Скромная поддержка Украины: Британия даст деньги на «реинтеграцию» Крыма

В британском посольстве на Украине заявили, что Соединенное Королевство намерено предоставить материальную помощь Киеву при реализации проектов по «реинтеграции» Крыма в состав Украины.

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В рамках программы «Открытое будущее» планируется «развитие реинтеграции» этого региона, а также неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Программа стартовала в первый день нынешнего года и продлится до 15 марта. Ожидается, что за это время будут зафиксированы «нарушения прав человека», которые якобы совершает Россия в этих регионах, а также произведена помощь «жертвам», передает РИА «Новости».

Отмечается, что работа будет проводиться общественными организациями при поддержке государственных органов.

Таким образом, задокументированные «нарушения прав человека» на этих территориях, «эффективное» освещение ситуации, а также «защита прав» жителей Крыма через новую стратегию Украины в отношении полуострова станут показателями успеха программы.

Организаторы программы при ее реализации намерены сотрудничать, в частности, с крымскими татарами. Одна из целей миссии — провести информационную работу с некоммерческими организациями Крыма. Данные будут касаться прав человека, чтобы «улучшить осведомленность» крымчан по этой теме.

Финансирование проектов составит 10 тыс. фунтов стерлингов, то есть до миллиона рублей. В посольстве отметили, что софинансирование и самостоятельное финансирование приветствуются. В то же время административные расходы не должны превышать 8% от общей суммы бюджета миссии.

«Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования», — уточнили дипломаты Великобритании, добавив, что средства будут предоставлены только на британский 2020-2021-й финансовый год.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, такие проекты не несут гуманитарной нагрузки.

«Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми «гуманитарными» целями. Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», — сказал сенатор в комментарии РИА «Новости».

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти полуострова предложили своим жителям принять участие в референдуме для того, чтобы понять, насколько крымчане хотели бы стать россиянами. На голосование пришли большинство жителей полуострова. Более 90% из них приняли предложение местных властей о переходе под российскую юрисдикцию.

Но такое решение не приняли европейские страны, США и Украина, которая до сих пор считает Крым своей территорией, но «оккупированной». Киев даже решил создать специальный формат для «возвращения» полуострова — «Крымская платформа». Ее основная цель, как заверил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, — повысить эффективность международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Киев считает, что санкции не дали должного результата.

Ожидается, что в ней примут участие разнокалиберные чиновники различных государств: главы государств и правительств, министры иностранных дел, члены парламентов.

Кулеба считает, что «поддержка крымской платформы — это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора». Он также обещал, что Киев сделает все для того, чтобы тема Крыма стала для России «адской, а не священной».

Заседание платформы намечено на май 2021 года. Украина предложила Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам присоединится к саммиту. В частности, такой призыв прозвучал и в адрес России.

«Пусть приезжают [представители РФ]. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма», — отметил накануне в интервью изданию «Обозреватель» Кулеба.

Он заверил, что на повестке будет только один вопрос: «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории». Другие вопросы с Россией Украина обсуждать не намерена, сказал министр.