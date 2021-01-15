«Альтернативой будут спутники»: Россия покидает Договор по открытому небу

МИД России объявил о запуске процедуры выхода страны из Договора об открытом небе. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, решение было принято, так как в вопросе устранения препятствий для продолжения исполнения положений документа не было прогресса.

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«В новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям», — говорится в заявлении МИД.

Этот документ был подписан в 1992 году как мера по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор вступил в силу в 2002 году.

В соответствии с ним страны-участницы могли открыто собирать сведения о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. К 2017 году в этом соглашении состояли 34 государства.

Договор начал разваливаться еще в мае прошлого года, когда американский президент Дональд Трамп выразил намерение вывести его страну из ДОН. Такое решение Вашингтон объяснил якобы неоднократными его нарушениями со стороны Москвы. Соединенные Штаты обвинили Россию в использовании соглашения в качестве инструмента «военного принуждения». Россия многократно реагировала на такие заявления американской стороны и заверяла, что не нарушала положения договора. Тем не менее эти доводы не подействовали на Вашингтон, и ДОН стал очередным соглашением, из которого вышли Соединенные Штаты в период президентства Трампа — об этом было объявлено 22 ноября прошлого года.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил два условия, при которых Россия может остаться в ДОН. Первым было требование к европейским странам-участницам договора предоставить письменные гарантии, что они не будут передавать американской стороне информацию, которая будет собрана при полетах над российской территорией. Вторым требованием было письменное заверение со стороны европейцев, что они не будут запрещать самолетам РФ инспектировать расположенные на их территории американские военные объекты.

Лавров отмечал, что американские власти потребовали от своих союзников как раз те гарантии, которые неприемлемы для Москвы, — что европейцы будут передавать Вашингтону все данные, которые будут собраны в России, и запретят пролеты российских военных бортов над базами США в Европе. «Это совсем непорядочно. Естественно, мы с этим смириться не сможем»,— подчеркнул глава МИД РФ.

Как писал позже «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Консультативной комиссии по открытому небу, запрашиваемые гарантии Москва не получила. Более того, один из собеседников газеты назвал их реализацию невозможной.

Кроме того, в середине декабря прошлого года эту тему поднимала делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Дипломаты отмечали, что в условиях выхода США из ДОН необходимо, чтобы его участники письменно подтвердили обязательство гарантировать конфиденциальность данных, полученных в ходе наблюдательных полетов.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в МИД ФРГ уже в начале этого года писала, что 22 декабря российская сторона в очередной раз обратилась к 32 странам-участницам, призывая их отреагировать на ее требования. По данным издания, Москва назвала последним сроком для ответа 1 января. В случае отказа выполнять данные требования российская сторона, как было указано в ноте, «будет считать себя вынужденной начать процедуру выхода из договора».

В газете тогда отметили, что министры иностранных дел 16 европейских стран, в том числе Германии и Франции, коллективно ответили России, отклонив ее запросы. Министры объясняли отказ, ссылаясь на текст договора: в нем и без того говорится, что информация, собранная в ходе полетов, может быть передана только государствам-участникам ДОН, и подтверждать этот пункт заново нет необходимости.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал выход России из ДОН очередным шагом к деградации международных отношений.

Причем он отметил, что этот шаг не будет последним. Как сказал эксперт «Газете.Ru», вопрос заключается в том, когда ситуация станет более стабильной, и он пока остается открытым. Он обратил внимание, что и от избранного президента США Джозефа Байдена пока не было никаких подтверждений, что его страна вернется к этому договору в обозримом будущем. По мнению Владимира Брутера, альтернативной замены данному договору не будет.

«Этот механизм будет похоронен, альтернативы ему не будет. Альтернативой будут спутники», — подчеркнул эксперт.

В то же время глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает, что выход России из Договора по открытому небу не окажет существенного влияния на международные отношения.

Эксперт сказал «Газете.Ru», что после выхода из соглашения США договор по сути потерял смысл, потому что его главными участниками были Москва и Вашингтон.

«Уже давно было понятно, что договоры эпохи холодной войны и непосредственно после нее уходят», — отметил Федор Лукьянов. Именно к этой эпохе и принадлежит ДОН, поэтому, как полагает эксперт, альтернативы ему не будет.