Инаугурация под охраной: каким будет приведение к присяге Байдена

Через несколько часов состоится инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена, который станет 46-м главой государства, самым старшим среди предшественников: ему 78 лет.

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Джо Байден и Камала Харрис в качестве вице-президента принесут присягу на специальной трибуне на западной террасе. После этого вместе с новой первой леди они осмотрят войска, что ознаменует мирную передачу власти.

Гостей, как ожидается, на торжестве будет 3 тысячи человек: они будут соблюдать социальную дистанцию.

По традиции на мероприятие приглашаются сенаторы и конгрессмены плюс один гость с каждым из них, а также члены команды новоизбранного президента, дипломаты и другие люди, кого пригласил президент.

В США также принято, что на церемонии присутствует и уходящий с поста президент, но пока еще действующий глава государства Дональд Трамп отказался появляться на торжестве. Вместо этого он, как утверждает The Hill, решил провести свою прощальную церемонию на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. Предполагается, что она состоится за четыре часа до приведения к присяге Байдена, то есть в 8.00 по местному времени (16.00 мск).

Уходящий и приходящий президенты встречаются не только из-за светских обычаев. В этот день покидающий пост лидер должен передать своему преемнику «ядерный чемоданчик» с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия США. Есть версия о том, что из-за того, что очная встреча Байдена и Трампа не состоится, новому президенту временно дадут другой «чемоданчик» и в стране будут две «ядерные кнопки». Как сказал CNN старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») Стивен Шварц, в стране несколько таких «чемоданчиков».

Особенность инаугурации Байдена заключается в усиленной организации безопасности в Вашингтоне на фоне церемонии: охранять порядок в столице будут 25 тыс. бойцов нацгвардии США с активным привлечением сотрудников ФБР.

Более того, как сообщает радиостанция WTOP, в Вашингтоне развернули спецотряды Береговой охраны, задействовали подразделения по борьбе с терроризмом и Атлантическую ударную группу, которая реагирует на инциденты с оружием массового уничтожения. Также в Вашингтоне приняли меры на случай химической, биологической или радиоактивной атаки.

Помимо этого, 14 января стало известно, что в центре столицы примерно неделю будут закрыты 13 станций метро в связи с инаугурацией.

В стране решили усилить меры безопасности после штурма Капитолия 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание и учинили беспорядки. В результате инцидента погибли пять человек.

Тревогу среди сотрудников силовых структур вызвал инцидент, о котором стало известно накануне: неизвестные похитили два комплекта военной формы.

Спецслужбы в связи с этим насторожились, так как есть вероятность того, что злоумышленники могут попытаться проникнуть на инаугурацию под видом бойцов Нацгвардии.

Как сообщает CNN, форму украли из машины, двери которой владелец забыл закрыть. На данный момент ведется расследование.

Другие «необычные» инаугурации

Инаугурация — важная для демократических стран традиция, цель которой заключается в подтверждении легитимности нового главы государства. Свои корни она берет от церемоний коронации монархов. Универсальных правил проведения инаугураций не существует, хотя отдельные элементы церемонии используются в большинстве стран: присяга, торжественный салют, иногда даже военный парад. Часто проходящему инаугурацию политику вручаются символы власти. В России это — президентский штандарт, флаг и специальный знак президента Российской Федерации, на Украине — булава, нагрудная цепь и печать, в Абхазии — шашка и национальный абхазский посох.

В некоторых странах церемонии инаугурации отличаются особой строгостью. Например, в Чехии, малейшая запинка или отступление от текста присяги может стать основанием для немедленной отмены результатов выборов и назначения новых. Впрочем, до сих пор эта норма не применялась.

В других странах процедура напротив может меняться и иногда даже вступать в противоречие с законами страны.

Такой, например, была последняя инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября прошлого года. Этому предшествовали прошедшие по всей стране массовые протесты граждан, отказавшихся признавать победу Лукашенко на выборах. В итоге торжественная церемония проходила чуть ли в режиме строгой секретности — общественность узнала о ней уже после того, как глава государства принес присягу.

Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Тем не менее, государственные телеканалы «Беларусь 1» и ОНТ в момент проведения церемонии показывали сериалы. В отличие от многотысячного мероприятия в США, на церемонии Лукашенко присутствовали всего несколько сотен человек: высшие чиновники, члены парламента, руководители госорганизаций и СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта. О проведении церемонии не знали и международные партнеры Минска.

Зато лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в 2019 году заявил о своем приходе к власти довольно громко.

Он объявил себя исполняющим обязанности президента страны 23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе. Во время оппозиционного митинга он смог прорваться через оцепление полиции и войти в здание парламента, где принес присягу временного президента страны. После такого объявления в венесуэльской столице прошли столкновения между демонстрантами и силовиками. Легитимность президентства Гуайдо признал Дональд Трамп и другие мировые лидеры. Впрочем, реальной власти самопровозглашенному лидеру эта инаугурация так и не принесла — страной продолжает править Мадуро.

Необычные инаугурации были и в прошлых веках. Например, 22 ноября 1963 года 36-й президент США Линдон Джонсон принял присягу на борту номер один, который стоял на аэродроме Далласа перед вылетом в Вашингтон. Вступление Джонсона в должность было экстренным, оно было связано с убийством 35-го президента Джона Кеннеди. Кроме того, Джонсон стал первым президентом, кого привела к присяге судья-женщина.

США помнят и инаугурацию, которая закончилась трагедией.

Девятый президент США Уильям Генри Гаррисон во время церемонии категорически отказался надевать пальто, шляпу и перчатки, хотя это происходило 4 марта 1841 года, когда температура воздуха была ниже восьми градусов по Цельсию. Мелкий дождь обернулся ледяным ливнем, но Гаррисон не позволил раскрыть над собой зонт. Он читал текст речи около двух часов. Через три недели ему диагностировали воспаление легких. Он правил всего месяц и скончался 4 апреля 1841 года.