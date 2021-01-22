Москва пообещала Албании ответить на высылку дипломата

Объявление Тираной российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за нарушений антикоронавирусных мер является провокацией албанской стороны, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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По его словам, Москва с большим сожалением приняла решение правительства Албании о высылке Кривошеева, передает РИА «Новости».

«Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа. Один из главных принципов в дипломатии — взаимность, его никто не отменял», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Албания объявила о высылке российского дипломата в четверг, 21 января, потому что он отказался соблюдать меры, принятые органами здравоохранения Албании для ограничения распространения коронавируса, сообщали в албанском МИД.

«Его поведение не изменилось даже после нот протеста, направленных послу [РФ в Тиране] Михаилу Афанасьеву. В апреле 2020 года, а также и в начале этого года правительство Албании постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения [санитарно-эпидемиологических] мер дипломатом посольства Российской Федерации в Тиране», — заявили в министерстве.

Тогда МИД страны первый раз выразил российскому послу свою обеспокоенность из-за того, что Кривошеев упорствовал в своем нежелании соблюдать нормы, направленные против пандемии COVID-19.

«Министерство поприветствовало и глубоко оценило всестороннее сотрудничество посла в этом вопросе, а также его обещание, что эти действия больше не повторятся», — говорится в заявлении.

Однако, как указали в Тиране, своих слов сотрудник российского диппредставительства не сдержал. Албания указала, что его нарушения продемонстрировали «пренебрежение» позицией правительства страны, и это «не может быть оправдано».

В этой связи правительство Албании обязало Кривошеева покинуть страну в течение 72 часов с момента официального объявления.

В МИД Албании также выразили надежду на то, что решение о высылке дипломата «в такое непростое для всего земного шара время» будет правильно понято Москвой.

«[Это была] необходимая мера для защиты здоровья и безопасности всех граждан на территории Республики Албания, будь то албанцы или нет. Мы заверяем российскую сторону в нашем дружественном расположении и в нашей готовности к постоянному улучшению отношений между нашими странами», — говорится в сообщении албанского ведомства.

Алексей Кривошеев занимал должность второго секретаря посольства России в Тиране, сообщает албанский портал Reporter.

По состоянию на 22 января, в Албании с начала ведения статистики по пандемии было зафиксировано около 70 тыс. случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них — более 1,2 тысячи человек умерли.

Сейчас в стране объявлен ночной комендантский час, а также введено обязательное ношение масок в помещении и на улице.

В марте 2018 года Албания была одной из стран, в отношении которых Москва ввела ответные санкции в рамках скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля. Посол Албании был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста.

Дипломату было заявлено, что в ответ на необоснованные требования о высылке российских дипломатических сотрудников на основании обвинений Великобритании российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников албанского диппредставительства.

В ноябре 2016 года в Албании отменили проведение Дней России и отказали в оформлении культурных виз всем членам российской делегации в связи с тем, что в рамках круглого стола планировалось участие представителей Крыма.