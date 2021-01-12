Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Новое различие между людьми»: в ЕС спорят о паспортах вакцинации

В Евросоюзе могут ввести единую систему паспортов вакцинации

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Греция предлагает Евросоюзу создать единую систему паспортов вакцинации. За появление таких паспортов выступают многие страны, вводя дополнительные требования для въезжающих. Однако в содружестве также растет беспокойство тем, что такой механизм может ограничить свободу граждан, их право на выбор и конфиденциальность, а также создать почву для дискриминации.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Пандемия коронавируса диктует новые правила, даже когда страны начинают вакцинацию. Так случилось и в Евросоюзе, где раздумывают над механизмами проверки иммунного статуса путем введения паспортов вакцинации. Греция настаивает на том, чтобы были выработаны общие правила и единая база данных для всех стран содружества.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис обратился к Европейской комиссии с призывом «срочно принять общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы его принимали во всех государствах-членах». Об этом говорится в письме премьера, выдержки из которого цитирует издание Politico.

Однако в Европе, где вакцинация только началась, предложения о сертификации или введении паспортов столкнулись с препятствием — принципом конфиденциальности.

Существуют и те, кто разделяет взгляды руководства Греции. Еще в октябре Эстония подписала соглашение со Всемирной организацией здравоохранения о разработке цифровых иммунных паспортов, которые позволят осуществлять трансграничный обмен данными о вакцинации. На этой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что пригласил и Финляндию присоединиться к механизму.

Правительство Венгрии ранее также заявило, что может ввести новые правила посещения страны, потребовав от въезжающих предоставлять данные о вакцинации. «Потребность граждан в предоставлении доказательств того, что они получили защиту от коронавируса, растет во всем мире», — пояснил представитель правительства Венгрии.

По прибытии в Исландию гражданин освобождается от требований пройти тест на коронавирус и обязательного карантина, если он может предъявить сертификат о вакцине.

Ранее правительство Испании также заявило, что будет регистрировать тех, кто отказался от прививок, и делиться соответствующими данными с остальными странами содружества. При этом министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta подчеркнул, что данный список не будет обнародован, его составят «с максимальным уважением к защите данных».

Однако в содружестве популярно и мнение, что такие паспорта поставят под угрозу основные права жителей ЕС — создадут почву для отслеживания здоровья граждан, а также дискриминации по этому признаку.

Профессор британского Экстерского университета Анна Бедуши в разговоре с Politico отметила, что введение паспортов вакцинации ставит перед содружеством «важные вопросы о защите конфиденциальности данных и прав человека». «Паспорта могут создать новое различие между людьми на основе состояния их здоровья, которое затем может быть использовано для определения степени свобод и прав, которыми они могут пользоваться», — добавила она.

Институт Ады Лавлейс в своем отчете сообщает, что паспорта вакцинации «будут представлять чрезвычайно высокий риск с точки зрения социальной сплоченности, дискриминации, исключения и уязвимости».

В разговоре с Politico директор института Карли Кинд сказала, что введение паспортов станет критерием дискриминации. «Нам нужно подумать о том, как создать структуру, которая не допускала бы дискриминации на основе этой характеристики», — указала Кинд.

Впрочем, Афины попытались нащупать баланс и учесть все эти опасения. Так, Мицотакис в своем обращении к Европейской комиссии подчеркнул, что

Греция «не собирается делать вакцинацию обязательным или предварительным условием для поездки». Однако добавил, что «лица, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность путешествовать».

Бельгия поддерживает инициативу Греции и выступает за проверку сертификатов, причем не только в пределах ЕС, но и на глобальном уровне. При этом Брюссель предостерегает другие страны от создания базы данных о вакцинации, заявив, что цель сбора и хранения информации, а также целесообразность ее распространения на данный момент достаточно расплывчаты, что позволит властям хранить и использовать эти сведения не только для заявленных целей.

Во Франции, согласно опросам, около 60% жителей настроены против прививок. В связи с этим многие выступают против введения паспортов.

«Никогда мы не согласимся с тем, что правительство пытается сделать принуждением то, чего оно не смогло добиться доверием. Те, кто не вакцинировался, не должны стать гражданами второго сорта», — говорила лидер националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции направила министерству здравоохранения ряд рекомендаций, направленных на защиту данных граждан. Так, комиссия предлагает ограничить срок хранения данных, а также указать, какие органы могут получить к ним доступ.

Однако, так или иначе, на сегодняшний день Париж не планирует вводить системы паспортов вакцинирования. «Мы сейчас в процессе вакцинации, и именно вакцины помогут нам снова получить свободу. И именно это (процесс вакцинации) мы должны поддерживать, а не делить население в зависимости от того, вакцинированы люди или нет», — заявлял министр-делегат по вопросам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Европейская комиссия опровергает слухи о планирующейся выдаче шенгенских виз иностранным гражданам на том основании, что они сделали прививку от коронавируса. При этом там не исключают, что содружество придет к таким мерам в будущем.

«Не могу ничего сказать об условиях въезда в шенгенскую зону в будущем. В настоящее время в ЕС действуют временные ограничения на поездки из третьих стран, за исключением небольшого числа государств. От вакцинации это не зависит. На данный момент я не могу объявить о предстоящих изменениях в данной политике», — заявил официальный представитель ведомства ЕК в разговоре с DW.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, стремление стран, которые выступают за введение паспортов вакцинирования, вполне понятно.

«Они считают, что это позволит обеспечить свободное передвижение граждан — в первую очередь, идет речь о гражданах Евросоюза — внутри Шенгенского пространства. Мы не должны забывать о том, что свободное перемещение граждан — это одна из принципиальных свобод, которая объединяет страны ЕС. Это свобода движения услуг, капиталов, рабочей силы, лиц — это как раз такие неприкасаемые, священные коровы, которые нельзя никоим образом нарушать», — обращает вниманиеТопорнин.

Вместе с тем, по словам эксперта, Греция, предлагая создание единой базы данных вакцинированных, также преследует цель защитить свои интересы. Большая часть экономики этой страны зависит от туризма, соответственно, Афины столкнулись с необходимостью ввести строгие правила тестирования и карантина для всех въезжающих, тем самым существенно ограничив поток туристов, но защитив своих граждан. Введение же паспортов частично решило бы эту проблему.

При этом, по мнению политолога, главная проблема с введением этого механизма состоит не в конфиденциальности данных, так как у содружества и так есть опыт регулирования этой сферы.

«Есть ведь Шенгенская компьютерная система, в которую заносятся различные лица, и в рамках этой системы выдают визы гражданам других стран. Мы же не боимся обращаться за визой шенгенской, а сообщаем все наши данные и даем максимально полную информацию, и эти данные хранятся в Страсбурге, там обеспечен максимальный уровень защиты. Так что пока не было каких-то случаев, чтобы кто-то похитил данные Шенгенской визовой системы, так что, в принципе, технически вопрос, как мне кажется, не является столь существенным. Наверняка они смогут найти какую-то формулу, которая будет защищать должным образом, и не будет никакой проблемы с распространением данных», — считает Николай Топорнин.

Эксперт указывает на другие факторы, учесть которые будет сложнее. «Есть большая группа людей, которым по медицинским показателям нельзя вакцинироваться, потому что возможны различные осложнения. И речь идет о миллионах европейцев, получается, что они не смогут сделать себе вакцину и, соответственно, путешествовать в другие страны Евросоюза», — резюмирует эксперт.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку