Секретная стратегия: изменится ли политика противостояния США и Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рассекретила стратегию в отношении регионов Тихого и Индийского океанов, которой Белый дом руководствовался на протяжении трех лет. Так, действия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе в первую очередь были сосредоточены вокруг противодействия Китаю.

Реклама

Как пишет портал Axios, документ призывает блокировать попытки КНР создать в регионе антилиберальные сферы влияния. Основную ставку Вашингтон делает на ускорение роста Индии, в тексте отмечается, что усиление американской помощи республике, в том числе военной, и обмен разведданными должны помочь Нью-Дели в противостоянии с Пекином.

По мнению обозревателя портала Бетани Аллен-Эбрагимиан,

серьезное расширения военной, разведывательной и дипломатической поддержки Индии вызовет недоумение не только у Китая, но и у Пакистана, поскольку Исламабад является историческим соперником Нью-Дели в Южной Азии.

При этом в отношении КНР США преследуют следующие цели: достижение международного консенсуса в отношении того, что промышленная политика Пекина и его «недобросовестная торговая практика» якобы наносят ущерб международной торговой системе, а также усиление контрразведки и кооперации в этой сфере с союзниками для противодействия разведывательной деятельности Китая.

Более того, среди целей США разработка ассиметричной стратегии ведения войны для помощи Тайваню в его противостоянии с Китаем, усиление контроля за китайскими инвестициями и работа с союзниками для предотвращения усиления военного и стратегического потенциала КНР.

Помимо Китая, озабоченность у США вызывает и Северная Корея. Однако в документе Пхеньяну отводиться очень небольшая роль в отличии от Пекина. Кроме того, среди целей стратегии упоминается сохранение «стратегического первенства» США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отметил помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен,

Белый дом снял гриф секретности с документа, чтобы продемонстрировать свою стратегическую приверженность присутствию в регионе и обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.

«Рассекречивание документа прозрачно демонстрирует стратегические обязательства Америки перед Индо-Тихоокеанским регионом, а также перед нашими союзниками и партнерами в регионе», — подчеркнул советник президента США.

Наследство Трампа

С точки зрения обозревателей Axios, выпуск стратегии пролил свет на геополитические вызовы и проблемы безопасности, которые вскоре унаследует избранный президент США Джо Байден.

Политик-демократ, который займет пост главы Белого дома уже 20 января, несколько иначе смотрит на будущее взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином. Как писала Politico, при Байдене можно ожидать частичного смягчения подхода США к КНР — как минимум, нивелирования жесткой антикитайской риторики, которой придерживается Трамп.

Сам избранный президент еще в конце декабря прошлого года отмечал, что из-за внешней политики действующего главы государства США придется вновь завоевывать доверие остальной части международного сообщества.

«Мы конкурируем с Китаем, добиваемся того, чтобы привлечь правительство Китая к ответственности за его нарушения в сферах торговли, технологий, прав человека и других. Наша позиция была бы намного сильнее, если бы мы формировали коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых с нами общее дело, общие интересы и общие ценности», — подчеркивал Байден.

Это заявление избранного президента вполне укладывается в стратегию администрации Трампа в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку в ней также большой упор делается на взаимодействии с партнерами и союзниками США.

В Белом доме уже не раз призывали будущую администрацию не отходить от нынешней американской политики в отношении Китая. К примеру, госсекретарь Майк Помпео говорил, что Трамп верно определил коммунистическую партию КНР как основную угрозу западному миру.

«Я считаю, что по этому вопросу есть консенсус [между обеими системообразующими партиями США]. <...> Действительно надеюсь, что она [политика] останется прежней», — отмечал глава Госдепа.

Смена подхода?

Возможные планы Байдена по смягчению политики в отношении Китая вызывают вопрос о том, пойдет ли его администрация на продолжение стратегии Трампа в Индо-Тихоокенском регионе, в том числе с основным упором на развитие Индии.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в целом ставка США на Индию в регионе — это совсем не новая история, именно такой тактики начал придерживаться еще 42-й президент США Билл Клинтон.

«За последние годы американская администрация все время разыгрывала эту индийско-китайскую карту, пытаясь сталкивать обе страны лбами и даже устраивая провокации между ними.

Система отработана и, судя по всему, ее и будут придерживаться, так как она ясна и понятна для американцев. Здесь они, конечно, играют и на индийских амбициях, поскольку сами индийцы чувствуют себя в известной степени ущемленными, так как Индия сейчас более активно развивающаяся страна в плане рабочей силы, чем Китай», — добавил эксперт.

У Индии были очень большие перспективы вырваться по ряду позиций вперед, если бы не пандемия коронавируса COVID-19, которая серьезно отбросила страну назад, продолжил Маслов. Теперь Нью-Дели, как кажется американцам, будет активно стремиться использовать любые факторы для противостояния Китаю.

«Поэтому со стороны США, вероятно, будет продолжаться упор на политику сталкивания между собой Индии и Китая, но риторика изменится.

Дело в том, что в принципе Вашингтону важно не прямое столкновение между эти странами, а глухое противостояние и мелкие стычки на границе», — отметил эксперт.

За прошлой год на спорной границе в восточном Ладакхе было как минимум три серьезных стычки между силами двух стран, в результате погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. Противостояние продолжается уже девятый месяц и пока стороны не смогли договориться о полном разведении сил.

По словам Маслова, никто до сих пор не может логически объяснить, почему начались стычки на границах двух стран. Очевидно, что в руководстве вооруженных сил Индии есть люди, которые придерживаются антикитайской позиции, с ними и будут работать США для реализации своего подхода, резюмировал эксперт.