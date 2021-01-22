«Косметические изменения»: ЕС пересмотрит соглашение с Украиной

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, который начнется в 2021 году.

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«На адрес президента Украины Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го саммита Украина–ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе. Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации», — указано на сайте офиса Зеленского.

Согласно тексту сообщения, главы европейских институтов намерены в этом году углубить отраслевое сотрудничество с Киевом в цифровой и экологической сферах.

Кроме того, как отметили в офисе Зеленского, на данный момент ведется подготовка к подписанию в ближайшее время соглашения о совместном авиационном пространстве. Также запущена работа предыдущей оценочной миссии Евросоюза в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, уточнили в тексте.

Кроме того, в письме говорится, что Украина может рассчитывать на солидарность с европейской стороны в вопросе получения вакцины от коронавируса.

Украина в прошлом году получила €190 млн на приобретение медицинского оборудования. Также был получен первый транш макрофинансовой помощи в объеме €600 млн. Институты Евросоюза выразили готовность сотрудничать с Украиной в вопросе выполнения критериев для предоставления второго транша, указано в сообщении.

Соглашение об ассоциации (Association Agreement) — это базовый документ между Евросоюзом и не входящим в него государством, на основе которого выстраивается сотрудничество в области политики, торговли, культуры и укрепления безопасности.

С Украиной это соглашение было подписано в 2014 году. Через два года оно вступило в силу.

Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и Евросоюза. Первые разделы посвящены общим принципам, политическому диалогу и реформам, сближению внешней политики и безопасности, а также юстиции. Ключевые разделы — о торговле и экономическом сотрудничестве, которые предполагают создание зоны свободной торговли, против которой еще в 2013 году выступала Россия.

Речь о намерении пересмотреть это соглашение заходит не впервые. В середине сентября прошлого года украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о намерении Киева начать соответствующие переговоры в 2021 году. Первоочередной задачей для Киева было названо дальнейшее углубление не только либерализации торговли, но и философии экономической части соглашения в целом.

О необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС в майском интервью Deutsche Welle заявлял и экс-вице-премьер Украины Вадим Пристайко. «Мы прошли этап первых контактов. Теперь большинство квот (на поставки украинских товаров в Евросоюз — «Газета.Ru»), которые были установлены, нас не устраивают. Мы должны пересмотреть условия, этого ждут наши производители», — отметил тогда политик.

Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, никаких существенных преимуществ Украина от пересмотра соглашения не получит, потому что ЕС не готов жертвовать ничем существенным.

По словам специалиста, в данном случае могут быть косметические уступки.

Эксперт объяснил «Газете.Ru», что пересмотру, вероятно, подлежат пункты, посвященные торговле. Он допустил, что могут быть расширены квоты по некоторым позициям.

«Сейчас Украина экспортирует в ЕС в основном пшеницу, подсолнечное масло, железную руду и металл. Возможно, будут послабления по экспорту молочной продукции, мяса кур и куриных яиц, чего давно добивается Украина», — предположил Владимир Брутер.

По его мнению, результатом может стать «сглаживание» понимания возможности Украины вступить в Евросоюз.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание, что планы по пересмотру соглашения были заявлены общими словами, без конкретики, что вызывает настороженность.

«ЕС не собирается подтягивать Украину до своего экономического уровня, а, скорее, планирует ее использовать. Так и получается: таможенные пошлины отменили, зато ввели квоты. Например, Украина сейчас может отправлять в Европу где-то 5% того сахара, который отправляла до соглашения, — на этом квота кончается. Будет ли это пересматриваться? Говорят, будут пересматривать экономическую сферу, но как — непонятно», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он отметил отсутствие конкретики и в вопросе предоставления вакцины: сообщается лишь о готовности ЕС способствовать получению Украиной препаратов.

«Но вакцинироваться надо сейчас, а речь идет о перспективе. То есть когда вся Европа сделает прививки, может, что-то останется и это отдадут Украине», — пояснил Владимир Жарихин.

Специалист также выразил мнение, что ЕС ничего не уступает и политически не идет на встречу. Эксперт обратил внимание на формулировку о продолжении сотрудничества с Украиной в области совершенствования судебной системы и борьбы с коррупцией.

«То есть закладывается возможность отказа Украине на том основании, что у нее плохая ситуация с коррупцией или в судебной системе. А на Украине в обозримом будущем и с тем, и с другим хорошо не будет», — подчеркнул он.