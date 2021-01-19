«Акт безответственности»: в Италии разразился новый политический кризис

19 января в сенате Италии пройдет голосование по вотуму недоверия правительству Джузеппе Конте.

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Накануне премьер-министр уверенно набрал абсолютное большинство голосов в ходе голосования о вотуме доверия в палате депутатов (321 против 259).

Правительство Джузеппе Конте оказалось на грани отставки после того, как из правящего большинства вышла небольшая партия бывшего премьера Маттео Ренци «Живая Италия».

Эта политическая сила покинула коалицию с «Движением Пять звезд» и Демократической партией из-за разногласий относительно плана восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.

13 января Ренци объявил об отставке министра сельского хозяйства Терезы Беллановой и министра по делам семьи Елены Бонетти, а также заместителя министра иностранных дел Ивана Скальфаротто. Таким образом, он фактически лишил правительство поддержки в парламенте.

Эти действия привели к необходимости проверки наличия поддержки парламентского большинства.

Итальянские политики, как внутри, так и вне коалиции, посчитали соответствующий шаг в разгар пандемии и экономического кризиса безответственным.

Лидер демократов Никола Зингаретти назвал выход «Живой Италии» из коалиции «актом против страны». «Нам нужны инвестиции, работа, медицина, чтобы бороться с пандемией. Не правительственный кризис», — подчеркнул он.

В том же духе высказался и Вито Крими, временный лидер «Движения пяти звезд». «В то время как страна сталкивается с трудностями, усилиями и жертвами худшего, медицинского, социального и экономического кризиса недавней истории, Ренци отзывает своих министров. Я не верю, что кто-то поймет это решение», — написал политик в своем Facebook.

Сам Джузеппе Конте также заявил, что итальянцы сочтут ненужным правительственный кризис в разгар пандемии, унесшей 80 тыс. жизней: «Я считаю, что страна не поймет кризис в то время, когда существует так много проблем».

Маттео Ренци, в свою очередь, отрицает свою ответственность за политический кризис, заявляя, что он и так длится уже «в течение нескольких месяцев» из-за некачественной работы правительства. По его словам, перед лицом пандемии, задача властей «заключается в том, чтобы решать проблемы, а не скрывать их».

Перед голосованием в верхней палате парламента премьер-министр обратился к сенаторам с речью. «С сегодняшним голосованием я верю, что институты смогут отплатить за доверие граждан, чтобы как можно скорее положить конец этому великому акту безответственности», — сказал Конте.

Премьер-министр надеется получить поддержку оппозиции и независимых законодателей при голосовании в сенате, что, как ожидается, будет более сложной задачей, чем голосование в нижней палате в понедельник. У правительства и так было лишь незначительное большинство даже с 18 сенаторами «Живой Италии».

Ранее премьер не раз обращался к либеральным, проевропейским политикам с призывом поддержать его правительство или рискнуть передать власть правым националистам.

Маттео Ренци заявил, что его партия, вероятно, воздержится от голосования. Во время голосования в нижней палате он сдержал свое обещание, что способствовало победе премьера.

«Уверяю вас, что очень сложно управлять в этих условиях, когда люди постоянно ставят мины на нашем пути и пытаются подорвать политический баланс, терпеливо достигнутый коалицией», — заявил Конте, выступая в сенате.

В случае, если сенат не окажет поддержку премьер-министру, Конте вынужден будет покинуть пост. Однако даже если он одержит победу в ходе голосования, дальнейшее правление премьера будет затруднено руководством правительства меньшинства, что неизбежно скажется на принятии решений парламента.

Впрочем, практика правления правительства меньшинств довольно распространена в Италии, где с 1946 года сменилось 29 премьер-министров и 66 правительств. При этом в настоящее время перед Конте стоит беспрецедентная задача по оживлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Некоторые части страны по-прежнему находятся на карантине.

Ему также необходимо провести через парламент принятие пакета финансовой помощи от Евросоюза в размере €220 млрд. Рим является крупнейшим бенефициаром фонда восстановления экономики ЕС, однако в стране сильны голоса националистов, которые выступают против получения кредитных средств, опасаясь попадания в сильную зависимость от Брюсселя.

«Цифры важны сегодня даже больше. Но еще важнее качество политического проекта. Мы просим все политические силы помочь нам возобновить работу с максимальной скоростью и помочь нам исправить ущерб, нанесенный доверию граждан в результате кризиса», — сказал премьер-министр.