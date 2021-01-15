Первая в мире: как Европа борется с IT-монополиями

В парламенте Германии одобрили реформу национального законодательства в области конкуренции, которая сделает ФРГ первой страной в мире, принявшей превентивные меры, направленные на противодействие рыночной мощи крупных цифровых платформ, пишет Politico. Таким образом Германия увеличивает свои рычаги влияния в рамках разработки Евросоюзом аналогичных общеблоковых реформ.

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Закон был принят на пленарном заседании Бундестага после достижения в конце прошлой недели компромисса между тремя правящими партиями страны. Документ должен одобрить Бундесрат — законодательный орган, представляющий земельные правительства Германии. Но, как пишет Politico, этот шаг формальный.

Голосование состоялось спустя несколько недель после того, как Европейская комиссия предложила аналогичную структуру в своем законе О цифровых рынках (DMA).

Информация о намерении Брюсселя ужесточить правила для крупного интернет-бизнеса появлялась в СМИ еще в конце ноября прошлого года.

Официально о будущем DMA и законе о цифровых услугах (DSA) рассказали в Брюсселе 15 декабря еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер и глава Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Парный документ, как ожидается, поспособствует созданию для пользователей более безопасного цифрового пространства. К тому же планируется, что таким образом можно будет защитить их права в интернете. Власти также надеются обезопасить европейский рынок от иностранных монополистов.

«Акты также создадут равные условия для того, чтобы цифровой бизнес мог расти на едином рынке и конкурировать на глобальном уровне», — указали на сайте Еврокомиссии.

DSA призван регулировать контент-политику платформ, а также заставить компании обращать больше внимания на жалобы пользователей и более серьезно реагировать на их обращения.

DMA при этом определяет правила поведения интернет-компаний на рынке. Движущей силой принятия DMA были Германия и Франция. Для ФРГ наличие собственных правил означает, что Берлин может оказать влияние на Брюссель, пишет Politico.

Антимонопольные органы обычно действуют только в том случае, если компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке, но это оказалось медленным и неэффективным способом борьбы с антиконкурентным поведением цифровых гигантов, отмечает издание. Нововведения позволят Федеральному антимонопольному ведомству Германии рассматривать дела о конкуренции нового типа, пресекая подавление компаний на рынках, где они еще не доминируют.

Уже с марта ведомство может начать составлять список компаний, которые «имеют первостепенное значение для конкуренции на разных рынках».

Такие компании обяжут соблюдать ряд правил, в частности следовать запрету на предоставление преференциального режима своим собственным услугам или препятствие взаимодействию с другими услугами.

Как сказал Politico депутат от Социал-демократической партии Фалько Мор, который руководит реформой, сегодня наблюдается ситуация, при которой цифровые рынки нуждаются в новых более активных и эффективных правилах, если речь идет о крупных игроках.

Издание также привело высказывание главы Федерального антимонопольного ведомства Андреаса Мундта, который пояснил, что кризис, спровоцированный коронавирусом, усилил схему «победитель получает все» на цифровых рынках.

Чтобы юридические процедуры не затягивались интернет-платформами, законодатели решили, что апелляции на решения в рамках нового режима должны направляться напрямую в Федеральный Верховный Суд в Карлсруэ, минуя первую инстанцию — высший региональный суд в Дюссельдорфе.

Ситуация с IT-гигантами привлекла к себе внимание после событий в США, где соцсети начали блокировать аккаунты главы государства Дональда Трампа после обвинений в его адрес в организации мятежа 6 января.

Как ранее говорил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, мировой рынок коммуникаций в значительной степени находится под контролем группы крупнейших компаний Соединенных Штатов, поэтому вопрос цифрового суверенитета встает довольно остро.

«Не исключено, что после событий в США мировые государства будут искать всевозможные способы регулирования этих компаний, что достаточно сложно. На их сервисы подсели миллионы людей, довольно трудно их запретить и заблокировать их работу. Создание альтернативы для снижения монополии крупных компаний можно назвать выходом из ситуации, но сделать это будет непросто», — указывал эксперт.

Именно это и происходит сейчас в Польше, где, кстати, правящая партия «Право и справедливость» идеологически во многих вопросах поддерживает Трампа. Варшава объявила о подготовке закона, по которому польские соцсети не смогут сделать так, как поступили соцсети в США, пишет The Guardian.

Как пояснил госсекретарь при польском министерстве юстиции Себастьян Калета, запрещено будет удаление польскими платформами информации, не нарушающей закон.