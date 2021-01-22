Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Скандал после Brexit: Британия понизила статус посла ЕС

Британия отказывается предоставлять послу ЕС тот же статус, что и остальным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сторонники Brexit празднуют выход Великобритании из ЕС, 31 января 2020 года Сторонники Brexit празднуют выход Великобритании из ЕС, 31 января 2020 года
Сторонники Brexit празднуют выход Великобритании из ЕС, 31 января 2020 года

Сторонники Brexit празднуют выход Великобритании из ЕС, 31 января 2020 года

Simon Dawson/Reuters
Великобритания отказывается предоставить послу Евросоюза в Лондоне полный дипломатический статус, предоставляемый послам иностранных государств. Правительство страны настаивает, что в данном случае речь идет не о после суверенного государства, а о представителе международного органа. При этом ЕС имеет полноценный дипломатический ранг во всех странах, где имеет свое представительство. В Брюсселе категорически недовольны решением Лондона.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Великобритания и Евросоюз столкнулись с первым дипломатическим скандалом после Brexit. Дело в том, что Лондон отказался предоставлять послу ЕС такой же дипломатический статус, что и остальным послам. Об этом сообщает «Би-би-си».

Аргумент Великобритании состоит в том, что Европейский союз — это международный орган, а не национальное государство, соответственно, и относится к нему следует также, как и к остальным международным организациям, чей дипломатический ранг ниже, чем у посольств других стран.

Как сообщает The New York Times, вполне вероятно, что таким образом британское правительство пытается поставить Брюссель в неловкое положение и противопоставить свой собственный статус национального государства блоку, который оно решило покинуть.

При таком статусе посол ЕС в Лондоне Жуан Вале де Алмейда — один из самых опытных дипломатов Европы — не сможет вручить верительную грамоту королеве Елизавете II.

Гораздо важнее, однако, то, что дипломаты Евросоюза в Великобритании не будут пользоваться правами, предусмотренными Венской конвенцией о дипломатических сношениях, которая предоставляет иммунитет от задержания, уголовного преследования и налогообложения.

Решение Великобритании отличается от практики 143 стран, то есть везде, где у содружества имеются дипломатические миссии. Все они имеют тот же статус, что и дипломаты, представляющие суверенные государства.

МИД Великобритании в своем заявлении заверило, что сотрудничество с ЕС продолжится. Представитель ведомства подчеркнул, что вне зависимости от статуса, «Евросоюз, его делегация и персонал получат привилегии и иммунитеты, необходимые для того, чтобы они могли выполнять свою работу в Великобритании эффективно».

«Продолжается взаимодействие с Евросоюзом по долгосрочным договоренностям относительно делегации ЕС в Великобритании. Хотя обсуждения все еще продолжаются, для нас было бы неуместно рассуждать о деталях возможного соглашения», — сказал он.

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал письмо главе МИД Великобритании Доминику Раабу, в котором выразил «серьезную озабоченность».

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано заявил, что Евросоюзу полагаются «привилегии и иммунитеты, эквивалентные привилегиям и иммунитетам дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях». ЕС имеет такой статус в 143 других странах мира и «Великобритания хорошо осведомлена об этом факте».

Проблема состоит в том, что во время переговоров о будущих взаимоотношениях сторон после Brexit тема статуса дипломатических представительств не поднималась. В целом, стоило ожидать возникновения противоречий по самым разным вопросам. Однако, вместе с тем, тема статуса посольства ЕС уже обсуждалась сторонами, когда Брюсселю стало известно о намерениях Лондона на этот счет.

Как сообщает «Би-би-си», в ноябре прошлого года Боррель также писал Доминику Раабу по этому вопросу, высказывая «серьезные опасения».

«Предлагаемые договоренности не отражают специфический характер ЕС и не отвечают будущим отношениям между ЕС и Великобританией как важной третьей страной. Это не предоставит обычные привилегии и иммунитеты для делегации и ее персонала. Предложения не являются разумной основой для достижения соглашения», — говорилось в письме верховного представителя ЕС по иностранным делам.

По информации издания, официальные лица Евросоюза в частном порядке обвинили МИД Великобритании в лицемерии, поскольку, когда в 2010 году в результате подписания Лиссабонского договора (договор о реформах ЕС) была создана Европейская служба внешних связей, Великобритания подписала предложения о предоставлении дипломатам ЕС «привилегий и иммунитетов, эквивалентных иммунитетам, указанным в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».

«Это кажется мелочью, но речь идет не о привилегиях, а о принципах. Что это говорит о Великобритании, о том, сколько стоит британская подпись?» — приводит «Би-би-си» слова источника в Евросоюзе.

Брюссель также опасается, что Лондон, таким образом, создает опасный прецедент, который позволит и другим странам последовать его примеру и снизить уровень защиты дипломатов ЕС — сделать их более уязвимыми для преследований и облегчить их высылку.

«Великобритания, подписавшая Лиссабонский договор, хорошо осведомлена о статусе ЕС во внешних отношениях, и была осведомлена и поддерживала этот статус, пока была членом ЕС. С момента выхода Великобритании из Европейского союза ничего не изменилось, чтобы оправдать любое изменение позиции со стороны Великобритании», — заявил представитель Еврокомиссии.

Содружеству уже приходилось отстаивать свои права в вопросе дипломатических отношений. Речь идет о статусе посла ЕС в Соединенных Штатах во время президентства Дональда Трампа.

В январе 2019 года администрация США понизила ранг представителя Евросоюза Дэвида Салливана в Вашингтоне до статуса «главы представительств международных организаций» и даже не проинформировала об этом как самого посла, так и его коллег в Брюсселе.

Салливан не получал приглашения на некоторые мероприятия, на которые приглашались главы дипмиссий других государств. Во время церемонии прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем вызывали послов по порядку, в соответствие со сроком их работы. И хотя посол ЕС должен был выйти в первой двадцатке, он был вызван лишь последним.

Однако его ранг все же был восстановлен спустя несколько месяцев переговоров и, как отмечает NYT, Великобритания в том диалоге отстаивала дипломатический статус своего блока перед администрацией Трампа.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку