«Без перезагрузки»: Байден не собирается улучшать отношения с Россией

Администрация нового президента США Джо Байдена готовится ввести очередные санкции против России. Официальные лица в Белом доме уже заявили, что новый американский лидер исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это сделали многие новые президенты США после окончания «холодной войны», пишет The Washington Post.

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«Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — приводят «Ведомости» слова одного из сотрудников Белого дома.

Кандидат на пост главы министерства финансов США, экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен также подтвердила будущий курс на ужесточение санкций против «российских игроков», передает РИА «Новости».

«Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и в Крыму и другие угрозы национальной безопасности США», — указала она.

Два дня назад кандидат Байдена на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что собирается работать над возрождением разрушенной американской дипломатии и построением единого фронта для противодействия вызовам, создаваемым Россией, Китаем и Ираном.

По словам Блинкена, «вызов, брошенный Россией», которую в США обвиняли во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и широкомасштабной кибератаке на американское правительство в прошлом году, будет очень важной составляющей повестки дня в администрации Байдена.

Сенатор-демократ Боб Менендес назвал слова Блинкена «проявлением силы», передает Reuters.

Кроме того, будущий дипломат заявил о желании Байдена убедить Европу отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2» — экспортного газопровода из России по дну Балтийского моря. По его словам, Байден считает плохой идеей строительство газопровода.

Блинкен намерен изучить законодательство на предмет наличия пунктов, которые могут помочь в остановке реализации проекта, а также провести консультации с Байденом.

В заключении он добавил, что США намерены всеми способами убедить зарубежных партнеров прекратить поддержку строительства газопровода. Если продвижений по этой части не будет, то Вашингтон рассмотрит инструменты, которые еще не были использованы.

Правительство ФРГ планирует обсудить с администрацией нового президента США вопрос завершения строительства СП-2, указал в ответ глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала N-tv.

По его словам, позиция новой американской администрации по СП-2 не отличается от позиции правительства прежнего президента США Дональда Трампа.

«Мы узнавали о решениях [администрации Трампа] из СМИ, но не обсуждали их друг с другом. Теперь будет иначе», — подчеркнул дипломат.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что «экстерриториальные санкции» по СП-2 — это «не нормально». Она заверила, что не изменила своего мнения по газопроводу.

«Я не изменила в своей основе мнения по «Северному потоку — 2», для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией», — сказала немецкий лидер журналистам.

США в ближайшей перспективе рассмотрят дополнительные санкции против России в соответствии с CAATSA, говорится в заявлении уходящего госсекретаря США Майка Помпео, которое приводит «Радио Sputnik».

«США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)», – заявил дипломат.

По его словам, если строительство газопровода будет закончено, это даст России «возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий».

Кроме того, считает госсекретарь, проект предоставит средства «для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе».

«Сегодняшнее объявление (о санкциях) демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения», – добавил Помпео.