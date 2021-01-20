Трамп помиловал рэперов, Стива Бэннона и «бойфренда Бутиной»

Действующий президент США Дональд Трамп в последний день нахождения на посту главы государства помиловал 73 человека, еще для 70 он смягчил наказание. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома на официальном сайте американской администрации.

Он не стал снимать обвинения с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена, как того ожидали некоторые американские СМИ.

Реклама

Указы о помиловании себя, членов своей семьи и адвоката Рудольфа Джулиани Трамп подписывать также не намерен, сообщало агентство Reuters. Однако американский лидер мог якобы включить себя в список помилованных, об этом сообщала газета The New York Times.

«По мере того, как президент Трамп готовится покинуть свой пост, прибыльный рынок помилований близится к своему пику, и некоторые из его союзников собирают мзду с богатых преступников или их сообщников, чтобы поспособствовать президентскому помилованию», — говорилось в статье.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани отрицает, что пытался заработать на торговле президентскими помилованиями. «Заявления о том, что я просил или получил какую-либо компенсацию за помилование для себя или кого-либо еще, являются ложными, дискредитирующими и злонамеренными», — написал юрист в своем Twitter.

The claims that I asked for, or received, any compensation for a pardon for myself or anyone else is false, defamatory, and malicious. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) January 18, 2021

Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих сподвижников.

Среди всех прочих, Трамп помиловал своего бывшего советника Стивена Бэннона — бывшего главного редактора консервативного издания Breitbart. Его обвиняли в политическом мошенничестве. Кроме того, помилования удостоен Эллиотт Бройди, член Национального Республиканского комитета и крупный бизнесмен, спонсировавший кампанию Трампа.

Бройди осенью 2020 года был обвинен в незаконном лоббизме — он, по данным властей США, получил порядка $6 млн за убеждение Минюста и Белого дома в необходимости остановки расследования по делу малайзийского госинвестфонда 1MDB. Бройди также обвинили в попытке освободить и вернуть в КНР китайского гражданина, ранее задержанного в США. Бизнесмен не уведомил власти о том, что действует в интересах иностранных государств, свою вину в этом он признал.

В списке помилованных указан и экс-бойфренд россиянки Марии Бутиной Пол Эриксон (по данным ряда американских изданий). Он известен как политконсультант Республиканской партии. Обвинения в его адрес «опирались на домыслы о сговоре с Россией» и заключались в мошенничестве и отмывании денег.

По сообщению Белого дома, помилование Эриксона «исправит несправедливость крупнейшей в истории США охоты на ведьм».

Помилован также экс-инженер Google Энтони Левандовски, приговоренный ранее к тюремному сроку за хищение коммерческой информации о беспилотных автомобилях и передачу ее конкурентам. Кроме того, Трамп помиловал рэпера Лил Уэйна и смягчил наказание для хип-хоп-артиста Кодак Блэка — их привлекали к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с незаконным оборотом оружия.

Трамп планировал объявить о президентском помиловании двух групп людей в конце прошлой недели и 19 января. Однако на фоне беспорядков в Вашингтоне Трамп был вынужден пересмотреть свои планы и передвинуть помилования на свой последний день на посту — видимо, чтобы хлопнуть дверью перед инаугурацией Байдена, которая состоится сегодня в 20:00 мск.