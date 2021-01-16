«Дружественный к России»: правящая партия ФРГ избрала нового лидера

Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) избрала нового председателя. По итогам онлайн-съезда им стал премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

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Во втором туре он получил 521 голос. В то время как за его соперника — Фридриха Мерца — проголосовали всего 466 делегатов. Он проиграл внутрипартийные выборы уже во второй раз, хотя в первом туре голосования обогнал Лашета на пять голосов. Мерц уступил должность председателя партии также в 2018 году Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

После того, как стало понятно, что главой ХДС станет Лашет, он выступил с короткой речью, в которой поблагодарил делегатов, которые проявили к нему доверие. Он также выразил благодарность своим конкурентам — Мерцу и Норберту Рёттгену — за честную борьбу.

Помимо интернет-голосования (выборы главы партии впервые проходили в таком формате), будет также и голосование по почте. Цель этой процедуры — формально подтвердить уже оглашенные результаты. Но все претенденты заранее заявили, что признают итог.

Предполагается, что именно новый глава партии поведет консерваторов на парламентские выборы. Они состоятся уже в наступившем году. Не исключено, что должность главы ХДС и кандидата в канцлеры будут разделены, как это происходит сейчас: канцлером ФРГ является Ангела Меркель. Но это будет решаться отдельно в течение ближайших месяцев.

Лашет в прошлом году был одной из самых заметных фигур в немецкой политике. Он постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. Его решения по борьбе с коронавирусом неоднократно вызывали критику, но признавался его управленческий опыт, который существенно богаче, нежели у соперников.

Вместе с тем известно, что Лашет придерживается той же политики, что и Ангела Меркель. Ожидается, что он сохранит тот же курс и по отношению к России.

Ранее немецкий журналист-международник Александр Рар написал в своем Telegram-канале, что произошел «исторический момент». «Рэттген проиграл. Он был бы тяжелым партнером для России. Пронесло. Теперь второй тур. Опять все говорят о либеральных ценностях. <…> Ого — выиграл Лашет; партия ХДС не захотела с Мерцем бежать на право. Лашет — это продолжение курса Меркель. ХДС все-таки не захотела меняться», — отметил он.

В то же время он считал, что США «пытаются приструнить непослушных немцев». «Очень надеются, что во главу ХДС изберут Мерца, а не Лашета. Первый будет прыгать по стрункам дяди Сэма, тут некуда деться. Мерца в Америке знают как облупленного», — писал Рар перед голосованием.

Он также обратил внимание, что для Мерца интереснее был бы бизнес с США, чем с РФ. В то время Рар заявил, что «Лашет дружественный к России политик». По словам журналиста, он «выступает в поддержку «Северного потока — 2» в открытую». «Поэтому однозначно при нем российско-немецкие отношения будут лучше, я считаю, чем при Меркель», — отметил Рар в своем канале.

Меркель покинула пост председателя ХДС еще в 2018 году. Тогда же прошли выборы — выиграла Крамп-Карренбауэр. Считалось, что она была протеже Меркель. Одна из версий гласила, что канцлер ФРГ хотела дать своей предполагаемой преемнице время на то, чтобы повысить свой авторитет внутри партии.

Крамп-Карренбауэр параллельно возглавляла министерство обороны страны. За время ее работы на посту главы ХДС партия проиграла несколько выборов в региональные парламенты. В 2020 году Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет переизбираться на следующем съезде.

Произошло это после того, как вокруг выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия разгорелся скандал. Одного и того же кандидата поддержали как правые («Альтернатива для Германии»), так и консервативный ХДС. Это произошло на фоне заявлений ХДС, что ни в каком виде он не будет сотрудничать с правыми.

В итоге лично Меркель раскритиковала ход голосования и потребовала перевыборов.