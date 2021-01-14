«Военные взяли выборы под свой контроль»: Уганда выбирает президента

В Уганде 14 января проходят президентские и парламентские выборы. Основная борьба разворачивается между действующим главой государства, который находится у власти вот уже 34 года, Йовери Мусевени и исполнителем регги Робертом Кьягулани, известном как Бобби Вайн.

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Всего в выборах участвуют 11 кандидатов. Избирательная кампания выдалась достаточно напряженной.

«Меня регулярно избивали и обливали перцовым баллончиком во время предвыборной кампании. Военные взяли выборы под свой контроль, и это никогда не было честными и свободными выборами», — говорил Вайн в эфире CNN.

Через несколько дней, во время телефонного интервью, кандидат заявил, что в его дом ворвались солдаты, которые напали на охранника. В своем Twitter Вайн позже написал, что военные «забрали всех, кого обнаружили в доме», однако не тронули его самого.

close Избиратели на улице Кампалы в день президентских выборов в Уганде, 14 января 2021 года Избиратели на улице Кампалы в день президентских выборов в Уганде, 14 января 2021 года Baz Ratner/Reuters

38-летний исполнитель регги, бросивший вызов президенту, дважды был арестован с тех пор, как объявил о своем участии в выборах. Он появляется на публике в бронежилете и часто говорит об угрозе своей жизни. За неделю до выборов он вывез свою семью за границу. «Я получил достоверную информацию о грозящих физических нападениях на мою жену и возможном похищении наших детей», — рассказал Вайн.

27 декабря кандидат заявил, что его телохранителя сбил военный автомобиль во время разгона предвыборного шествия.

Вайну действительно удалось вывести на улицы городов и сел, жители которых традиционно поддерживают действующего президента, многих граждан. В ходе столкновений между сторонниками Вайна и силами безопасности погибли десятки людей. Только в ноябре СМИ сообщали о 54 жертвах.

Во вторник, за два дня до выборов, в Уганде был заблокирован доступ к социальным сетям. В своем обращении к нации Мусевени подтвердил, что платформы были заблокированы по приказу властей, обвинив их в «высокомерии».

За день до этого Facebook удалил официальные аккаунты, связанные с Министерством информации и коммуникационных технологий Уганды, объяснив свое решение тем, что ведомство использовало «поддельные и дублирующие аккаунты», чтобы правительство «выглядело более популярным».

Бобби Вайн прославился в начале 2000-х годов, как исполнитель регги. После того, как его избил военный, артист задумался о политической карьере. В 2017 году он стал депутатом парламента и занял прочное место в рядах оппозиции, критикуя действия властей и призывая к смене режима.

76-летний Йовери Мусевени находится у власти с 1986 года. В 2005 году парламент Уганды отменил ограничения на количество президентских сроков, что позволило политику баллотироваться на третий срок. В 2017 году Мусевени снова изменил конституцию и отменил закон, ограничивавший возраст президента 75 годами.

По иронии судьбы Мусевени, как и большинство нынешних африканских авторитарных правителей, начинал в качестве одного из лидеров левого партизанского движения и борца против диктатуры одиозного правителя-людоеда Иди Амина.

close Кандидат в президенты Уганды Роберт Кьягулани (Бобби Вайн) на избирательном участке в Кампале, 14... Кандидат в президенты Уганды Роберт Кьягулани (Бобби Вайн) на избирательном участке в Кампале, 14 января 2021 года Baz Ratner/Reuters

Он также проводил экономические реформы, которые значительно улучшили состояние экономики страны. Возглавив страну, Мусевени прислушался к рекомендациям МВФ и начал проводить либеральные рыночные реформы. В Уганде разрабатывались законы, облегчающие жизнь бизнесу, проводилась дерегуляция цен, а также беспрецедентная для африканских стран децентрализации власти.

Уровень жизни в Уганде начал расти. В 2017 году директор МВФ Кристин Лагард назвала пример Уганды «африканской историей успеха».

Этого, однако, оказалось недостаточно. Рост экономики не соответствовал приросту населения. В результате большинство населения страны составляет молодежь, которая выросла при одном президенте и так и не имеет перспектив на квалифицированное трудоустройство. Как показывают результаты исследования Gallup, до трети угандийцев мечтают об эмиграции.

В 2006 году при Мусевени были проведены первые многопартийные выборы. Вместе с тем, в стране принимались также инициативы, вызывавшие резку критику оппозиции и Запада. Так, например, в 2014 году Мусевени подписал законопроект об ужесточении мер наказания для гомосексуалов. В августе того же года Конституционный суд отменил этот закон, так как он был принят без требуемого кворума.

Сейчас президент объясняет нападки властей на Вайна тем, что его оппонент нарушал карантин, собирая своих сторонников. В интервью для CNN Мусевени заявил, что оппозиционер вступил в «конфликт с законом», игнорируя запреты на публичные собрания. При это и сам президент проводил предвыборные мероприятия и митинги, собирая своих сторонников.

Впрочем, Мусевени заявил, что в случае проигрыша «примет результаты». В истории Уганды еще не было примера мирной передачи власти.

«Уганда — не мой дом, если люди Уганды не хотят, чтобы я помогал им с их проблемами, я уйду и с радостью займусь решением своих личных проблем», — заявил он.