старшего Ллойда Грина, вероятность того, что Трамп действительно выйдет из Республиканской партии, низка. Он использует создание новой партии как угрозу, чтобы заставить республиканское руководство подчиниться из опасений потери своего электората.

«То, что он сделает, скорее всего, будет «зависеть от того, что они сделают с ним после импичмента и насколько они его дискредитируют». Сейчас экс-президент сидит на куче денег, что еще больше затрудняет его свержение», — уверен Грин.

Замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отчасти придерживается схожей точки зрения. По его мнению, импичмент станет решающем фактором в вопросе создания партии Трампа.

«На сегодняшний день его заявления больше выглядят как торг с Республиканской партией и угроза внести в нее серьезный раскол, если республиканцы утвердят импичмент, который был вынесен Палатой представителей.

Такое решение станет окончательной демонстрацией стремления республиканского руководства избавиться или даже очиститься от Трампа», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Если республиканцы пойдут на поддержку импичмента экс-президента, у него не останется иного выбора, кроме как создать свою партию, считает Суслов, поскольку это станет единственной возможностью для Трампа сохранить свое участие в политическом процессе и продолжать оказывать на него влияние.

«Очевидно, это приведет к тому, что многие республиканцы из числа избирателей перейдут в партию Трампа и Республиканская партия лишиться большого количества сторонников — произойдет ее серьезный раскол и ослабление. Трамп сегодня действительно шантажирует руководство партии этой перспективой», — отметил эксперт.

По сути, внутри Республиканской партии в данный момент идет борьба по вопросу того, как поступить с Трампом, указал Суслов.

Если они не избавятся от Трампа и не утвердят импичмент, он с большой долей вероятности снова пойдет на праймериз в 2024 году и может их выиграть.

«Это, очевидно, нежелательный момент для элиты Республиканской партии. Расклад сил внутри партии очень подвижен, в частности, влиятельный республиканец Тед Круз на стороне Трампа, когда не менее влиятельный Митч Макконнелл против него. И пока какой-либо ясности тут нет», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь американист и эксперт РСМД Алексей Наумов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Трамп характерен тем, что последние месяцы, если не все время, личные интересы ставил выше интересов Республиканской партии.

«Вероятно, его программа по созданию Патриотической партии больше делается на потеху публики. За этим, конечно, стоит попытка надавить на республиканцев, обеспечить свое политическое будущее и спасти его от расправы», — уверен эксперт.

Двухпартийная угроза?

Впрочем, если взять за аксиому то, что Трамп действительно собирается создать собственную партию и переманить на свою сторону часть избирателей и даже членов Республиканской партии, возникает вопрос — сможет ли его «третья» политическая сила оказать серьезное влияние в условиях устойчивой двухпартийной системы.

Успешных примеров влияния той или иной сторонней партии на политический процесс в США очень немного.

Помимо истории с кандидатом в президенты Россом Перо, который, с точки зрения ряда экспертов, на выборах 1992 года оттянул на себя часть голосов республиканцев и помог демократу Биллу Клинтону стать президентом США, были и другие прецеденты.

К примеру, влияние «третьей» партии можно было наблюдать на выборах и 2020 года, когда в ряде штатов кандидату от либертарианцев Джо Джоргенсон удалось набрать несколько процентов голосов. Учитывая, что программа Либертарианской партии отчасти перекликается с республиканской, она перетянула на себя какое-то количество избирателей Трампа.

С точки зрения Дмитрия Суслова, партия экс-президента в случае ее создания будет заниматься примерно тем же, а именно оттягивать голоса у республиканцев и ослаблять эту политическую силу в целом.

«Появление партии Трампа будет означать превращение Республиканской партии в партию меньшинства без перспективы завоевания Сената, Палаты представителей и Белого дома по крайней мере в краткосрочной перспективе. При этом возможность попадания партии Трампа во власть исключена на сегодняшний день, на американскую двухпартийность она серьезно не повлияет, также как этого не могут сделать другие партии в США», — добавил эксперт.

Американская политическая система устроена так, что победить на федеральных выборах невозможно, если ты не республиканец или не демократ, пояснил Суслов, соответственно, другие партии играют роль спойлеров, как независимые кандидаты на президентских выборах.

«Этим будет заниматься и партия Трампа, если она будет создана. Это будет очень эффективная месть республиканскому руководству, ведь технически он сыграет в пользу демократов.

Не исключено, что она станет партией-однодневкой, которая в конечном итоге все равно станет частью Республиканской партии», — подчеркнул эксперт.

Алексей Наумов также уверен, что партия Трампа не сможет оказать влияния на двухпартийную систему в США, поскольку ее создание и поддержание — крайне сложный процесс, которым экс-президент вряд ли будет заниматься.

«Трамп — человек, который любит жизнь, бизнес и себя, он не готов отдавать себя какой-то идее, что показали четыре года его правления. Плюс двухпартийная система США довольно быстро впитывает в себя сторонние партии и подстраивается под партийную платформу. Она интегрирует в себя все эти идеи, которые могут высказать другие партии», — резюмировал эксперт.